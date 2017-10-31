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Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor

Markanın yeni üyesi olan Karoq, kompakt SUV sınıfında Skoda farkını yaşatmaya hazırlanıyor. Araç, 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına sunulacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Türkiye’de satışa sunulduğundan bu yana büyük beğeni toplayan Kodiaq ile SUV atağını başlatan Skoda, bunu Karoq ile bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına çıkması planlanan Karoq, kompakt SUV sınıfının iddialı temsilcilerinden biri olmayı hedefliyor.
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Karoq’un, markanın SUV atağında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacakları Karoq ile kompakt SUV segmentinde önemli oyuncular arasında yer almayı hedeflediklerini söylüyor. Kodiaq ve Karoq ile Türkiye’nin en popüler segmentlerinden birinde söz sahibi olacaklarını anlatan Senyücel, “Karoq’u, öncelikle 1.0 lt (115 PS) ve silindir kapama teknolojisine sahip 1.5 lt (150 PS) benzinlilerin yanı sıra 1.6 lt (115 PS) dizel motor seçenekleriyle getireceğiz. Özellikle 1.6 lt dizel motorlu seçeneğin, satışlarımızda önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz” diye belirtmiş.
SUV segmentinin Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla pazar payı elde ettiğini ifade eden Senyücel, “Günümüzde SUV segmenti, üreticiler için en önemli pazarlardan biri haline geldi. Biz de Skoda markası olarak iki iddialı modelle bu segmentte yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de de geçtiğimiz yıllara oranla kompakt SUV
segmenti %23,5 oranında artış gösterdi. İlk dokuz ayda satılan SUV segmenti araçlar ise pazarın %16’sını oluşturuyor. Bunun gelecek yıllarda daha fazla artmasını bekliyoruz ve biz de Karoq ile bu segmentten önemli bir pay elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Markanın yeni oluşturduğu SUV tasarım diline uygun olarak dinamik bir görünüm sunan Karoq, geniş bir iç mekan, şehir içinde rahat kullanım sağlayan boyutlar, yeni sürüş destek sistemleri, tamamen LED teknolojisine sahip farlar ve bir Skoda modelinde ilk kez kullanılan dijital gösterge paneli gibi üstün özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Skoda Karoq, Türkiye’de öncelikle ikisi benzinli toplam üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Benzinli motorlar üç silindirli
1.0 lt (115 PS) ve 1.5 lt (150 PS) seçeneklerinden oluşurken, yeni 1.6 lt (115 PS) dizel dikkat çekiyor. Tüm motorlar, 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites kutusu seçenekleriyle sunulacak. Karoq'un 1.5 lt motor seçeneğinde 2018 yılının ikinci yarısında 4x4 çekiş özelliği sunulması planlanırken, 4x4 araçlarda sipariş edilebilen Dinamik Şase Kontrol opsiyonu ile 5 farklı süspansiyon ve şanzıman uyarlaması sunan  “Sürüş Modu Seçimi” sistemi bulunacak. Bu sayede yol koşullarına gore sürücü “Normal”, “Sport”, “Eco”, “Individual” (Kişisel) ve “Snow” (Kar) modlarından birini seçerek, aracın ayarlarını değiştirebilme imkanına sahip olacak.

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V.K. 1 yıl en beğenilen
Bütün otomobil zevkime tecavüz edip bıraktılar resmen.
Vergiler, benzin fiyatları, kasko, sigorta vs derken bütün hevesim söndü yavaş yavaş.
Yeni çıkan hiç bir otomobil haberi heyecanlandırmıyor.
Hiç bir siteye girip bakmıyorum artık...
Otomobil, hevesli gençler için youtube'dan incelenen arzu nesnelerine döndü malesef ülkemde.
Bütün otomobil zevkime tecavüz edip bıraktılar resmen.Vergiler, benzin fiyatları, kasko, sigorta vs derken bütün hevesim söndü yavaş yavaş.Yeni çıkan ...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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pro-black 1 yıl
Rekabetci bi fiyat belirlemezlerse işleri cok zor.
Seat Ateca da aynisi oldu.
Sayfalarca yazildi cizildi,
Sonuc 0
Buda aynisi olacak.
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SertyAdams 1 yıl
Kuru dsg ağır arabada risk.
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DH Misafiri 1 yıl
aldığım bilgiye göre türkiyeye en fullu gelmeyecek şerit takip sistemi yok
gendi kendine park etme özeliği yok
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dr.aty 1 yıl
Doğan Kabak yüklemiş hemen videoyu, orta donanımla getireceklermiş giriş seviyesini. Euro bu hızla artmaya devam ederse otomatik versiyonları 135’den başlar diyim size.
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amadeus99 1 yıl
Tipi hiç olmamış gibi. Tabi canlı görmek lazım.
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drdonanım 1 yıl
Dizel avrupaya satama getir türkiyeye burada peynir ekmek gibi satar :)
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ReaperVR 1 yıl
kodiaq 120 binlere cıktı buda 100 bınlerden gırıs yapar buyuk ıhtımal
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haberelectro 1 yıl
Kim alacak sanki gelsin.
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Kragen 1 yıl
Ateca alan yok bunu da kimse almaz. Ateca ve Karoq için fiyatları düşürmeler gerekli.
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12 Angry Men 1 yıl
Bende aynı duyguları paylasıyorum, turkıye den asla araba satın almayacagım. Bu hırsızlara para kaptırmam, fındık motorlu çöp arabalara servet istiyorlar.
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defiant82 1 yıl
Deli satar
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kerotobil 1 yıl
İngiletere sitesinden kıyaslandığında Atecanın başlangıç fiyatı 18.300 sterlin, Karoq 20.000 sterlin
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