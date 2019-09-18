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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, sürücü ve yolcu arasında açılacak bir hava yastığı geliştirdi

    Hyundai, sürücü ve yolcu arasında açılacak bir hava yastığı tasarladı. Yeni hava yastığı, sürücü ve ön yolcunun birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan kafa yaralanmalarını azaltacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hyundai Motor Group, ön koltukların arasına yerleştirilecek yeni bir "orta taraf hava yastığı" geliştirdi. Şirket, gelecekte piyasaya süreceği araçlarda bu teknolojiye yer verecek. Söz konusu hava yastığı, önde oturan yolcuları kafa yaralanmalarından korumak için sürücü ve yolcu koltukları arasındaki boşluğa doğru açılacak.
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    Ön yolcu koltuğunda kimse olmadığında ise sürücüyü sağ taraftan gelen çarpmalara karşı koruyacak. Sürücü koltuğunun içine yerleştirilen hava yastığı darbe algılandıktan sonra açılacak. Şirket böylelikle yolcuların birbirleriyle çarpışmasından kaynaklanan kafa yaralanmalarını yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyor.

    Hava yastığı daha hafif

    Yeni bir patentli teknoloji ile geliştirilen hava yastığı daha basit bir tasarıma sahip. Böylelikle benzer ürünlerden 500 gram daha hafif. Boyut ve ağırlık olarak geleneksel hava yastıklarından daha avantajlı olması sayesinde, Hyundai'nin tasarım ekipleri gelecekteki araçların koltuk tasarımında daha fazla esnekliğe sahip olacak.

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    deoks 1 sa.
    Ben hep 2 hava yastıklı i20 kullandığımdan ilgilenmediğim durum.
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