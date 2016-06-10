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Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek

Geçtiğimiz sene sonunda Hyundai'den ayrılarak ayrı bir lüks alt markası olarak yoluna devam eden Genesis firmanın elektrikli araçlarını piyasaya sunduğu kolu olacak. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son dönemde pek çok otomobil üreticisi elektrikli araç işine yönelmiş durumda, Güney Kore'li Hyundai de bunların arasına en son katılanlardan. Sektörden gelen son raporlara göre firma elektrikli araç modellerini yeni lüks alt markası Genesis adı altında piyasaya sürecek.
Daha öncesinde Hyundai markası altında piyasaya sunulan Genesis ve Equus modelleri geçtiğimiz sene kendi markalarına kavuşmuştu. Yeni markanın patronunun elektrikli araçların gelecekte oldukça önemli olacağı düşüncesi de Hyundai'nin bu hamlesinde rol oynamış olabilir.
Güney Kore'de düzenlenen Busan Otomobil Fuarında konuşan Genesis'in patronu Manfred Fitzgerald tam elektrikli araçların otomobil sektörünün geleceği olacağı düşüncesini dile getirirken, elektrikli araçların Genesis firmasının geleceği olacağının çok açık ortada olduğunu belirtmiş.
Firmanın rekabetin giderek arttığı elektrikli araç sektöründe başarılı olacağını mı yoksa düşük satış rakamlarında mı seyredeceğini ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz.

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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Lada falan da elektrikli araç yapacak yakında bizim cadillactan ses yok. Bari elektrikli araç trenini kaçırmayalım
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Doom II 3 yıl mehmedaltair
Dünya milleti yakında içten yanmalı motoru bırakacak bizim hala daha seri üretim motorumuz yok birde ikibin bilmem ne küsürde yerli aracımız olacak vaatler, pohpohlamalar ne denebilir ki bilemiyorum.
Dünya milleti yakında içten yanmalı motoru bırakacak bizim hala daha seri üretim motorumuz yok birde ikibin bilmem ne küsürde yerli aracımız olacak vaatler, po...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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serafon 3 yıl
teslayı zor günler bekliyor.
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Logic_Man 3 yıl
Marka ismini beğendim.
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kemalboran 3 yıl
Elektrikli araba işi yaş. Pillerin üretiminde kullanılan Lityum sanıldığı kadar bol bulunan bir kaynak değil. Dünyanın sayılı bölgelerinden zorlu koşullarda çıkarılabiliyor. Ayrıca pillerin üretimi maliyetli, ömürleri kısa, pil fiyatları üst seviye içten yanmalı motor kullanan otomobil fiyatları kadar. Pil teknolojisinde maliyetleri düşürecek, çığır açacak yeni bir kaynak ve teknoloji geliştirilmedikçe ortalama vatandaşın kullanabileceği araçlar olmayacak elektrikli araçlar. Kaldı ki bütün bu saydıklarım gerçekleşse bile bizim devlet elektriğe öyle bir vergi getirir ki, bırakın elektrikli araç kullanmayı, evdeki ampulü bile zor yakacak hale geliriz.
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kadirirdem 3 yıl
artık rekabet elektrikli arabalarda ilerleyecek...
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KalemKolik 3 yıl
Pil işi çözülmekdikçe yalan. Menziller 2bin civarı olmalı en az yada 1dk içinde şarj edilebilir piller.
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L.o.T.u.S 3 yıl KalemKolik
şunu 1000 km ve 30 dakikada şarj yapalım.telefonu o hızda yapamıyorsun arabadan o hızı bekleme.

Yukarıdaki durum gerçekleşse ilk alacak olan benim. (ki bu hızla birkaç seneye olacak büyük ihtimal)
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Lada falan da elektrikli araç yapacak yakında bizim cadillactan ses yok. Bari elektrikli araç trenini kaçırmayalım
1 Yanıt Yanıtla +13
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Doom II 3 yıl mehmedaltair
Dünya milleti yakında içten yanmalı motoru bırakacak bizim hala daha seri üretim motorumuz yok birde ikibin bilmem ne küsürde yerli aracımız olacak vaatler, pohpohlamalar ne denebilir ki bilemiyorum.
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