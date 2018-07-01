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Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]

Haftalık anket köşemizde bu hafta tarihin belki de en eski sorularından birisini sizlere yöneltiyoruz. İnsanoğlu olarak evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz?
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
4,3b
1
143
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını muhtemelen hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki akıl almaz bir büyüklüğe sahip bu uçsuz bucaksız evrende insanoğlu tamamıyla yalnız olabilir mi?

Bu soru belki de insanoğlunun kendisi kadar eski. Binlerce yıldır, gözlerimizi gökyüzündeki yıldızlara çeviriyor ve hep aynı soruyu düşünüyoruz. Ancak bugün her ne kadar bilim ve teknoloji anlamında tarihin en gelişmiş döneminde yaşıyor olsak da yapılan hiçbir çalışmada gelişmiş bir uzaylı yaşamına dair herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca Bkz. "Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"
Elbette teknolojimizin uzay gözlemi ve uzay seyahatleri göz önüne alındığında hala çok ilkel kaldığı da bir gerçek. Dünya'dan binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gelişmiş bir uzaylı topluluğunu şu anki teknolojimizle keşfetmemiz mümkün değil.

Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Evrende yalnız mıyız?

Evrende yalnız mıyız? Oy Ver 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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ozmenakif 11 ay en beğenilen
Evreni bilmem de şahsen yalnızım
1 Yanıt Yanıtla +83
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pCkOpAtuS 11 ay
Evren sadece insanlar için yaratılmışsa , büyük bir israf demektir.
6 Yanıt Yanıtla +67
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hyperneon 11 ay
Carl Sagan in guzel bir lafi vardi: Evrende canli olmadigini soylemek okyanustan bir bardak su alip balinalar yok demekle ayni seydir diye, canli olmadigini dusunmek icin daha cok erken.
Carl Sagan in guzel bir lafi vardi: Evrende canli olmadigini soylemek okyanustan bir bardak su alip balinalar yok demekle ayni seydir diye, canli olmadigini du...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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Mgdeveci 2 hf. yeni yorumcu
Evren, karanlık enerji, karanlık madde, insan, ruh, bilinç ve varoluş hakkındaki gerçekler...
mgdeveci.blogspot.com/...
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_Raistlin_Majere_ 9 ay
Sormanıza bile gerek yok
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Tommy Shelby 9 ay
Görmeden bilemeyiz
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terimer 9 ay Tommy Shelby
Peki Tanri'yi gordun mu ?
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MichaelTownley 9 ay
Çok tartışmalı bir konu. Ama bence evrende yalnızız. 51.Bölge vs bunlarda Amerika'nın gündemi kurcalamaya çalışmasından ibaret. Bob Lazar'ı bilenler bilir. Canlı yayın açıklamaları sonra otobanda öldürüldüğü söylentisi, yakın zamanda başka bir 51.Bölge çalışanının gelip uzaylı fotoğrafı göstermesi. Bana göre uzaylılar yok ama az önce bahsettiklerim beni bir ikileme sürüklemiştir.
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terimer 9 ay MichaelTownley
Tartismali oldugu dogru. Ancak son zamanlarda ozellikle pekcok ilginc bir o kadar da onemli aciklamalar oldu: Aralik 2017'de NYTimes'daki Amerikan Hukumetinin ucan daireleri inceledigini ilk kez resmi olarak kabul etmesi ve aciklamasi, Trump'in Amerikan Ordusu'nun 6. kuvveti olarak Uzay Kuvvetlerini kurulmasi emrini vermesi. CIA'in ve FBI'in bu konularla alakali bilgi edinme ozgurlugu kapsaminda daha once gizli olan resmi dokumanlari kendi web sitelerinde halka acmasi vs. vs.
Kisacasi bu olay birkac kisinin ve yine birkac arastirmacinin ucan dairelerin ve uzaydaki yasamlarin var oldugunu iddia etmesinin otesine gecerek Amerikan Hukumeti basta olmak uzere bazi hukumetlerce resmi olarak da artik kabul edilmeye baslanan bir duruma donustu.
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Vatikanli Mumin 10 ay
Evrende yalniz degiliz
Mesafeler cok evet ama gonullerimiz bir bizim
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nikmikyoknik 10 ay

