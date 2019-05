James Gunn, Guardians of the Galaxy serisine resmen geri dönüyor

Ayrıca Bkz.

"Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman"

Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn, kısa süren bir ayrılığın ardından resmen seriye geri dönüyor. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Gunn, Disney ile aradaki problemlerin çözüldüğünü ve tekrar Guardians of the Galaxy 3 filminin yönetmenlik koltuğuna oturduğunu duyurdu.Twitter hesabındabazı gönderilerin ortaya çıkmasının ardından James Gunn, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yaz aylarında Disney tarafından görevinden alınmıştı. Deadline'ın haberine göre kovma kararının ardından Walt Disney Stüdyoları başkanı Alan Horn, konu hakkında konuşmak için James Gunn ile birkaç kez görüşme yapmış. Ünlü yönetmenin yayınladığı özür yazısı ve Guardians of the Galaxy filmlerinin oyuncularından gelen desteklerin Disney'in konu hakkındaki kararını tekrar gözden geçirmesini sağladığı belirtiliyor. Ayrıca serinin hayranları da özellikle de sosyal medya ortamlarında James Gunn'a ciddi anlamda destek olmuştu.James Gunn, bugün Twitter üzerinden yayınladığı yazıda,"Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde beni destekleyen herkese gerçekten de inanılmaz minnettarım. Bizleri birbirimize bağlayan sevgiyi inceleyen filmler yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullandı. Gunn, geçtiğimiz yıl yayınladığı özür yazısında da söz konusuve şu anki kişiliğini hiçbir şekilde yansıtmadığını söylemişti.James Gunn'ın geri dönmesiyle birlikte Guardians of the Galaxy 3 filminin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Disney, yaklaşık 8 aylık belirsizlik dönemi boyunca film için yeni bir yönetmenle anlaşmamıştı. Dolayısıyla Guardians of the Galaxy 3 projesi bir süre durakladı. Filminvizyona girmesi bekleniyor.