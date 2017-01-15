Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler

Orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, yeni sezonda da birçok yeni diziyi kullanıcılarının beğenisine sunacak. 2017'de Netflix üzerinden yayınlanacak bu orijinal dizilerden biri de Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren The Defenders olacak. Bu yılın son aylarında izleyiciler ile buluşacak olan The Defenders için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk görüntüler yayınlandı.

2013 yılında çizgi roman devi Marvel ile beş dizilik anlaşmaya imza atan Netflix, bugüne kadar Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage'i yayınladı. Anlaşam kapsamında hazırlanan dördüncü dizi olan Iron Fist ise 17 Mart'ta yayınlanacak. Iron Fist'in ardından ise bugüne kadar bireysel dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan bu dört popüler kahramanı bir araya getirecek The Defenders gelecek.

8 bölümden oluşacak bir mini dizi olan The Defenders; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in kendilerini bir anda Midland Circle ofis binasındaki bir kavganın içinde bulmasıyla başlayacak. Daha birbirlerini tanıma fırsatı bile bulmadan kendilerini ortak bir kavganın içinde bulan bu dört kahraman, bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşmanı alt etmek için birlikte çalışmak zorunda kalacak.

Bu dört kahramanı bir araya getirecek büyük kötüyü, usta oyuncu Sigourney Weaver canlandıracak. Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) ve Finn Jones (Iron Fist)'un başrollerini üstleneceği dizide bu dörtlüye Deborah Ann Woll, Rosario Dawson, Simone Missick, Elden Henson, Elodie Yung, Rachael Taylor, Scott Glenn ve Carrie-Anne Moss eşlik edecek.