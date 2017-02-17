Hyundai i30 ailesine yeni bir üye: i30 Wagon

Tam Boyutta Gör



Nisan ayında 2017 model versiyonu ile içten dışa komple yenilenmiş bir tasarım anlayışının ürünü olarak ülkemizde satışa sunulacak olan i30, bu yıl genişleyen aile ile birlikte daha fazla kullanıcıya hitap edecek. Ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşan aracın yeni modeli i30 Wagon isimli özel bir seriye daha sahip olacak.

Beş kapılı hatchback modelinden sonra gelecek olan araç, i30’un yeni nesil çizgilerini aynen üzerinde taşıyor. Klasik station wagon otomobillerin aksine çok daha zarif ve iddialı bir tasarıma sahip olacak şeklinde ifade edilen aracın paylaşılan ilk görselinden daha çok SUV havasında bir station wagon modelinin ortaya konmaya çalışıldığı izlenimi ediniliyor.

7 Mart 2017 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda Hyundai standında dünyaya lanse edilecek olan araç, i30 ile benzer donanım seçenekleri sunacak. Bilindiği üzere Hyundai eski nesil i30’da station wagon modelini ülkemizde satışa sunmamıştı. Bu kez Wagon modelinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Ne zaman ülkemize geleceği ise henüz net değil.

2017 model Hyundai i30'a aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.