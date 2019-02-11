James Cameron, Terminator 6 filminin ismini açıkladı

Ünlü yönetmen James Cameron, Terminator serisinin merakla beklenen altıncı filminin ismini bugün resmen açıkladı. Yahoo Entertainment'e konuşan Cameron, seriye yeni bir soluk getirecek olan filmin Terminator: Dark Fate ismiyle vizyona gireceğini söyledi.
Daha önce yapılan açıklamalarda Terminator: Dark Fate'in, James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği ilk iki filmden sonra çıkan tüm Terminator filmlerini yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek. James Cameron'un tam 28 yılın ardından seriye geri dönmesiyle birlikte Terminator hayranları Dark Fate'i büyük bir merakla bekliyor.
James Cameron filmin yapımcılığını üstleniyor ancak işin yönetmenlik kısmını kendisi yapmayacak. Şu sıralar tamamıyla Avatar'ın devam filmlerine odaklanan Cameron, Dark Fate'i yönetmesi için Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016 yılında vizyona giren Deadpool filmiyle adını duyurmuştu.
Terminator: Dark Fate filminde ilk iki filmin yıldızları Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton başrollerde yer alacak. James Cameron, Schwarzenegger-Hamilton ikilisinin bu filmde yerlerini genç aktörlere bırakacağını söylüyor. Yani Dark Fate'in ardından yeni Terminator filmleri görmeye devam edeceğiz.
Filmin konusuyla ilgili ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.
https://www.yahoo.com/entertainment/james-cameron-reveals-dark-title-new-terminator-movie-teases-hardened-sarah-connor-224538641.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önce yapılan açıklamalarda Terminator: Dark Fate'in, James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği ilk iki filmden sonra çıkan tüm Terminator filmlerini yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek. James Cameron'un tam 28 yılın ardından seriye geri dönmesiyle birlikte Terminator hayranları Dark Fate'i büyük bir merakla bekliyor.
James Cameron filmin yapımcılığını üstleniyor ancak işin yönetmenlik kısmını kendisi yapmayacak. Şu sıralar tamamıyla Avatar'ın devam filmlerine odaklanan Cameron, Dark Fate'i yönetmesi için Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016 yılında vizyona giren Deadpool filmiyle adını duyurmuştu.
Terminator: Dark Fate filminde ilk iki filmin yıldızları Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton başrollerde yer alacak. James Cameron, Schwarzenegger-Hamilton ikilisinin bu filmde yerlerini genç aktörlere bırakacağını söylüyor. Yani Dark Fate'in ardından yeni Terminator filmleri görmeye devam edeceğiz.
Filmin konusuyla ilgili ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.
https://www.yahoo.com/entertainment/james-cameron-reveals-dark-title-new-terminator-movie-teases-hardened-sarah-connor-224538641.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geri kalanı yalandır.
Linda Hamilton ve Arnold teyze ve amca oldu artık.
Neyse konumuza dönelim. Benim de fazla bir beklentim yok. Zamanında devrim olan konular şimdi okuyup geçiyoruz. Ne kadar şaşırtabilir ya da farklı birşey sunabilir ki.
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