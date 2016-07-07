Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hulu, 70'lerin kült filmi The Warriors'ı diziye uyarlıyor

Son dönemde orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu, 1979 yapımı kült film The Warriors'ı diziye uyarlıyor. The Warriors dizisini Joe ve Anthony Russo kardeşler çekecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
4
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1979 yılında vizyona giren ve kendi türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen The Warriors, Hulu tarafından televizyon dizisi haline getirilecek. Yıllar içinde oluşturduğu hayran kitlesi ile kült filmler arasında yer alan The Warriors'u diziye uyarlayacak isimler ise Marvel'in gözde yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler olacak.
Son iki Kaptan Amerika filmini yönettikten sonra şimdi de yeni Avengers filmlerini yönetecek olan Russo kardeşler, yapımcılığını üstlendikleri The Warriors dizisinin ilk bölümünü de yönetecek. Russo kardeşler senaryo için ise genç senarist Frank Baldwin ile birlikte çalışacak.
Sol Yurick'in aynı isimli romanından uyarlanan 1979 yapımı film, çetelerin New York'u adeta bir savaş alanına çevirdiği yakın bir gelecekte geçiyordu. Cyrus adlı karizmatik bir çete liderinin çağrısı üzerine Bronx'ta düzenlenen dev buluşmaya katılan Warriors adlı çete, Cyrus'un öldürülmesinin ardından hem polislerden hem de diğer çetelerden kaçmak zorunda kalıyor ve New York sokaklarında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
The Warriors, son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu'nun bugüne kadar giriştiği en heyecan verici projelerden biri. Hulu'nun şu ana kadar çektiği dikkat çekici yapımlar arasında 11.22.63, Casual ve The Path yer alıyor.

http://deadline.com/2016/07/the-russo-brothers-cult-classic-gang-film-the-warriors-tv-paramount-hulu-1201782686/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hesap001 3 yıl
eskiden boyle seyleri goren kullanıcılar küfür ediyodu :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
para verip sinemada izlemistim...

anlasilan Hulu ve Russo kardeşler karanlik, derin sulardalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl Hesap001
neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı 3 yıl NBA Live Mobile ile finalleri yeniden yaşayın 3 yıl AVG satılıyor 3 yıl Thermaltake’den duvara asılabilen kasa 3 yıl Tomb Raider filminin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl İşte Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatı (VİDEO) 3 yıl Magic Mouse 2 İnceleme 3 yıl Özel üretim Galaxy S7 edge olimpiyat versiyonu duyuruldu 3 yıl Samsung’dan rekor faaliyet karı 3 yıl Vestas’tan 12 pervaneli rüzgar türbini! 3 yıl Savaş şimdi başladı: GeForce GTX 1060 3 yıl Nexus cihazları için Temmuz ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl Google'dan mobil alanda önemli satın alma 3 yıl PES 2017′nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 3 yıl Samsung, ilk UFS standardına sahip hafıza kartını duyurdu 3 yıl ZTE’den 5000mAh bataryalı Nubia N1 3 yıl HTC Nexus tasarımı belli olmaya başladı 3 yıl Apple, kullanıcılarını organ bağışına teşvik etmeye çalışıyor 3 yıl Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı 3 yıl Game of Thrones tutkunlarına kötü haber 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hulu, 70'lerin kült filmi The Warriors'ı diziye uyarlıyor Sonraki AMD'den Radeon RX480 PCIe sorununa detaylı açıklama geldi 3 yıl Tayvan Donanması süpersonik füzeyle balıkçı teknesini vurdu, bir kişi hayatını kaybetti 3 yıl İşte Juno'nun yakaladığı inanılmaz Jüpiter videosu 3 yıl Snapchat inceleme "Nedir? Nasıl kullanılır?" 3 yıl Çinli firmalar Sahra Altı Afrika enerji sektöründe giderek güçleniyorlar 3 yıl PSA Grubu, gerçek dünya yakıt tüketimi için simülatör oluşturdu 3 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow özelliği net bir şekilde karşımızda 3 yıl Merakla beklenen Pokemon Go'nun final sürümü yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti 3 yıl Night Shift özelliği diğer Apple cihazlarına da gelebilir 3 yıl Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor 3 yıl LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha 3 yıl Apple, Tidal servisi için 500 milyon dolar ödeyebilir 3 yıl Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor 3 yıl Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO) 3 yıl Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu 3 yıl Apple'dan Spotify'a cevap gecikmedi 3 yıl Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey 3 yıl Çin’de 10000 adet sanal gerçeklik noktası kuruluyor 3 yıl Samsung, son iki yılın en iyi faaliyet karını elde etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim