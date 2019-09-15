James Gunn'ın yönettiği yeni 'Suicide Squad' filminin kadrosu açıklandı

Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Suicide Squad filmi yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. Yeni filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen James Gunn, oyuncu kadrosu hakkında beklenen ilk resmi açıklamayı yaptı. Gunn'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda ilginç isimler yer alıyor.
2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti. Warner Bros şimdi yeni filmde çok farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Yönetmenlik/yazarlık görevi için Guardians of the Galaxy serisinin sevilen ismi James Gunn ile anlaşan Warner Bros, ayrıca oyuncu kadrosunda da epey bir değişikliğe gitmiş.
James Gunn'ın Twitter paylaşımında John Cena, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba gibi ilginç isimleri görüyoruz. İlk filmde Deadshot karakterini canlandıran Will Smith ise beklendiği gibi oyuncu kadrosunda yer almıyor. Son olarak Jared Leto da paylaşılan görselde bulunmayan isimlerden.
İlk filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve yeni film için de geri dönen isimler şöyle:
Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istiyor. Bunun yerine "The Suicide Squad" seçilmiş. Warner Bros'un bir reboot olarak değerlendirdiği yeni film, 6 Ağustos 2021'de vizyona girecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve yeni yönetmeniyle dikkat çeken The Suicide Squad, bakalım sinemaseverleri şaşırtmayı başarabilecek mi.
2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti. Warner Bros şimdi yeni filmde çok farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Yönetmenlik/yazarlık görevi için Guardians of the Galaxy serisinin sevilen ismi James Gunn ile anlaşan Warner Bros, ayrıca oyuncu kadrosunda da epey bir değişikliğe gitmiş.
James Gunn'ın Twitter paylaşımında John Cena, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba gibi ilginç isimleri görüyoruz. İlk filmde Deadshot karakterini canlandıran Will Smith ise beklendiği gibi oyuncu kadrosunda yer almıyor. Son olarak Jared Leto da paylaşılan görselde bulunmayan isimlerden.
İlk filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve yeni film için de geri dönen isimler şöyle:
- Margot Robbie (Harley Quinn)
- Jai Courtney (Captain Boomerang)
- Joel Kinnaman (Rick Flag)
- Viola Davis (Amanda Walker)
Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istiyor. Bunun yerine "The Suicide Squad" seçilmiş. Warner Bros'un bir reboot olarak değerlendirdiği yeni film, 6 Ağustos 2021'de vizyona girecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve yeni yönetmeniyle dikkat çeken The Suicide Squad, bakalım sinemaseverleri şaşırtmayı başarabilecek mi.
https://variety.com/2019/film/news/the-suicide-squad-cast-james-gunn-margot-robbie-viola-davis-1203335655/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Will smith 50 dk göster, Ergen mıknatısı margot 30 göster en az 20 dk'sı seksi olsun, popüler manken güzel kız var mı heh var tamam Cara'yı da 20 dk gösterin, bir de tek siyahi yetmez bir tane de şişman siyahi kadın hah onu da 20 dk gösterin tamamdır film oldu. Boşver kötüler filminde jokeri napsın ya millet.. Sonra kalk Leto'yu eleştir. Gerçekten adaletli eleştirmenler.
Herkes biliyor, bu oylamaların eleştirme ve değerlendirmelerin yanlı olduğunu.. Tarantino'nun medya gücü ve popülerliği yüzünden tek bir laf edilemiyor. Adam DiCaprio ve Brad Pitt'i birlikte oynatıyor vasat bir film yapıyor ama tek laf edemiyorlar, 3,5 ata ata yüksek puanlıyorlar. Eleştirmeye korkup 8,0'ı yapıştırıyorlar. Aynı filmi -hollywood- başka oyuncularla x yönetmeni çekse maksimum alacağı puan 6,0 olur. Dünyanın her yerinde aynı olay, medyayı ele geçirirsen dünyayı ele geçirirsin.