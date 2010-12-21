Hyundai, yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in testlerine başlıyor

Elektrikli ve hybrid otomobillerin inanılmaz bir hızla geliştiği, sürekli yeni ve iddialı modellerin piyasaya çıktığı bu günlerde önemli bir atak da Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den geldi.

Hyundai, elektrikli otomobillerle birlikte geleceğin teknolojisi olarak gösterilen hidrojen yakıt pilli SUV modeli Tuscon ix'in geniş kapsamlı testlerine 2011 yılı içerisinde başlayacağını açıkladı. Bu testlerle otomobilin yol koşullarındaki durumu göz önüne alınacak, üretim versiyonu için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.

2012 yılında limitli bir üretim versiyonu ile satışa çıkarılacak olan Tuscon ix'in çok iddialı bir menzil değerine sahip olduğu belirtiliyor, yaklaşık 650 kilometre. Bu değer hidrojen yakıt piline sahip elektrikli otomobillerin, batarya teknolojisinin istenen seviyede olmaması nedeniyle menzil konusunda eleştirilen geleneksel elektrikli otomobillere ciddi rakip olabileceğini gösteriyor.