Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

James Gunn'ın yönettiği yeni 'Suicide Squad' filminin kadrosu açıklandı

Guardians of the Galaxy serisinin sevilen yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan 'The Suicide Squad' filminin oyuncu kadrosu resmen açıklandı.
3 sa.
960
9
5
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Suicide Squad filmi yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. Yeni filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen James Gunn, oyuncu kadrosu hakkında beklenen ilk resmi açıklamayı yaptı. Gunn'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda ilginç isimler yer alıyor.



2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti. Warner Bros şimdi yeni filmde çok farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Yönetmenlik/yazarlık görevi için Guardians of the Galaxy serisinin sevilen ismi James Gunn ile anlaşan Warner Bros, ayrıca oyuncu kadrosunda da epey bir değişikliğe gitmiş.

James Gunn'ın Twitter paylaşımında John Cena, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba gibi ilginç isimleri görüyoruz. İlk filmde Deadshot karakterini canlandıran Will Smith ise beklendiği gibi oyuncu kadrosunda yer almıyor. Son olarak Jared Leto da paylaşılan görselde bulunmayan isimlerden.

İlk filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve yeni film için de geri dönen isimler şöyle:

  • Margot Robbie (Harley Quinn)
  • Jai Courtney (Captain Boomerang)
  • Joel Kinnaman (Rick Flag)
  • Viola Davis (Amanda Walker)

Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istiyor. Bunun yerine "The Suicide Squad" seçilmiş. Warner Bros'un bir reboot olarak değerlendirdiği yeni film, 6 Ağustos 2021'de vizyona girecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve yeni yönetmeniyle dikkat çeken The Suicide Squad, bakalım sinemaseverleri şaşırtmayı başarabilecek mi. 


https://variety.com/2019/film/news/the-suicide-squad-cast-james-gunn-margot-robbie-viola-davis-1203335655/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKattchup 1 sa.
5 yıl arayla reboot da ilgniç bir seçim olmuş fakat Jared Leto ilk filmde ağır haksızlığa uğradı kesilen sahneleriyle neredeyse yeni film bile çekilir deniyordu keşke bu filmde de olsaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 2 sa.
Suicide Squad en beğendiğim süper kahraman filmlerinden biriydi. Film kötü olduğundan değil para kazandırmadığı için yapımcılar başarısız olarak gördü bence. Will Smith'in her oynadığı filmde başrol olma ve en az 50 dk yüzünü gösterme hastalığı olduğu için film Will Smith ve kötü arkadaşları tadında oldu. Jared Leto'nun da hakkını yediler, Heath Ledger hayatta olsaydı büyük ihtimal Leto'yu tebrik ederdi. Joaquin Phoenix'in oynadığı joker de inanılmaz beğenilecek çünkü hem yapımcı hem de yönetmen karakterli insanlar ve dram çekiyorlar, ergenleri eğlendirmek ve para kazanmak için show çekmiyorlar.
Will smith 50 dk göster, Ergen mıknatısı margot 30 göster en az 20 dk'sı seksi olsun, popüler manken güzel kız var mı heh var tamam Cara'yı da 20 dk gösterin, bir de tek siyahi yetmez bir tane de şişman siyahi kadın hah onu da 20 dk gösterin tamamdır film oldu. Boşver kötüler filminde jokeri napsın ya millet.. Sonra kalk Leto'yu eleştir. Gerçekten adaletli eleştirmenler.
Herkes biliyor, bu oylamaların eleştirme ve değerlendirmelerin yanlı olduğunu.. Tarantino'nun medya gücü ve popülerliği yüzünden tek bir laf edilemiyor. Adam DiCaprio ve Brad Pitt'i birlikte oynatıyor vasat bir film yapıyor ama tek laf edemiyorlar, 3,5 ata ata yüksek puanlıyorlar. Eleştirmeye korkup 8,0'ı yapıştırıyorlar. Aynı filmi -hollywood- başka oyuncularla x yönetmeni çekse maksimum alacağı puan 6,0 olur. Dünyanın her yerinde aynı olay, medyayı ele geçirirsen dünyayı ele geçirirsin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Je8rjeiswusu2h 3 sa. yeni yorumcu
Şüphesiz ki ALLAH katında tek din İslamdır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 3 sa. Je8rjeiswusu2h
AMEN brotha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 3 sa.
Will Smith'le anlaşamadılar demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN James Gunn'ın yönettiği yeni 'Suicide Squad' filminin kadrosu açıklandı Sonraki Disney CEO’su Bob Iger, Apple yönetim kurulundan istifa etti 5 sa. LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüsü ortaya çıktı 6 sa. Microsoft Surface Laptop 3, yeni 15 inçlik bir seçenekle gelebilir 7 sa. Yeni iPhone modellerinde ters kablosuz şarj özelliği iddiaya göre bilerek devre dışı bırakılmış 8 sa. Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti 8 sa. Death Stranding'in 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 9 sa. Samsung Galaxy M30s, Avrupa'da da piyasaya sürülecek 9 sa. Yapay zeka kalp yetmezliğini tespit edebilecek 10 sa. Motorola ilk akıllı televizyonunu çıkarmaya hazırlanıyor 10 sa. Trump yönetimi aromalı elektronik sigara likitlerini yasaklamayı planlıyor 11 sa. AirPods 3 prototipinin görüntüleri internete düştü 11 sa. Toyota uzun menzil gidebilecek güneş enerjili arabalar üzerinde çalışıyor 11 sa. Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi 12 sa. Chrome tarayıcısına "paylaşılabilen pano" özelliği geliyor 13 sa. 2si1 | Milli insansız savaş uçağı ilk testi geçti 13 sa. Realme, Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu 15 sa. Fransa’da Google’a 1 milyar Avroluk ceza 15 sa. Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet var 16 sa. Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz 17 sa. OnePlus 7T ve 7T Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet var
DonanımHaber
Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı
DonanımHaber
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Twitch yayıncılarından neden vergi alınmıyor ?
DH Forum
ETKİNLİK! İstanbul ile Başlıyoruz! Belediyelere Fiber Altyapı ...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim