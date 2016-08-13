Hyundai yeni nesil i30'un teaser görüntülerini yayınladı

Hyundai geçtiğimiz 2015 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda güncel i30'un makyajlı versiyonunu tanıtıp piyasaya sürse de gelecek nesil model için çalışmalarına bir süredir devam ediyor. 2016'nın son döneminde tanıtılacak aracın kamuflajlı görüntüleri geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın ünlü yarış pisti Nurburgring'de test aşamasında görüntülenmişti.

Kısaca hatırlatma yapacak olursak, güncel nesli ilk olarak 2011 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Hyundai'nin Almanya'daki tasarım ve teknik merkezinde ortaya çıkarılmış ve dört yıllık süreçten sonra makyajlanarak son halini almıştı.

Daha önceki nesillerinde olduğu gibi yeni nesilde de 3 kapılı hatback, 5 kapılı hatchback versiyonlara sahip olacak aracın daha uzun station wagon versiyonu da piyasada yer alacak.

Şu an için hakkında çok fazla detay bilinmese de Hyundai yeni i30'a ait ilk teaser video ve görselleri yayınladı. Aracın far ve stop lambalarının görülebildiği görseller aracın tasarımıyla ilgili bazı fikirler oluşturmamıza olanak sağlıyor. Yayınladığı video ve görsellerin yanında Kore'li firma yaptığı açıklamayla yeni i30'un 7 Eylül 2016 tarihinde resmi olarak tanıtılacağını da tekrardan onaylamış durumda.

https://www.hyundai.news/eu/models/a-car-for-everybody-first-details-of-the-new-generation-hyundai-i30/