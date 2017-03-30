Hyundai’den elektrikli otomobil atağı

Başkan Yardımcısı Lee Ki-sang’ın sıfır emisyonlu araçlar konusunda paylaştığı söylemlere göre hem Hyundai hem de Kia, ortak bir elektrikli araç platformu için çalışmaları hızlandırmış durumda. Yepyeni bir platform olarak isimlendirilen bu çalışma ile iki şirketin de gelecekteki elektrikli araçları için sağlam bir zemin oluşturulması hedefleniyor.
Hali hazırda yakıt hücreli araçlarda bir potansiyel gören Hyundai, hibrit modelleri 2025 yılına kadar üretmekten vazgeçmeyecek. Bu sürece kadar toplamda elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda %10’luk bir pay alması öngörülmüş. Şirketin sonrasındaki asıl hedefi ise tam elektrikli araçlar.
Bu noktada ticari boyut kazanacak ilk modelin Tesla Model X benzeri bir SUV olacağı söyleniyor. Ayrıca Genesis markasıyla 2021 yılında da tam elektrikli modellerin tüketicilerle buluşacağı gelen bilgiler arasında.
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