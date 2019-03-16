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James Gunn, Guardians of the Galaxy serisine resmen geri dönüyor

Disney, geçtiğimiz yıl görevinden aldığı James Gunn ile tekrar anlaşma sağladı. Ünlü yönetmen Twitter hesabında ortaya çıkan bazı paylaşımlar nedeniyle kovulmuşt.
2 ay
4,5b
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10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn, kısa süren bir ayrılığın ardından resmen seriye geri dönüyor. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Gunn, Disney ile aradaki problemlerin çözüldüğünü ve tekrar Guardians of the Galaxy 3 filminin yönetmenlik koltuğuna oturduğunu duyurdu.


Twitter hesabında pedofiliyi ve tecavüzü şaka yollu da olsa öven bazı gönderilerin ortaya çıkmasının ardından James Gunn, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yaz aylarında Disney tarafından görevinden alınmıştı.

Deadline'ın haberine göre kovma kararının ardından Walt Disney Stüdyoları başkanı Alan Horn, konu hakkında konuşmak için James Gunn ile birkaç kez görüşme yapmış. Ünlü yönetmenin yayınladığı özür yazısı ve Guardians of the Galaxy filmlerinin oyuncularından gelen desteklerin Disney'in konu hakkındaki kararını tekrar gözden geçirmesini sağladığı belirtiliyor. Ayrıca serinin hayranları da özellikle de sosyal medya ortamlarında James Gunn'a ciddi anlamda destek olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman"
James Gunn, bugün Twitter üzerinden yayınladığı yazıda,"Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde beni destekleyen herkese gerçekten de inanılmaz minnettarım. Bizleri birbirimize bağlayan sevgiyi inceleyen filmler yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullandı. Gunn, geçtiğimiz yıl yayınladığı özür yazısında da söz konusu tweetlerin yaklaşık 10 yıl önce atıldığını ve şu anki kişiliğini hiçbir şekilde yansıtmadığını söylemişti.

James Gunn'ın geri dönmesiyle birlikte Guardians of the Galaxy 3 filminin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Disney, yaklaşık 8 aylık belirsizlik dönemi boyunca film için yeni bir yönetmenle anlaşmamıştı. Dolayısıyla Guardians of the Galaxy 3 projesi bir süre durakladı. Filmin planlanandan biraz daha geç vizyona girmesi bekleniyor.

https://deadline.com/2019/03/james-gunn-reaction-guardians-of-the-galaxy-return-thank-you-1202576624/ Yorum Yaz
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nightdrive 2 ay en beğenilen
Bu seri ile yaptığı iş hakikaten keyifli ancak 10 sene önce paylaştığı yüzlerce şaka gerçek anlamda rahatsız edici.Sadece rastgele birkaçına bakarak bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.Bunun komedi ile alakası yok.En sarkastik komedyen bile bunun yanında masum kalırdı düşünün.Kendisi de bunun farkında olmalı ki yüzlerce kez özür diledi değiştim dedi.Kim inanırsa artık :)
Bu seri ile yaptığı iş hakikaten keyifli ancak 10 sene önce paylaştığı yüzlerce şaka gerçek anlamda rahatsız edici.Sadece rastgele birkaçına bakarak bunu rahatl...
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Biyturs_OnSr 2 ay
Flash'daki Harrison Wells değil mi ya bu
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Manhunt Three 2 ay
Normalde büyük bir hapis cezası alması gerekirken resmen ödül veriyorlar. Özgür ülkeler işte...
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Mr. Jingles 2 ay
Yaptıkları çok rahatsız edici olsa da dönmesine sevindim. Çünkü olaya kişisel olarak değil “çizgi roman” sever biri olarak baktığım için söylüyorum. GoTG serisini şu an itibariyle bu adamdan daha iyi çekecek biri yok.
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frostburn 2 ay
vay şerefsiz vay
cernovich.com/...
ama GoG serisinin tamamlanması iyi bir haber , sonrasında kariyeri biter umarım
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N. Chomsky 2 ay

Buna tükürdüğünü yalamak denir.
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Spider_hip 2 ay
Olayın şakayla falan alakası yok, adam bildiğin ciddi sapık, hasta. Özellikle erkek çocuklara karşı bir takıntısı var. 10.000 üzerinde öyle tweeti olduğu söyleniyor. Ben bir kaçını okudum, yatırılır normalde direk içeri.
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nightdrive 2 ay en beğenilen
Bu seri ile yaptığı iş hakikaten keyifli ancak 10 sene önce paylaştığı yüzlerce şaka gerçek anlamda rahatsız edici.Sadece rastgele birkaçına bakarak bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.Bunun komedi ile alakası yok.En sarkastik komedyen bile bunun yanında masum kalırdı düşünün.Kendisi de bunun farkında olmalı ki yüzlerce kez özür diledi değiştim dedi.Kim inanırsa artık :)
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KaleyDeskop 2 ay
Japonlar bunu beğendi :) sevindim döndüğüne dc ile olan anlaşması ne olacak acaba..
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hasomen 2 ay KaleyDeskop
İlk başta SS2 yi bitirecek ondan sonra Guardians of Galaxy serisine geri dönecek
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Mr light 2 ay
Sapık geri döndü bu firmaya bundan sonra bir lira harcamam
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