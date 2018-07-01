Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]

Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını muhtemelen hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki akıl almaz bir büyüklüğe sahip bu uçsuz bucaksız evrende insanoğlu tamamıyla yalnız olabilir mi?
Bu soru belki de insanoğlunun kendisi kadar eski. Binlerce yıldır, gözlerimizi gökyüzündeki yıldızlara çeviriyor ve hep aynı soruyu düşünüyoruz. Ancak bugün her ne kadar bilim ve teknoloji anlamında tarihin en gelişmiş döneminde yaşıyor olsak da yapılan hiçbir çalışmada gelişmiş bir uzaylı yaşamına dair herhangi bir ize rastlanmadı.
Ayrıca Bkz. "Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"
Elbette teknolojimizin uzay gözlemi ve uzay seyahatleri göz önüne alındığında hala çok ilkel kaldığı da bir gerçek. Dünya'dan binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gelişmiş bir uzaylı topluluğunu şu anki teknolojimizle keşfetmemiz mümkün değil.
Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Evrende yalnız mıyız?
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Kisacasi bu olay birkac kisinin ve yine birkac arastirmacinin ucan dairelerin ve uzaydaki yasamlarin var oldugunu iddia etmesinin otesine gecerek Amerikan Hukumeti basta olmak uzere bazi hukumetlerce resmi olarak da artik kabul edilmeye baslanan bir duruma donustu.
Mesafeler cok evet ama gonullerimiz bir bizim
evrende yalnız değiliz ama mesafeler aşırı aşırı aşırı büyük ulaşım imkanı yok !
Hesaplarıma göre uzayın büyüklüğü yaklaşık 694 trilyon km yapıyor. Yani;
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 4640000 katı.
Ya da Pluto ile Dünya arasınındaki mesafenin 116000 katı.
İlk radyo yayını ise kabaca uydumuz ayın iki katı uzaklığı kadar mesafeye erişti.
Uzaylılar var mı bilemem ama olması olmamasından çok daha büyük bir ihtimal. Bana göre bu muazzam büyüklükte yanlız olmamalıyız.
İnsanlarsa, yalnız olmadığımız aşikâr zaten :)
Ben kararsızım bu arada, olabilir-olmayabilir emin değilim.
Gelişmiş varlıklar ise bizim sistemimizde yok zaten . Diğer yakın yıldız sistemlerine bakmak lazım o da çok uzun yıllar alacaktır .
Ayni sekilde daha yeni bilinc kazanmis ve evrimlerinin basinda olan pekok uygarlik/varlik da vardir muhtemelen. Teknolojik olarak da bizlerden cok geride de olabilirler bu nedenlerle.
Tum kutsal yazitlar ve kitaplar (Hz. Idris'in kitabi - Book Of Enoch, Kumran (Olu Deniz) Yazitlari, Kuran, Incil vs.) varolan pekcok alemlerden/yaratilmislardan surekli olarak bahseder. Mantik olarak bu varliklarin bazilari insanliktan once bazilari da insanliktan sonra yaratilmislardir buyuk ihtimalle.
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