Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

James Cameron, Terminator 6 filminin ismini açıkladı

James Cameron, merakla beklenen Terminator 6 filminin ismini nihayet açıkladı. Yeni Terminator filmi, ilk iki filmden sonra çıkan tüm devam filmlerini yok sayacak.
3 ay
7,2b
1
23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ünlü yönetmen James Cameron, Terminator serisinin merakla beklenen altıncı filminin ismini bugün resmen açıkladı. Yahoo Entertainment'e konuşan Cameron, seriye yeni bir soluk getirecek olan filmin Terminator: Dark Fate ismiyle vizyona gireceğini söyledi.

Daha önce yapılan açıklamalarda Terminator: Dark Fate'in, James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği ilk iki filmden sonra çıkan tüm Terminator filmlerini yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek. James Cameron'un tam 28 yılın ardından seriye geri dönmesiyle birlikte Terminator hayranları Dark Fate'i büyük bir merakla bekliyor.

James Cameron filmin yapımcılığını üstleniyor ancak işin yönetmenlik kısmını kendisi yapmayacak. Şu sıralar tamamıyla Avatar'ın devam filmlerine odaklanan Cameron, Dark Fate'i yönetmesi için Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016 yılında vizyona giren Deadpool filmiyle adını duyurmuştu.

Terminator: Dark Fate filminde ilk iki filmin yıldızları Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton başrollerde yer alacak. James Cameron, Schwarzenegger-Hamilton ikilisinin bu filmde yerlerini genç aktörlere bırakacağını söylüyor. Yani Dark Fate'in ardından yeni Terminator filmleri görmeye devam edeceğiz.

Filmin konusuyla ilgili ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.

https://www.yahoo.com/entertainment/james-cameron-reveals-dark-title-new-terminator-movie-teases-hardened-sarah-connor-224538641.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 3 ay en beğenilen
Avatar'ı beklerken yaşlandık.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 3 ay
İlk Connor'da oynarsa gerçekten harika olur. Adam zaten dağıldı belki Cameron ile toparlar. Küçükken 1 ve 2'nin sinemasına gittiğim için bendeki yeri apayrı. 2'den sonrakileri saymıyorum zaten.
İlk Connor'da oynarsa gerçekten harika olur. Adam zaten dağıldı belki Cameron ile toparlar. Küçükken 1 ve 2'nin sinemasına gittiğim için bendeki yeri apayrı. 2...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 ay
Çok büyük beklentim yok
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
G1903K 1 ay yeni yorumcu
Terminator 1 ve 2'dir.
Geri kalanı yalandır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 1 ay
Üzerine 3 tane saçmasapan konudan bağımsız film çektiler. Seriyi mahvet ondan sonra da yok efendim onları yok sayıyoruz. Reboot olacak falan filan yersen.
Linda Hamilton ve Arnold teyze ve amca oldu artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 3 ay
Terminator Salvation hiç anılmıyor beni çok üzüyor
Underrated bir filmdi bence.
Neyse konumuza dönelim. Benim de fazla bir beklentim yok. Zamanında devrim olan konular şimdi okuyup geçiyoruz. Ne kadar şaşırtabilir ya da farklı birşey sunabilir ki.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nmkyldrm 1 ay Kulak Misafiri
Terminator Salvation'ı izlemişlermiki eleştirsinler. bol keseden sallıyorlar. Yok izleyip onu da diğerleri ile aynı kefeye koyuyorlarsa o daha da vahim bir durum tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
junana 3 ay
terminator 3 efsane değildir abartmayın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Terminatör 3'e haksızlık ediyorsun, müthişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 3 ay
O kafaları shopla mı koydular?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 3 ay
Filmi uzun tutun, dizi gibi konuyu gelişi güzel anlatıp olayları geçiştirmeden detaylıca anlatın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 3 ay
eski filmlerin sözüm ona devam filmleri maalesef o eski tatları veremiyor.belki hayatlarımızda o eski tatlar yok, belki de filmler o kadar güzel değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 3 ay
"Working title" geçici olarak çekim sırasında kullanılan isim demek. Sonsuzluk Savaşı için mesela "Mary Lou" idi. Film vizyona bu isimle girebilir, girmeyebilir. Heyecan yapmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
absamet 3 ay
Pek ümidim yok filme dair. 2 ergen, dandik aşk vurdu kırdı derken konusuz bir film izleriz ve söveriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7190 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
9 etiket daha james cameron bilim kurgu terminator terminator 6 Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek 3 ay Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com 3 ay Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış 3 ay Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı 3 ay Siber suç karaborsaları, yıkıcı endüstriye dönüştü 3 ay Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak 3 ay Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor 3 ay Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 3 ay Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak 3 ay Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik sürümü, “Yerel Rehberler” aracılığıyla test ediliyor 3 ay Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu 3 ay Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı 3 ay BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor 3 ay Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 3 ay Activision işten çıkarmalara hazırlanıyor 3 ay iPhone değiştirme döngüsü 4 yıla yükseldi 3 ay Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN James Cameron, Terminator 6 filminin ismini açıkladı Sonraki 2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı! 3 ay Seagate HAMR ve Dual-Actuator MACH.2 teknolojilerini duyurdu: 48 TB’a varan kapasite yolda 3 ay NASA, Kepler Uzay Teleskobu’nun çektiği son resmi paylaştı 3 ay Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir 3 ay Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 3 ay Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi 3 ay Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor 3 ay Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435 3 ay Çırçır balığı aynada kendini tanıdı 3 ay Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir 3 ay LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı 3 ay Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor 3 ay Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı 3 ay Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor 3 ay Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı 3 ay ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu 3 ay GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza 3 ay Realme, fiziksel mağazalar açmayı planlıyor 3 ay Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor 3 ay Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim