Hulu, bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı

The Handmaid's Tale, Runaways ve Castle Rock gibi dikkat çekici dizileri ile her geçen orijinal içerik alanında daha iddialı hale gelen Hulu, ses getirecek orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Online içerik devi, bu yıl yayımlanacak yeni bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını paylaştı.

Son yılların en sevilen dizilerinden House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon'ün senaristliğini üstlendiği The First, yakın gelecekte geçiyor ve Mars'ta koloni kurmak için verilen mücadeleyi anlatıyor. Mars'a gidecek astronotların ve sevdiklerinin hikayesine odaklanacak dizi, insanoğlunun uzak ufukları keşfetme isteğini ve bu istek uğruna göze aldığı fedakarlıkları işleyecek.

The First için yayımlanan ilk fragman, gerçekçi yapısı ve uzaya açılırken geride bırakılanlara odaklanmasıyla Interstellar'dan izler taşıyor.

Usta oyuncu Sean Penn'in başrolünü üstlendiği dizinin başrollerinde Penn'e Natascha McElhone, Rey Lucas, LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Oded Fehr ve James Ransone eşlik ediyor. The First, 14 Eylül'de yayımlanmaya başlayacak.