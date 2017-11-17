Hyundai, SK Telecom ve Hanwha yapay zeka için 45 milyon dolar fon oluşturuyor

SK Telecom, Hyundai Motor Company, Hanwha Asset Management ve Element AI yenilikçi teknolojilere sahip startup şirketlere yatırım yapmak için ortak bir fon oluşturuyor.

AI Alliance Fonu adındaki bu oluşuma şirketler 45 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Toplanan bu para yapay zeka ve akıllı mobilite ile uğraşan startup firmalar ile Avrupa, İsrail ve ABD'de fintech için kullanılacak. Oluşumun üyelerinden birisi olan yapay zeka çözümleri sunan Element AI, Montreal Üniversitesi profesörü Yoshua Bengio tarafından kurulmuş ve oluşumun yapay zeka danışmanı görevini üstlenecek.

Bu gelişmenin yanında Silikon Vadisi'nde Cradle adını verdiği bir yenilik merkezi açan Hyundai, bu sayede temel otomotiv işini güçlendirmeyi ve ulaşımda diğer pazarlara da yayılmayı hedefliyor. Otomobil üreticisinin bağlı araçlar için Cisco ve araçlarına sesli komut özelliğini kazandırmak için Kakao firmaları ile çalışmalar yürütüyor.