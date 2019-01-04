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Toyota yeni otonom test aracını duyurdu

Japon otomotiv devi Toyota, yaklaşan CES 2019 öncesinde en yeni otonom test aracını hazır duruma getirdi. Şirket yeni P4 platformunu tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otonom, yani sürücüsüz araçlar sunduğu avantajlar ve insanlara göre potansiyel olarak daha güvenli olacakları inancıyla ulaşımın geleceği olarak görülüyor. Başta otomobil üreticileri olmak üzere birçok teknoloji şirketi de yatırımlarını otonom araçlara yoğunlaştırmış durumda ve bunlardan birisi de Toyota.

CES 2019'da tanıtacak

Başlamasına sayılı günler olan CES 2019 öndesinde Japon devi Toyota, en son otonom test aracını tamamladığını duyurdu. Otomobil, yeni nesi şasisi ve direksiyon kontrol teknolojisiyle Lexus LS 500h modeliyle benzerlik gösteriyor. Şirket bu modeli tercih etmesinin nedeni olarak da, otomatik sürüş sürecinde daha duyarlı ve yumuşak manevralar sunması olarak açıklıyor.
Otonom test aracının yanlarında iki kamera olduğu ve ön ve arka kısımlarında ise iki yeni sensöre yer verildiği belirtilmiş. Bu sensörler ayrıca yüksek dinamik aralığına sahip ve radar sistemi ile görüş, yakın mesafe algılama gibi işlemler için geliştirilmiş. Yukarıdaki videodan da aracın kısa bir tanıtım filmini izleyebilirsiniz.

https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/26057919.html Yorum Yaz
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aca-n 4 ay
Teslanın şuana kadar yollardan edindiği tecrübeye erişmeleri epey zaman alacak gibi duruyor. Yenlikçi bir yazılım yada radar geliştiremedikleri sürece diğer markaların işi zor görünüyor.
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