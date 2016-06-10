Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek

Son dönemde pek çok otomobil üreticisi elektrikli araç işine yönelmiş durumda, Güney Kore'li Hyundai de bunların arasına en son katılanlardan. Sektörden gelen son raporlara göre firma elektrikli araç modellerini yeni lüks alt markası Genesis adı altında piyasaya sürecek.

Daha öncesinde Hyundai markası altında piyasaya sunulan Genesis ve Equus modelleri geçtiğimiz sene kendi markalarına kavuşmuştu. Yeni markanın patronunun elektrikli araçların gelecekte oldukça önemli olacağı düşüncesi de Hyundai'nin bu hamlesinde rol oynamış olabilir.

Güney Kore'de düzenlenen Busan Otomobil Fuarında konuşan Genesis'in patronu Manfred Fitzgerald tam elektrikli araçların otomobil sektörünün geleceği olacağı düşüncesini dile getirirken, elektrikli araçların Genesis firmasının geleceği olacağının çok açık ortada olduğunu belirtmiş.

Firmanın rekabetin giderek arttığı elektrikli araç sektöründe başarılı olacağını mı yoksa düşük satış rakamlarında mı seyredeceğini ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz.