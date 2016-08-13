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Hyundai yeni nesil i30'un teaser görüntülerini yayınladı

Hyundai orta sınıftaki hatchback modeli i30'u 7 Eylül'de yenilemeye hazırlanıyor. Güney Kore'li firma yeni aracına ait ilk video ve görüntüleri yayınladı. Görselleri haberimizde bulabilirsiniz...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,7b
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46
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hyundai geçtiğimiz 2015 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda güncel i30'un makyajlı versiyonunu tanıtıp piyasaya sürse de gelecek nesil model için çalışmalarına bir süredir devam ediyor. 2016'nın son döneminde tanıtılacak aracın kamuflajlı görüntüleri geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın ünlü yarış pisti Nurburgring'de test aşamasında görüntülenmişti.
Kısaca hatırlatma yapacak olursak, güncel nesli ilk olarak 2011 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Hyundai'nin Almanya'daki tasarım ve teknik merkezinde ortaya çıkarılmış ve dört yıllık süreçten sonra makyajlanarak son halini almıştı.
Daha önceki nesillerinde olduğu gibi yeni nesilde de 3 kapılı hatback, 5 kapılı hatchback versiyonlara sahip olacak aracın daha uzun station wagon versiyonu da piyasada yer alacak.
Şu an için hakkında çok fazla detay bilinmese de Hyundai yeni i30'a ait ilk teaser video ve görselleri yayınladı. Aracın far ve stop lambalarının görülebildiği görseller aracın tasarımıyla ilgili bazı fikirler oluşturmamıza olanak sağlıyor. Yayınladığı video ve görsellerin yanında Kore'li firma yaptığı açıklamayla yeni i30'un 7 Eylül 2016 tarihinde resmi olarak tanıtılacağını da tekrardan onaylamış durumda.

https://www.hyundai.news/eu/models/a-car-for-everybody-first-details-of-the-new-generation-hyundai-i30/ Yorum Yaz
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rbcntechnic 3 yıl en beğenilen Keyif,yalnız gitmez
Keyif,yalnız gitmez

Bir golf değil


Bomboş Golf alabileceğim paraya dizel otomatik cam tavan full kia ceed aldım. Bence Golf parasının karşılığı bir araba değil.
Keyif,yalnız gitmezBir golf değilBomboş Golf alabileceğim paraya dizel otomatik cam tavan full kia ceed aldım...
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Tek suçu kopya çekmek 3 yıl
Bana kapı kapanırken çıkan sesten haber verin
3 Yanıt Yanıtla +30
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Kitty 3 yıl
Ön mavi ekranlı konsolu değiştirmişlerdir inşallah..
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
Carsever 3 yıl
Ben de çok beğendim yeni i30u, Volvo V40 gibi.
Keşşke benim olsa
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shockwave23 3 yıl
Guzel yeni 308 ile beraber bu araba da daha oturakli olmus. 5metre farlari olan pörtlek pörtlek arabalardan bikmistik.
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marseltalon 3 yıl
Hyundai daa iyii
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WarSaw 3 yıl
kasa okadar tırtki çıkar çıkmaz en geç 2 sene sonra makyaj görür bu kasa
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DH Misafiri 3 yıl
Arabanın tasarımı güzele benziyor gerçi şuan piyasada olan modelde tasarım olarak başarılı zaten. Ama ne bileyim alman arabaları benim için hep bi adım önde geliyor. Mesela şuan ki güncel kasada herşey iyi güzelde o ön konsoldaki mavi ekran herşeyi bitiriyor konsolda. Evet boş bi Golf alacağıma bende bu aracı tercih ederim ama mesela bi Leon mu İ30 mu deseler Leon derim veya Astra'yı yins İ30'a tercih ederim. Fiyatları birbirine yakın olursa çok şansı olacağını düşünmüyorum ben
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shadowtr 3 yıl
i30 çıktığından beri tasarım anlamında sürekli üzerine koyuyor. Çabuk yıpranan bir araba olmasa alınır aslında.
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Cengiz55 3 yıl
Hyundai motor ve performans olarak iyi fakar fren sistemi olarak kendini geliştirmesi gerekiyor.Accent Blue 1.6 crdi otomatik vites, araç iyi hızlanıyor fakat durmuyor 3tür kıl payı kazadan kurtuldum.
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BarbarosTUGRUL 3 yıl
bir focus esintisi bu aracta ve kiada seziliyor on far ve panjur focusu andırıyor
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krkmz1666 3 yıl Cengiz55
Bu accent de böyle i20 i30 da bole bişi yok
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GrıezmaNN 3 yıl
Artık telefonlar gibi lüks arabalar harici her araba birbirine benzemeye başladı.
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Captain_Ivy 3 yıl
Fiat albea hatchback'e benzettim biraz.
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drmelihx 3 yıl
Fiyat avantaji olmazsa hicbir cazibesi yok bunu kabul edin
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theasus 3 yıl
Sonuçta hyundai
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