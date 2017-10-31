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Hyundai Mobis dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdi

Hyundai Mobis takla atmalı kazalardaki araçtan fırlamaya dayalı can kayıplarını önlemek adına dünyanın ilk sunroof hava yastığını duyurdu. Detaylar haberimizde...
1 yıl
2,5b
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10
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomotiv parça tedarikçisi Hyundai Mobis takla atma anında araç içindekilerin sunroof'tan dışarı fırlamasını önlemek amacıyla dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdiğini duyurdu.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre 2010 ile 2016 yılları arasında gerçekleşen takla atmalı kazalarda 260 kişinin aracın sunroof'undan dışarı fırladığı kaydedilmiş. Hyundai'nin açıklamasında küresel sunroof pazarı 6 milyar dolar olarak bildirilirken, pazarın 2022 yılına kadar her yıl %11'lik büyüme yaşayacağı ön görülüyor.
Hyundai Mobis, sistemin daha büyük bir perde hava yastığı gibi görünse de, geliştirmenin çok daha zor olduğunu söylüyor. Sunroof yuvasına yerleştirilen sistemde, arkadan öne doğru açılıyor. Aktif hale gelmesi için araca bir sensör yerleştirilmiş ve takla atmayı algılayan bu sensör 0,08 saniyenin altında bir sürede hava yastığının açılmasını sağlıyor.
Açıldığı zaman tavanın çoğunluğunu kaplayan hava yastığı, takla atma esnasında araç dışına fırlamaları önlemenin yanında, kafa ve boyun yaralanmalarının da önüne geçiyor. Teknolojiyi 2019 yılına kadar üretime geçirmeyi amaçlayan firmanın Hyundai, Kia ve Genesis'e parça tedariği yaptığını da göz önüne alırsak, teknolojinin ilk olarak bu üç markadan birinde sergileneceğine emin olabiliriz.

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MrKemal17 1 yıl en beğenilen Escapetolife
Escapetolife
Helal olsun, Avrupalı üreticiler 6 yılda 260 kişi için böyle bir sistem geliştirmeye gerek duymadılar heralde.

Avrupalı üreticiler herkesin emniyet kemerini taktığını düşünerek arabayı tasarlıyorlar. Hyundai kemer takmayanları da düşünmüş.
EscapetolifeHelal olsun, Avrupalı üreticiler 6 yılda 260 kişi için böyle bir sistem geliştirmeye gerek duymadılar heralde.Avrup...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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bozak07 1 yıl
Hyundai çalışan bir firma :)
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Escapetolife 1 yıl
Helal olsun, Avrupalı üreticiler 6 yılda 260 kişi için böyle bir sistem geliştirmeye gerek duymadılar heralde.
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ism72 1 yıl
Hani sunroof guvenliydi. Cam tavan olursa ne olacak? Tavani boydan boya kaplayan hava yastigimi acacak.
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-Predestination- 1 yıl
Bu kore arabaları iyi, selefine göre de ucuz ama bir türlü tasarruflu motor üretmeyi beceremediler. Ya da ben göremedim.
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Armin van Buuren* 1 yıl -Predestination-
Orijinalden alıntı: -Predestination-
Bu kore arabaları iyi, selefine göre de ucuz ama bir türlü tasarruflu motor üretmeyi beceremediler. Ya da ben göremedim.

Sıkıntı arabaların ağırlıklarında. Ama genel olarak istekli, güçlü motor üretiyorlar. 110bg, 136bg CRDi, 1,6 177bg T-GDI ve yeni 2.0 lt 275bg T-GDI örnek verilebilir.
Mesela Hyundai Kona 1.6 T-GDI Türkiye'ye gelirse çoğu aracı kalkışlarda üzer.
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haberelectro 1 yıl
Adam sunnroftan dışarı fırlıyorsa kemer takmıyor demektir. Haliyle bunu düşünüp çözüm bulmaları saçmalık.
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1ses1 1 yıl
Volvo bunu düşünememiş mi acaba.
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lordakrep 1 yıl
Helal olsun
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bozak07 1 yıl
Hyundai çalışan bir firma :)
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Escapetolife 1 yıl
Helal olsun, Avrupalı üreticiler 6 yılda 260 kişi için böyle bir sistem geliştirmeye gerek duymadılar heralde.
1 Yanıt Yanıtla +7
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MrKemal17 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
Helal olsun, Avrupalı üreticiler 6 yılda 260 kişi için böyle bir sistem geliştirmeye gerek duymadılar heralde.

Avrupalı üreticiler herkesin emniyet kemerini taktığını düşünerek arabayı tasarlıyorlar. Hyundai kemer takmayanları da düşünmüş.
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