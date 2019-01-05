Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu

Hyundai ve Kia, elektrikli otomobil sürücülerinin araçlarını şarj etmelerini ve park etmelerini kolaylaştıran yeni bir Otomatik Vale Park Sistemi (Automated Valet Parking System) tanıttı.

Sistemin nasıl çalıştığı yayınlanan konsept video ile gösterildi. Buna göre sürücü akıllı telefonu aracılığı ile aracına otomatik olarak boş bir şarj istasyonu bulmasını söyleyebilecek. Daha sonrasında ise araç kendi kendine uygun şarj istasyonuna gidecek.

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Elektrikli otomobil tamamen şarj olduktan sonra ise diğer araçların şarj istasyonuna erişebilmesi için boş bir park yerine doğru hareket edecek. Böylelikle şarj istasyonunu boş yere işgal etmemiş olacak. Sürücü hazır olduğunda ise tekrar onun bulunduğu konuma geri dönebilecek.

Amaç şarj sürecini iyileştirmek

Yollardaki elektrikli araç sayısının artması ile birlikte şüphesiz ki mevcut şarj cihazları da sayı bakımından yetersiz kalmaya başlayacak. Sürücüler araçlarını şarj etmek istediklerinde büyük olasılıkla şarj istasyonunun dolu olduğunu görecekler ve bekleme süreleri uzayacak.

Hyundai ve Kia’nın geliştirdiği yeni sistem, şarj sürecinin iyileştirmek adına şarjı dolan araçların kendi kendine istasyonu terk ederek, boş bir park yerine geçmesini sağlayacak. Böylelikle şarj cihazı boş yere işgal edilmeyeceği için sıradaki diğer elektrikli araçlar da beklemek zorunda kalmadan istasyondan faydalanabilecekler.

Hyundai ve Kia yeni teknolojiyi 2025 yılında, Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip bir araç piyasaya sürmesi ile birlikte kullanıma sunabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=V8xL4gZohuA