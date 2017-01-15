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Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler

Marvel'in sevilen kahramanlarından Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir araya getirecek The Defenders'tan ilk görüntüler yayınlandı. Netflix yeni Marvel dizisini bu yıl yayınlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,1b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, yeni sezonda da birçok yeni diziyi kullanıcılarının beğenisine sunacak. 2017'de Netflix üzerinden yayınlanacak bu orijinal dizilerden biri de Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren The Defenders olacak. Bu yılın son aylarında izleyiciler ile buluşacak olan The Defenders için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk görüntüler yayınlandı.
2013 yılında çizgi roman devi Marvel ile beş dizilik anlaşmaya imza atan Netflix, bugüne kadar Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage'i yayınladı. Anlaşam kapsamında hazırlanan dördüncü dizi olan Iron Fist ise 17 Mart'ta yayınlanacak. Iron Fist'in ardından ise bugüne kadar bireysel dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan bu dört popüler kahramanı bir araya getirecek The Defenders gelecek.
8 bölümden oluşacak bir mini dizi olan The Defenders; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in kendilerini bir anda Midland Circle ofis binasındaki bir kavganın içinde bulmasıyla başlayacak. Daha birbirlerini tanıma fırsatı bile bulmadan kendilerini ortak bir kavganın içinde bulan bu dört kahraman, bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşmanı alt etmek için birlikte çalışmak zorunda kalacak.
Bu dört kahramanı bir araya getirecek büyük kötüyü, usta oyuncu Sigourney Weaver canlandıracak. Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) ve Finn Jones (Iron Fist)'un başrollerini üstleneceği dizide bu dörtlüye Deborah Ann Woll, Rosario Dawson, Simone Missick, Elden Henson, Elodie Yung, Rachael Taylor, Scott Glenn ve Carrie-Anne Moss eşlik edecek.

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java 2 yıl en beğenilen
Bu kahraman olayının da iyice cılkı çıktı... Ota bota kahraman türettiler...
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mehmedaltair 2 yıl lawbreaker
lawbreaker
sinemada izlenecek sabun köpüğü bir eglencelik olacak muhtemelen

Daha film değil dizi olduğunu bile bilmeden sallamak
lawbreakersinemada izlenecek sabun köpüğü bir eglencelik olacak muhtemelenDaha film değil dizi olduğunu bile bilmeden sallamak...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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2PÁC 2 yıl
Luke cage izledim hiç beğenmedim yarıda bıtaktım. Jessicaya bulaşmadım bile. Benim için reyiz Daredevildir. Murdock reyiz için izlerim sadece.
Yanıtla +8
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Furiosa 2 yıl
Tam tarih belli mi ne zaman cıkıyor?
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DeanWinchester. 2 yıl
Merakla bekliyorum
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BekirTemel 2 yıl
oo yeni kahramanlarımız beyaz perdeye hoş gelmişler sıradaki kim :D
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kadirirdem 2 yıl
kahramanlar artıyor bence Yenilmezler de ki kahramanlar yeterli fazla abartmamaları lazım...
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St Batuhan 2 yıl
DD ve JJ güzeldi. Jenerikten oyuncularına güzeldi de Luke Cage'i izlemek kısmet olmadı. İzleyip duruma göre Iron Fist'e bulaşır ve Defenders'a bakarım. Hoş öbür türlü de yine izlerim ya. Arrow-Flash-LoT gibi kalitenin düşük olduğu 3'lüyü izliyorum, ayıp olur Netflix'e :D
DN: Kalite düşük derken lafım oyunculara değil, yazanlara ve koreograflara. Çok basit tutuyorlar maalesef, dövüşleri de, hikayeyi de..!
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redoracle 2 yıl
Weaver bu tiple olsa olsa madam web olur.
Keşke dövüş odaklı rakip seçselermiş şöyle sinister six'e karşı filan olsalardı,şekil değiştirmiş skrullar,yada fantastic fourun tüm yeteneklerini kullanabilen bir super skrulla kapışsalar daha iyi olurdu ama maliyetleri aşağı çekmek için olsa gerek daha farklı bir kötü görüceğiz heralde.
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Requiem for a Dream 2 yıl
punisher reis gelmezse olmaz
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Paorus 2 yıl
Defender çalışmayı durdurdu.
Lütfen daredevili kapatıp tekrar deneyiniz
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lawbreaker 2 yıl
sinemada izlenecek sabun köpüğü bir eglencelik olacak muhtemelen
1 Yanıt Yanıtla
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mehmedaltair 2 yıl lawbreaker
lawbreaker
sinemada izlenecek sabun köpüğü bir eglencelik olacak muhtemelen

Daha film değil dizi olduğunu bile bilmeden sallamak
1 Yanıt Yanıtla +16
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java 2 yıl en beğenilen
Bu kahraman olayının da iyice cılkı çıktı... Ota bota kahraman türettiler...
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13 etiket daha netflix çizgi roman marvel Daredevil Jessica Jones luke cage iron fist the defenders Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
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