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Visa, Ripple’ın ortağı Earthport’u satın aldı

Visa Inc., Ripple'ın ortağı ve sınır ötesi işlemler için bir ödeme ağı olan Earthport Plc'yi satın aldı. Earthport'un hisseleri bu yıl yüzde 28’den fazla düşüş göstermişti.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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ABD'li ödeme hizmetleri devi Visa Inc., Ripple'ın ortağı ve sınır ötesi işlemler için bir ödeme ağı olan Earthport Plc'yi satın aldı.
1997 yılında kurulan Londra merkezli Earthport, bankalara ve finans kuruluşlarına sınır ötesi ödeme hizmeti sunan bir finansal hizmetler şirketidir. EarthportRipple'ın, protokolünü uluslararası işlemleri geliştirmek için firmanın mevcut ödeme ağına entegre etmeyi amaçladığı bir teknoloji şirketi veortağıdır.
Earthport’un Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın ikincil pazarında yer alan hisselerinin, bu yıl artan zarar ve giderlerin ardından yüzde 28’den fazla düştüğü bildirildi. Bu, şirketin stratejisindeki “temel” değişiklikleri düşünmesine sebep olmuştu.

2016 yılında Earthport, bankaların sınır ötesi ödemelerini işlerken Ripple’ın dağıtılmış muhasebe protokolüne bağlamak için tasarlanmış bir API başlattı. Bu gelişmenin; bankaların bütçe, teknoloji ve uyumluluk kısıtlamalarının üstesinden gelmesini sağlamak için yapıldığı bildiriliyor.
Geçtiğimiz aylarda yapılan haberlere göre; Visa, 2019 yılının ilk çeyreği için, sınır ötesi ödemeler için Blokchain tabanlı dijital kimlik sistemi “Visa B2B Connect” i hazırlıyor. 

https://cointelegraph.com/news/visa-to-purchase-ripple-cross-border-payments-partner- earthport Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 4 ay
Millet Ripple yatırım yap, al sat ile kazanmaya çalışırken büyük yatırımcılar her türlü kazanıyor.
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pimpLORD 2 ay interwap
"Para Parayı Çeker"
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