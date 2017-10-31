Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor

Türkiye’de satışa sunulduğundan bu yana büyük beğeni toplayan Kodiaq ile SUV atağını başlatan Skoda, bunu Karoq ile bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına çıkması planlanan Karoq, kompakt SUV sınıfının iddialı temsilcilerinden biri olmayı hedefliyor.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Karoq’un, markanın SUV atağında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacakları Karoq ile kompakt SUV segmentinde önemli oyuncular arasında yer almayı hedeflediklerini söylüyor. Kodiaq ve Karoq ile Türkiye’nin en popüler segmentlerinden birinde söz sahibi olacaklarını anlatan Senyücel, “Karoq’u, öncelikle 1.0 lt (115 PS) ve silindir kapama teknolojisine sahip 1.5 lt (150 PS) benzinlilerin yanı sıra 1.6 lt (115 PS) dizel motor seçenekleriyle getireceğiz. Özellikle 1.6 lt dizel motorlu seçeneğin, satışlarımızda önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz” diye belirtmiş.

SUV segmentinin Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla pazar payı elde ettiğini ifade eden Senyücel, “Günümüzde SUV segmenti, üreticiler için en önemli pazarlardan biri haline geldi. Biz de Skoda markası olarak iki iddialı modelle bu segmentte yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de de geçtiğimiz yıllara oranla kompakt SUV

segmenti %23,5 oranında artış gösterdi. İlk dokuz ayda satılan SUV segmenti araçlar ise pazarın %16’sını oluşturuyor. Bunun gelecek yıllarda daha fazla artmasını bekliyoruz ve biz de Karoq ile bu segmentten önemli bir pay elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Markanın yeni oluşturduğu SUV tasarım diline uygun olarak dinamik bir görünüm sunan Karoq, geniş bir iç mekan, şehir içinde rahat kullanım sağlayan boyutlar, yeni sürüş destek sistemleri, tamamen LED teknolojisine sahip farlar ve bir Skoda modelinde ilk kez kullanılan dijital gösterge paneli gibi üstün özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Skoda Karoq, Türkiye’de öncelikle ikisi benzinli toplam üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Benzinli motorlar üç silindirli

1.0 lt (115 PS) ve 1.5 lt (150 PS) seçeneklerinden oluşurken, yeni 1.6 lt (115 PS) dizel dikkat çekiyor. Tüm motorlar, 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites kutusu seçenekleriyle sunulacak. Karoq'un 1.5 lt motor seçeneğinde 2018 yılının ikinci yarısında 4x4 çekiş özelliği sunulması planlanırken, 4x4 araçlarda sipariş edilebilen Dinamik Şase Kontrol opsiyonu ile 5 farklı süspansiyon ve şanzıman uyarlaması sunan “Sürüş Modu Seçimi” sistemi bulunacak. Bu sayede yol koşullarına gore sürücü “Normal”, “Sport”, “Eco”, “Individual” (Kişisel) ve “Snow” (Kar) modlarından birini seçerek, aracın ayarlarını değiştirebilme imkanına sahip olacak.