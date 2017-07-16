Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor

Uygulama mağazalarında ses getirecek mobil yapımların ortaya çıkması için belirli bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım binlerden başlayıp milyon dolarlara kadar çıkıyor. Yapılan yeni bir araştırma Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını gösteriyor.

Artış kaçınılmaz

Symbian dönemlerinde piksel tabanlı grafiklerine alıştığımız mobil oyunlar bugün masaüstü versiyonlarına taş çıkartacak derecede kaliteli olabiliyor. Zaten mobil oyun gelirlerinin oyun sektöründe bilgisayar ve konsol gelirlerini geride bırakması da artan ilginin ne derece olduğunu göstermeye yetiyor.

Son dönemde Japon geliştiriciler de mobil tarafa daha çok yatırım yapmaya başladı. Aslında mobil oyun sektörü Japonya’da çok önemli gelirlere sahip ancak rekabet için deniz aşırı pazarlara da açılmak şart. Bu bakımdan oyunlarda farklı dil seçenekleri veya simgeleri yerleştirmek gerekiyor. Bu da maliyeti arttırıyor.

Analiz uzmanı Serkan Toto tarafından verilen bilgilere göre mobil oyun geliştirme maliyetleri 3.5 milyon dolardan 9 milyon dolara yükseldi. Bu rakama pazarlama ve dağıtım masrafları dahil edilmiyor Yani sadece geliştirme masrafları. DeNA, GREE gibi ülkenin tanınmış oyun stüdyoları maliyetlerin daha da artacağını düşünüyor.

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Bu stüdyolar global olarak oyun dağıttığı için artan maliyetlerin bir etkisinin olacağı açık. Son olarak Nintendo’nun Super Mario Run oyunundaki ücret modeli çok eleştirildi ancak firma bu tavrından vazgeçmedi. Daha fazla oyunla mobil dünyada yer almak isteyen Nintendo, tek bir yoldan gitmeyeceğini ve farklı gelir yöntemleri deneyeceğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde mobil oyunlarda daha agresif ücret elde etme yöntemleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da mobil oyunlar önemli bir ekonomi haline geldi. 2017 yılında 65 milyon oyuncu mobil oyunlara 12.5 milyar dolar yatırması bekleniyor. Geçen yıl mobil oyunlar 6.5 milyar dolar ile oyun sektörünün faaliyet karının yüzde 52’sini toplamıştı.