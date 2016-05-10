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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor

Hyundai, 2018 yılına kadar, tamamen elektrikle çalışan yeni bir SUV satışa sunmayı planlıyor. Hazırlık aşamasında olan bu yeni SUV, aralıksız 321 km gidebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Bu yılın başında tanıttığı yeni elektrikli otomobili Ioniq ile elektrikli otomobil konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren Hyundai, şimdi de yeni bir elektrikli SUV üretmeye hazırlanıyor. Korea Herald'ın haberine göre, 2018 yılında çıkması beklenen bu yeni elektrikli SUV'un hazırlık aşamasında olduğu bir Hyundai yetkilisi tarafından da doğrulanmış durumda.
Hem hibrit hem de tamamen elektrikli modeller ile satışa çıkacak Ioniq'in aksine yeni Hyundai SUV tamamen elektrikli olacak. Hyundai'ın elektrikli otomobil konusunda son yıllarda yaptığı çalışmaları en iyi şekilde yansıtacağı söylenen otomobil, tam şarj edildiği taktirde, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan 321 km yol katedebilecek. Resmi olmayan kaynaklar ise bu mesafenin 480 km'ye kadar çıkabileceğini belirtiyorlar.
Korea Investment Securities analisti Kim Jin-woo'ya göre Hyundai'nin bu yeni projesinde Kia Niro'nun yakaladığı başarının payı oldukça yüksek. Kia'nın hibrit SUV'si Kia Niro, bu yılın başında düzenlenen 2016 Chicago Auto Show'da tanıtıldı ve son derece olumlu tepkiler aldı. Kia'nın elektrikli SUV'sinin pazar araştırmalarında Hyundai Ioniq'ten çok daha iyi sonuçlar alması, Hyundai'ın elektrikli SUV geliştirmesinde etkili olmuş gibi görünüyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/08/200-mile-electric-hyundai-suv-reportedly-works/ Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Halen şaka gibi mesafeler. 321km başarıymış gibi gösterilmesin.Şu batarya teknolojisini adam gibi geliştirinde bütün teknoloji dünyası rahatlasın. Ulan her sektöre engel şu batarya teknolojisi. Önünde iki seçenek var. Ya çok uzun mesafeler götüren bataryalar geliştireceksin 2000km üzeri veya en fazla 5dk içinde şarj olan bataryaları geliştireceksinki bundada minimun mesafe 500km olmalı.
Halen şaka gibi mesafeler. 321km başarıymış gibi gösterilmesin.Şu batarya teknolojisini adam gibi geliştirinde bütün teknoloji dünyası rahatlasın. Ulan her sekt...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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ufuk-34JD58 3 yıl
yerli araba tesla dan daha iyi olacakmış
hunday hiç gelmesin

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DH Misafiri 3 yıl
araba maraba hikaye batarya olayını halletmek lazım 1 kw lık kalem pil yapmalıyız türkler olarak
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murderer_utku 3 yıl
Bataryaların gelişeceği yok. Bence kablosuz şarj teknolojisi ile araçları yollarda ilerlerken şarj etmek daha verimli.
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arel.gr 3 yıl
ikinci 321km icin ne kadar zamanda hazir olur o daha onemli.
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ahnksqualt 3 yıl
Biri de ekran süresi ne kadar diye sormamış :D :D :D :D
Neyseki, forumda android ve ios'dan başka konularda talep görür oldu. Darısı yenilenebilir enerji konularına inşallah.
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amadeus99 3 yıl
hiç yapmasınlar, bakanımız açıkladı hepsi boş, dünya piyasası altüst olacak.

ama başkanlık yok sırf ondan valla bak
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alp0007 3 yıl
İnsanoğlu daha enerji depolama sorununu çözemedi. Pil denen yapı çok kısıtlı kapasiteye sahip. Ama dünyada çevremiz ısı ve ışık enerjisi ile dolu. Hayırlısı...
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V4LKyR 3 yıl
Nükleer araçları bekliyorum, 10-15 yıllık yakıt ömrü.

Yoksa ben mi üretsem...?
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zotacing 3 yıl
Hyundai önce düzgün benzinli ve dizel motor yapıp kendini kanıtlasın da, elektriklisi bir yan da beklesin. Adam sektörde motor olarak ilk 5'e giremiyor, elektrikli motorla uğraşıyor.
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Ussuz 3 yıl
Ömrü bitmeyen batarya yapılsa da olur. Benzin istasyonuna gider gibi değiştirirsin
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ufuk-34JD58 3 yıl
yerli araba tesla dan daha iyi olacakmış
hunday hiç gelmesin

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Master_Evil 3 yıl
321 km güzel bir iddia, yarısını gitse yine çok kişinin işini görür
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Matthew Murdock 3 yıl
Bu haberler çok iyi.
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aspirin_00 3 yıl
homebird
Tuscon harika bir araç.Bırakın elektrikliyi hibrit bile olsa, tadından yenmez.

otomatik vitesli modeli var mı ? sanırım dizel serisi 190 bin civarı
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mmg02 3 yıl aspirin_00
Tüm motor seçeneklerinde var.
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aspirin_00 3 yıl
onu siz 160 km olarak hesaplayın düz yol olarak hesaplıyorlar karadenizde test etsinler bakalım o yolu kat edebilecek mi ?
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