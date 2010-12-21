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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai, yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in testlerine başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Hyundai, yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in testlerine başlıyor
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Elektrikli ve hybrid otomobillerin inanılmaz bir hızla geliştiği, sürekli yeni ve iddialı modellerin piyasaya çıktığı bu günlerde önemli bir atak da Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den geldi.

Hyundai, elektrikli otomobillerle birlikte geleceğin teknolojisi olarak gösterilen hidrojen yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in geniş kapsamlı testlerine 2011 yılı içerisinde başlayacağını açıkladı. Bu testlerle otomobilin yol koşullarındaki durumu göz önüne alınacak, üretim versiyonu için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.

2012 yılında limitli bir üretim versiyonu ile satışa çıkarılacak olan Tuscon ix'in çok iddialı bir menzil değerine sahip olduğu belirtiliyor, yaklaşık 650 kilometre. Bu değer hidrojen yakıt piline sahip elektrikli otomobillerin, batarya teknolojisinin istenen seviyede olmaması nedeniyle menzil konusunda eleştirilen geleneksel elektrikli otomobillere ciddi rakip olabileceğini gösteriyor.

Hyundai, yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in testlerine başlıyor
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Hyundai, yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in testlerine başlıyor
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semih22 8 yıl
gelecek hidrojen enerjisinde fakat çok pahalı daha.zaman lazım.hidrojeni elde ederken maliyet yüksek
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0tt0m@n 8 yıl

semih22

gelecek hidrojen enerjisinde fakat çok pahalı daha.zaman lazım.hidrojeni elde ederken maliyet yüksek

Bu araç hidrojen ile çalışmıyor, hidrojen ile çalışan teknoloji dediğin gibi hem pahalı hem de tehlikeli. Bu araç elektrik ile çalışıyor, elektriği hidrojen yakıt pili üretiyor. (Diye biliyorum
)
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0tt0m@n 8 yıl
Nihayet birileri gelecek vaat eden bir teknoloji olan yakıt pillerine yatırım yapmaya başladı.
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