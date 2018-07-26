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Hulu, bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı

Hulu, yeni bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı. House of Cards'ın yaratıcısı tarafından kaleme alınan dizi, Mars'a ilk insanlı görevi düzenlemek için verilen mücadeleyi anlatıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hulu, bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı
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The Handmaid's Tale, Runaways ve Castle Rock gibi dikkat çekici dizileri ile her geçen orijinal içerik alanında daha iddialı hale gelen Hulu, ses getirecek orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Online içerik devi, bu yıl yayımlanacak yeni bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını paylaştı.
Son yılların en sevilen dizilerinden House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon'ün senaristliğini üstlendiği The First, yakın gelecekte geçiyor ve Mars'ta koloni kurmak için verilen mücadeleyi anlatıyor. Mars'a gidecek astronotların ve sevdiklerinin hikayesine odaklanacak dizi, insanoğlunun uzak ufukları keşfetme isteğini ve bu istek uğruna göze aldığı fedakarlıkları işleyecek.
The First için yayımlanan ilk fragman, gerçekçi yapısı ve uzaya açılırken geride bırakılanlara odaklanmasıyla Interstellar'dan izler taşıyor.  
Usta oyuncu Sean Penn'in başrolünü üstlendiği dizinin başrollerinde Penn'e Natascha McElhone, Rey Lucas, LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Oded Fehr ve James Ransone eşlik ediyor. The First, 14 Eylül'de yayımlanmaya başlayacak.

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ozancn 10 ay en beğenilen
Bilim kurgu adi altinda, dram dizilerini milletin onune koyuyorlar. Eminim ki bunda da 10% bilim, %80 ask dram vardir.
Nerede o Stargate Sg-1, Stargate Atlantis dizileri........
Bilim kurgu adi altinda, dram dizilerini milletin onune koyuyorlar. Eminim ki bunda da 10% bilim, %80 ask dram vardir.Nerede o Stargate Sg-1, Stargate Atla...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ozancn 10 ay en beğenilen
Bilim kurgu adi altinda, dram dizilerini milletin onune koyuyorlar. Eminim ki bunda da 10% bilim, %80 ask dram vardir.
Nerede o Stargate Sg-1, Stargate Atlantis dizileri........
1 Yanıt Yanıtla +4
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Dürüstİnsan 10 ay ozancn
Kardeş biraz saçmalamışsın. Bahsettiğin diziler biraz fantastiğe kaçıyor. Bu dizi gerçekçi bir yapıya sahip. İnterstellar ve The Martian gibi olabilir. Senin için The Expanse gibi diziler var.
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Scene 10 ay
Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır.

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