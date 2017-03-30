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Hyundai’den elektrikli otomobil atağı

Üretim hacmi anlamında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Hyundai, elektrikli araçlar konusunda gaza basıyor. Şirket, tam elektrikli araçlar için bir yol haritası çizdi.
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hyundai’den elektrikli otomobil atağı
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Son dönemde ortaya koyduğu araçlar ile otomobil dünyasının heyecan uyandıran isimlerinin başında gelmeye başlayan Hyundai, elektrikli araçlar konusunda önemli çalışmalar planlıyor. Güney Koreli üretici, Ioniq modelinin misyonunu yeni modeller ile destekleme hazırlığında. Ioniq adlı aracını ülkemizde Haziran ayında resmen tanıtacak olan şirketin elektrikli otomobiller için planları büyük.

Başkan Yardımcısı Lee Ki-sang’ın sıfır emisyonlu araçlar konusunda paylaştığı söylemlere göre hem Hyundai hem de Kia, ortak bir elektrikli araç platformu için çalışmaları hızlandırmış durumda. Yepyeni bir platform olarak isimlendirilen bu çalışma ile iki şirketin de gelecekteki elektrikli araçları için sağlam bir zemin oluşturulması hedefleniyor.

Hali hazırda yakıt hücreli araçlarda bir potansiyel gören Hyundai, hibrit modelleri 2025 yılına kadar üretmekten vazgeçmeyecek. Bu sürece kadar toplamda elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda %10’luk bir pay alması öngörülmüş. Şirketin sonrasındaki asıl hedefi ise tam elektrikli araçlar.

Bu noktada ticari boyut kazanacak ilk modelin Tesla Model X benzeri bir SUV olacağı söyleniyor. Ayrıca Genesis markasıyla 2021 yılında da tam elektrikli modellerin tüketicilerle buluşacağı gelen bilgiler arasında.


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