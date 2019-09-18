Hyundai, sürücü ve yolcu arasında açılacak bir hava yastığı geliştirdi

Hyundai Motor Group, ön koltukların arasına yerleştirilecek yeni bir "orta taraf hava yastığı" geliştirdi. Şirket, gelecekte piyasaya süreceği araçlarda bu teknolojiye yer verecek. Söz konusu hava yastığı, önde oturan yolcuları kafa yaralanmalarından korumak için sürücü ve yolcu koltukları arasındaki boşluğa doğru açılacak.

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Ön yolcu koltuğunda kimse olmadığında ise sürücüyü sağ taraftan gelen çarpmalara karşı koruyacak. Sürücü koltuğunun içine yerleştirilen hava yastığı darbe algılandıktan sonra açılacak. Şirket böylelikle yolcuların birbirleriyle çarpışmasından kaynaklanan kafa yaralanmalarını yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyor.

Hava yastığı daha hafif

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Yeni bir patentli teknoloji ile geliştirilen hava yastığıbir tasarıma sahip. Böylelikle benzer ürünlerdendaha hafif. Boyut ve ağırlık olarak geleneksel hava yastıklarından daha avantajlı olması sayesinde, Hyundai'ningelecekteki araçlarındaha fazla esnekliğe sahip olacak.