Huobi EOS tabanlı kripto para borsası açıyor

Huobi Group, 2019 yılının ilk çeyreğinde şirketin EOS tabanlı ilk kripto para borsasını açmayı planlıyor.

Söz konusu kripto para borsasının, grubun dijital para birimi madencilik kolu olan Huobi Pool tarafından başlatılacağı bildiriliyor. Huobi Pool'un CEO'su Cao Fei, EOS borsasının başlatılmasını “desteğimizin bir sonraki mantıklı adımı” olarak nitelendirdi. Bu piyasaya sürme işlemiyle borsa müşterilerinin EOS ve diğer birçok kripto para birimine karşı işlem yapmalarına izin verilecek.

Huobi'nin, kripto para türevi piyasasında günlük işlem hacminin son zamanlarda 1 milyar doları aştığı bildiriliyor. EOS da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, türev piyasalarına destek verdiğini açıklamıştı.

EOS, merkezileşme iddiası nedeniyle defalarca eleştirilmişti. Ayrıca EOS, ilk çıktığı zamanlarda altyapısal birkaç sorun yaşamıştı. Kripto para piyasasında işleme ilk açıldığında EOS ağı çökmüş ve yatırımcılara büyük zarar vermişti.

https://cointelegraph.com/news/huobi-to-launch-companys-first-exchange-dedicated-to-eos-in-q1-2019