James Gunn'ın yönettiği yeni 'Suicide Squad' filminin kadrosu açıklandı

Margot Robbie (Harley Quinn)

(Harley Quinn) Jai Courtney (Captain Boomerang)

(Captain Boomerang) Joel Kinnaman (Rick Flag)

(Rick Flag) Viola Davis (Amanda Walker)

Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yenifilmi yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. Yeni filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen, oyuncu kadrosu hakkında beklenen ilk resmi açıklamayı yaptı. Gunn'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda ilginç isimler yer alıyor.2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti.şimdi yeni filmde çok farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Yönetmenlik/yazarlık görevi içinserisinin sevilen ismi James Gunn ile anlaşan Warner Bros, ayrıca oyuncu kadrosunda da epey bir değişikliğe gitmiş.James Gunn'ın Twitter paylaşımındagibi ilginç isimleri görüyoruz. İlk filmde Deadshot karakterini canlandıran Will Smith ise beklendiği gibi oyuncu kadrosunda yer almıyor. Son olarak Jared Leto da paylaşılan görselde bulunmayan isimlerden.İlk filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve yeni film için de geri dönen isimler şöyle:Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istiyor. Bunun yerine "The Suicide Squad" seçilmiş. Warner Bros'un bir reboot olarak değerlendirdiği yeni film,. Güçlü oyuncu kadrosu ve yeni yönetmeniyle dikkat çeken The Suicide Squad, bakalım sinemaseverleri şaşırtmayı başarabilecek mi.