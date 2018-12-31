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Huobi EOS tabanlı kripto para borsası açıyor

Huobi Group, 2019 yılının ilk çeyreğinde, EOS ağına "adanmış" yeni bir kripto para borsası açacak. EOS, ilk piyasaya sürüldüğünde altyapısal problemler yaşamıştı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Huobi Group, 2019 yılının ilk çeyreğinde şirketin EOS  tabanlı ilk kripto para borsasını açmayı planlıyor.
Söz konusu kripto para borsasının, grubun dijital para birimi madencilik kolu olan Huobi Pool tarafından başlatılacağı bildiriliyor. Huobi Pool'un CEO'su Cao Fei, EOS borsasının başlatılmasını “desteğimizin bir sonraki mantıklı adımı” olarak nitelendirdi. Bu piyasaya sürme işlemiyle borsa müşterilerinin EOS ve diğer birçok kripto para birimine karşı işlem yapmalarına izin verilecek.
Huobi'nin, kripto para türevi piyasasında günlük işlem hacminin son zamanlarda 1 milyar doları aştığı bildiriliyor. EOS da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, türev piyasalarına destek verdiğini açıklamıştı.
EOS, merkezileşme iddiası nedeniyle defalarca eleştirilmişti. Ayrıca EOS, ilk çıktığı zamanlarda altyapısal birkaç sorun yaşamıştı. Kripto para piyasasında işleme ilk açıldığında EOS ağı çökmüş ve yatırımcılara büyük zarar vermişti.  

https://cointelegraph.com/news/huobi-to-launch-companys-first-exchange-dedicated-to-eos-in-q1-2019 Yorum Yaz
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