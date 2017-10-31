Hyundai Mobis dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdi

Otomotiv parça tedarikçisi Hyundai Mobis takla atma anında araç içindekilerin sunroof'tan dışarı fırlamasını önlemek amacıyla dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdiğini duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre 2010 ile 2016 yılları arasında gerçekleşen takla atmalı kazalarda 260 kişinin aracın sunroof'undan dışarı fırladığı kaydedilmiş. Hyundai'nin açıklamasında küresel sunroof pazarı 6 milyar dolar olarak bildirilirken, pazarın 2022 yılına kadar her yıl %11'lik büyüme yaşayacağı ön görülüyor.

Hyundai Mobis, sistemin daha büyük bir perde hava yastığı gibi görünse de, geliştirmenin çok daha zor olduğunu söylüyor. Sunroof yuvasına yerleştirilen sistemde, arkadan öne doğru açılıyor. Aktif hale gelmesi için araca bir sensör yerleştirilmiş ve takla atmayı algılayan bu sensör 0,08 saniyenin altında bir sürede hava yastığının açılmasını sağlıyor.

Açıldığı zaman tavanın çoğunluğunu kaplayan hava yastığı, takla atma esnasında araç dışına fırlamaları önlemenin yanında, kafa ve boyun yaralanmalarının da önüne geçiyor. Teknolojiyi 2019 yılına kadar üretime geçirmeyi amaçlayan firmanın Hyundai, Kia ve Genesis'e parça tedariği yaptığını da göz önüne alırsak, teknolojinin ilk olarak bu üç markadan birinde sergileneceğine emin olabiliriz.