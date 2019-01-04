Toyota yeni otonom test aracını duyurdu

Otonom, yani sürücüsüz araçlar sunduğu avantajlar ve insanlara göre potansiyel olarak daha güvenli olacakları inancıyla ulaşımın geleceği olarak görülüyor. Başta otomobil üreticileri olmak üzere birçok teknoloji şirketi de yatırımlarını otonom araçlara yoğunlaştırmış durumda ve bunlardan birisi de Toyota.

CES 2019'da tanıtacak

Başlamasına sayılı günler olan CES 2019 öndesinde Japon devi Toyota, en son otonom test aracını tamamladığını duyurdu. Otomobil, yeni nesi şasisi ve direksiyon kontrol teknolojisiyle Lexus LS 500h modeliyle benzerlik gösteriyor. Şirket bu modeli tercih etmesinin nedeni olarak da, otomatik sürüş sürecinde daha duyarlı ve yumuşak manevralar sunması olarak açıklıyor.

https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/26057919.html

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Otonom test aracının yanlarındaolduğu ve ön ve arka kısımlarında iseyer verildiği belirtilmiş. Bu sensörler ayrıca yüksek dinamik aralığına sahip ve radar sistemi ile görüş, yakın mesafe algılama gibi işlemler için geliştirilmiş. Yukarıdaki videodan da aracın kısa birizleyebilirsiniz.