evrende yalnız değiliz ama mesafeler aşırı aşırı aşırı büyük ulaşım imkanı yok !
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terimer 10 ay nikmikyoknik
"Ulasim imkani yok !" derken Evren ve otesindeki tum teknolojileri biliyorsunuz herhalde! Bunu soyleyebildiginize gore!
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individual 10 ay
Evrenin çapının 93,5 milyar ışık yılı olduğunu var sayalım. Dünya’yı da 1cm çapında bir misket büyüklüğünde düşünelim.
Hesaplarıma göre uzayın büyüklüğü yaklaşık 694 trilyon km yapıyor. Yani;
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 4640000 katı.
Ya da Pluto ile Dünya arasınındaki mesafenin 116000 katı.
İlk radyo yayını ise kabaca uydumuz ayın iki katı uzaklığı kadar mesafeye erişti.
Uzaylılar var mı bilemem ama olması olmamasından çok daha büyük bir ihtimal. Bana göre bu muazzam büyüklükte yanlız olmamalıyız.
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The Ace of Spades 10 ay individual
Değiliz zaten . Titan , Enceladus , Europa ve hatta Mars ..
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murat8361 10 ay
Bu dünyayada başka evrenlerden atalarımız sayesinde geldik .
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Ribas0 10 ay
Yalnızlıktan kastınız evrende sadece dünyada yaşayan canlıların olması mı? Yani biz kimiz? Hangi alemleri içinize alıyorsunuz bu kelimede?
İnsanlarsa, yalnız olmadığımız aşikâr zaten :)
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The Ace of Spades 10 ay Ribas0
Tek bir hücreden bizim gibi trilyonlarca hücreye kadar çıkabilen canlıların tümünü ele alıyor ..
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Kurshot28 10 ay
Neden sürekli uzaylıların teknoloji konusunda çooook ileri olduğunu varsayıyoruz ki? Belki adamlar ilk insan seviyesinde? Radyo dalgası gönderdik ama nereden biliyoruz onların bunu algilayabilecegini? Benim merak ettiğim ise, uzaylıların varlığını kabul eden kesimin neredeyse %90ı teknolojilerinin ileri olduğunu neye dayanarak söylüyor?
Ben kararsızım bu arada, olabilir-olmayabilir emin değilim.
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The Ace of Spades 10 ay Kurshot28
Titan da bile mikroskobik ölçüde canlıların yaşama ihtimali oldukça yüksek ki bizim sistemde dev bir uydu zaten Titan .. Yeni araştırmalar yapılıyor .. NASA bir program yapıp Titan'a bir araç gönderebilirse zaten yüksek olan ihtimal kesinleşmiş olur .
Gelişmiş varlıklar ise bizim sistemimizde yok zaten . Diğer yakın yıldız sistemlerine bakmak lazım o da çok uzun yıllar alacaktır .
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terimer 10 ay Kurshot28
Sebebi cok basit: Insanoglunun bilinen tarihi ne kadar oteye gidiyor ? 30.000, 300.000, 3.000.000, yil ? Diyelim ki birkac yuz milyon yil. Bu da demek oluyor insanligin varolmasindan milyarlarca! yuzmilyonlar yil oncesinde varolmus ve halen varolan canlilar olma ihtimali oldukca yuksek. Eger bu kadar uzun zamandir varolan varliklar varsa teknolojik olarak da oldukca ileri de olmalilar. Insanlik bile sadece son 100 yil icerisinde cok buyuk kesiflere ve teknolojilere imza atti.
Ayni sekilde daha yeni bilinc kazanmis ve evrimlerinin basinda olan pekok uygarlik/varlik da vardir muhtemelen. Teknolojik olarak da bizlerden cok geride de olabilirler bu nedenlerle.
Tum kutsal yazitlar ve kitaplar (Hz. Idris'in kitabi - Book Of Enoch, Kumran (Olu Deniz) Yazitlari, Kuran, Incil vs.) varolan pekcok alemlerden/yaratilmislardan surekli olarak bahseder. Mantik olarak bu varliklarin bazilari insanliktan once bazilari da insanliktan sonra yaratilmislardir buyuk ihtimalle.
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