Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]

Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını muhtemelen hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki akıl almaz bir büyüklüğe sahip bu uçsuz bucaksız evrende insanoğlu tamamıyla yalnız olabilir mi?

Ayrıca Bkz.

"Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Oy Ver 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Anket Sonlandı 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? 13% Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret 489 oy 78% Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil 3029 oy 9% Emin değilim 349 oy 3867 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Bu soru belki de insanoğlunun kendisi kadar eski. Binlerce yıldır, gözlerimizi gökyüzündeki yıldızlara çeviriyor ve hep aynı soruyu düşünüyoruz. Ancak bugün her ne kadar bilim ve teknoloji anlamında tarihin en gelişmiş döneminde yaşıyor olsak da yapılan hiçbir çalışmada gelişmiş bir uzaylı yaşamına dair herhangi bir ize rastlanmadı.Elbette teknolojimizin uzay gözlemi ve uzay seyahatleri göz önüne alındığında hala çok ilkel kaldığı da bir gerçek. Dünya'dan binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gelişmiş bir uzaylı topluluğunu şu anki teknolojimizle keşfetmemiz mümkün değil.Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Evrende yalnız mıyız?