Hulu, 70'lerin kült filmi The Warriors'ı diziye uyarlıyor

1979 yılında vizyona giren ve kendi türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen The Warriors, Hulu tarafından televizyon dizisi haline getirilecek. Yıllar içinde oluşturduğu hayran kitlesi ile kült filmler arasında yer alan The Warriors'u diziye uyarlayacak isimler ise Marvel'in gözde yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler olacak.

Son iki Kaptan Amerika filmini yönettikten sonra şimdi de yeni Avengers filmlerini yönetecek olan Russo kardeşler, yapımcılığını üstlendikleri The Warriors dizisinin ilk bölümünü de yönetecek. Russo kardeşler senaryo için ise genç senarist Frank Baldwin ile birlikte çalışacak.

Sol Yurick'in aynı isimli romanından uyarlanan 1979 yapımı film, çetelerin New York'u adeta bir savaş alanına çevirdiği yakın bir gelecekte geçiyordu. Cyrus adlı karizmatik bir çete liderinin çağrısı üzerine Bronx'ta düzenlenen dev buluşmaya katılan Warriors adlı çete, Cyrus'un öldürülmesinin ardından hem polislerden hem de diğer çetelerden kaçmak zorunda kalıyor ve New York sokaklarında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

The Warriors, son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu'nun bugüne kadar giriştiği en heyecan verici projelerden biri. Hulu'nun şu ana kadar çektiği dikkat çekici yapımlar arasında 11.22.63, Casual ve The Path yer alıyor.

http://deadline.com/2016/07/the-russo-brothers-cult-classic-gang-film-the-warriors-tv-paramount-hulu-1201782686/