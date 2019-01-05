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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu

Yollardaki elektrikli araç sayısı arttıkça şarj istasyonlarını boş bulmak daha da zorlaşacak. Hyundai ve Kia bu soruna çözüm getirecek yeni bir sistem geliştirdi. Detaylar haberimizde...
4 ay
15,9b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hyundai ve Kia, elektrikli otomobil sürücülerinin araçlarını şarj etmelerini ve park etmelerini kolaylaştıran yeni bir Otomatik Vale Park Sistemi (Automated Valet Parking System) tanıttı.
Sistemin nasıl çalıştığı yayınlanan konsept video ile gösterildi. Buna göre sürücü akıllı telefonu aracılığı ile aracına otomatik olarak boş bir şarj istasyonu bulmasını söyleyebilecek. Daha sonrasında ise araç kendi kendine uygun şarj istasyonuna gidecek.
Ayrıca Bkz. "Toyota yeni otonom test aracını duyurdu"
Elektrikli otomobil tamamen şarj olduktan sonra ise diğer araçların şarj istasyonuna erişebilmesi için boş bir park yerine doğru hareket edecek. Böylelikle şarj istasyonunu boş yere işgal etmemiş olacak. Sürücü hazır olduğunda ise tekrar onun bulunduğu konuma geri dönebilecek.

Amaç şarj sürecini iyileştirmek

Yollardaki elektrikli araç sayısının artması ile birlikte şüphesiz ki mevcut şarj cihazları da sayı bakımından yetersiz kalmaya başlayacak. Sürücüler araçlarını şarj etmek istediklerinde büyük olasılıkla şarj istasyonunun dolu olduğunu görecekler ve bekleme süreleri uzayacak.
Hyundai ve Kia’nın geliştirdiği yeni sistem, şarj sürecinin iyileştirmek adına şarjı dolan araçların kendi kendine istasyonu terk ederek, boş bir park yerine geçmesini sağlayacak. Böylelikle şarj cihazı boş yere işgal edilmeyeceği için sıradaki diğer elektrikli araçlar da beklemek zorunda kalmadan istasyondan faydalanabilecekler.
Hyundai ve Kia yeni teknolojiyi 2025 yılında, Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip bir araç piyasaya sürmesi ile birlikte kullanıma sunabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=V8xL4gZohuA Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Pil teknolojilerinde radikal bir gelişim olmadığı sürece, yeni teknolojiler hep bir darboğaz ile karşılacak. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, otomobiller. Şuanki pil durumunun en büyük katkısı, tasarlanan yazılım ve cihazlar uzun pil ömrü düşünülerek tasarlanıyor ve yeni bir pil teknolojisi ile çok uzun ömürlü cihazlara ön hazırlığımız olabiliyor.
Pil teknolojilerinde radikal bir gelişim olmadığı sürece, yeni teknolojiler hep bir darboğaz ile karşılacak. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, otomobiller. Şuan...
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ak_n 3 ay
Uçak gemileri ve denizaltılarda bulunan nükleer enerji onların 30 sene suda kalmasına olanak tanıyor. Bunu otomobillere uyarlamaya çalışsalar da bu işi kökten çözseler keşke.
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DH Misafiri 4 ay
Türkiyede sarj istasyonuna giderken calarlar valla????
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veteriner69 4 ay
Yorumum silinmiş???!!!!?
Orijinal haberdeki esas konudan birisi kablosuz şarj. Bunu yazmamış editör.
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Reanimate 4 ay
Şebeke alt yapısı ne olacak bu konuda nasıl ilerliyecekler düşünsenize mavvut araçların yarısı elektirikli olduğunu sisteme binen yük 3 4 katına çıkar yatırım lazım bu yatırımı yapmak istenicek mi?
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sml_akyz 4 ay
Neden 2025 onu anlamış değilim. Şuan tesla otonom sürüş yapabilmekte. Otonom sürüşün yasal olmasını bekliyorlar. Yasalaştığında tesla 3 ve üstüne verebileceklerini belirttiler. Ki bu araçlar otonom olarak hareket ediyor siz şöför koltuğunda otururken.
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DH Misafiri 4 ay
Araçların menzili yeterli tek sorun şarj süresi bunun çözümü de bence tek, otomatik yıkama istasyonu misali pilin de değiştiği istasyonlar olmalı ve piller sürekli değiştirilip bu istasyonlarda sağlık kontrolü yapılmalı başka çare yok! Araca gömülü pil çok mantıksız pille çalışan hangi cihaz gömülü pil ile verimli?
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muratcan1981 4 ay
ye siz ne diyorsunuz millet bu teknolojieri kullanırken biz hala benzine zam mazota zam lpg taktırdım muhabbetleri yapacağız
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TetraYazilim 4 ay
Telefonun başına bir şey gelirse araç kayıplara karışacak
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alpteki 4 ay TetraYazilim
TetraYazilim
Telefonun başına bir şey gelirse araç kayıplara karışacak

Sen telefonunu kaybedince sosyal hesaplarını da mı kaybediyorsun
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tornavida 4 ay
new.abb.com/...
8 dakikalık şarj ile 200km gidilmesi şuan için mümkün bu süre yakında çok daha aşağı çekilir ve menzil artar. Bunun aksini iddia eden varsa bilimden ve teknolojiden anlamıyor demektir.
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alemburda34 4 ay
Bence şuan şarj süresinden dolayı hibrit daha ideal bir çözüm.
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