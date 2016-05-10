Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor

Bu yılın başında tanıttığı yeni elektrikli otomobili Ioniq ile elektrikli otomobil konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren Hyundai, şimdi de yeni bir elektrikli SUV üretmeye hazırlanıyor. Korea Herald'ın haberine göre, 2018 yılında çıkması beklenen bu yeni elektrikli SUV'un hazırlık aşamasında olduğu bir Hyundai yetkilisi tarafından da doğrulanmış durumda.

Hem hibrit hem de tamamen elektrikli modeller ile satışa çıkacak Ioniq'in aksine yeni Hyundai SUV tamamen elektrikli olacak. Hyundai'ın elektrikli otomobil konusunda son yıllarda yaptığı çalışmaları en iyi şekilde yansıtacağı söylenen otomobil, tam şarj edildiği taktirde, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan 321 km yol katedebilecek. Resmi olmayan kaynaklar ise bu mesafenin 480 km'ye kadar çıkabileceğini belirtiyorlar.

Korea Investment Securities analisti Kim Jin-woo'ya göre Hyundai'nin bu yeni projesinde Kia Niro'nun yakaladığı başarının payı oldukça yüksek. Kia'nın hibrit SUV'si Kia Niro, bu yılın başında düzenlenen 2016 Chicago Auto Show'da tanıtıldı ve son derece olumlu tepkiler aldı. Kia'nın elektrikli SUV'sinin pazar araştırmalarında Hyundai Ioniq'ten çok daha iyi sonuçlar alması, Hyundai'ın elektrikli SUV geliştirmesinde etkili olmuş gibi görünüyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/08/200-mile-electric-hyundai-suv-reportedly-works/