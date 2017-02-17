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Hyundai i30 ailesine yeni bir üye: i30 Wagon

Hyundai, i30 ailesine yeni bir üyeyi daha tanıtmaya hazırlanıyor. Başarılı seriye eklenecek olan i30 Wagon modeliyle ilgili ilk detaylar yazımızda yer alıyor.
2 yıl
4,7b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hyundai i30 ailesine yeni bir üye: i30 Wagon
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Nisan ayında 2017 model versiyonu ile içten dışa komple yenilenmiş bir tasarım anlayışının ürünü olarak ülkemizde satışa sunulacak olan i30, bu yıl genişleyen aile ile birlikte daha fazla kullanıcıya hitap edecek. Ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşan aracın yeni modeli i30 Wagon isimli özel bir seriye daha sahip olacak.

Beş kapılı hatchback modelinden sonra gelecek olan araç, i30’un yeni nesil çizgilerini aynen üzerinde taşıyor. Klasik station wagon otomobillerin aksine çok daha zarif ve iddialı bir tasarıma sahip olacak şeklinde ifade edilen aracın paylaşılan ilk görselinden daha çok SUV havasında bir station wagon modelinin ortaya konmaya çalışıldığı izlenimi ediniliyor.

7 Mart 2017 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda Hyundai standında dünyaya lanse edilecek olan araç, i30 ile benzer donanım seçenekleri sunacak. Bilindiği üzere Hyundai eski nesil i30’da station wagon modelini ülkemizde satışa sunmamıştı. Bu kez Wagon modelinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Ne zaman ülkemize geleceği ise henüz net değil.

2017 model Hyundai i30'a aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

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alprkrkmz 2 yıl en beğenilen
Nedir bu i30 aşkı 3 4 gündür.


Bir de haberde bir yanlışlık var sanki. Eski nesil i30 wagon modeli ülkemizde satışa sunuldu.
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xmen121 2 yıl
Yapmaları iyi olmuş
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BalistikBomba 2 yıl
Hyundai'nin melez tasarımları bırakması, özgün tasarımlara yönelmesi lazım.
Artık çıkardığı her yeni modelin içi, başka bir arabayı, dışında ise, önü başka, dışı başka,yanı başka bir arabayı çağrıştırıyor. Buna ne gerek var ki?
Yani Avrupa'lı bir tasarım yapacağım diye biraz da kopyacı olan bu tasarım anlayışını (felsefesi diyemiyorum) terketmesi gerekiyor.
Hyundai'yi çekici kılan özelliklerin başında, kendine has radikal, sıra dışı ama aynı zamanda Avrupai görünüme sahip tasarım felsefesi geliyordu. Yeni kasa i20'de yapılanın bir benzerleri yapılmalıydı.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Arkayı Golf den almışız gibi
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axesis 2 yıl
güzel olur hem amerikkada hem ülkemizde çok satar lazım şöyle yük taşınabilcek bişi
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alprkrkmz 2 yıl en beğenilen
Nedir bu i30 aşkı 3 4 gündür.


Bir de haberde bir yanlışlık var sanki. Eski nesil i30 wagon modeli ülkemizde satışa sunuldu.
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