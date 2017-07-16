Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor

Global çapta başarılı olmak için mobil oyunlara büyük yatırımlar yapmaya başlayan Japon geliştiriciler, sonuç olarak ülkede geliştirme maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu.
1 yıl
2,2b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor

Uygulama mağazalarında ses getirecek mobil yapımların ortaya çıkması için belirli bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım binlerden başlayıp milyon dolarlara kadar çıkıyor. Yapılan yeni bir araştırma Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını gösteriyor.

 

Artış kaçınılmaz

 

Symbian dönemlerinde piksel tabanlı grafiklerine alıştığımız mobil oyunlar bugün masaüstü versiyonlarına taş çıkartacak derecede kaliteli olabiliyor. Zaten mobil oyun gelirlerinin oyun sektöründe bilgisayar ve konsol gelirlerini geride bırakması da artan ilginin ne derece olduğunu göstermeye yetiyor.

 

Son dönemde Japon geliştiriciler de mobil tarafa daha çok yatırım yapmaya başladı. Aslında mobil oyun sektörü Japonya’da çok önemli gelirlere sahip ancak rekabet için deniz aşırı pazarlara da açılmak şart. Bu bakımdan oyunlarda farklı dil seçenekleri veya simgeleri yerleştirmek gerekiyor. Bu da maliyeti arttırıyor.

 

Analiz uzmanı Serkan Toto tarafından verilen bilgilere göre mobil oyun geliştirme maliyetleri 3.5 milyon dolardan 9 milyon dolara yükseldi. Bu rakama pazarlama ve dağıtım masrafları dahil edilmiyor Yani sadece geliştirme masrafları. DeNA, GREE gibi ülkenin tanınmış oyun stüdyoları maliyetlerin daha da artacağını düşünüyor.

 

Ayrıca Bkz. "Valerian filminden önce oyununu oynayın"

Bu stüdyolar global olarak oyun dağıttığı için artan maliyetlerin bir etkisinin olacağı açık. Son olarak Nintendo’nun Super Mario Run oyunundaki ücret modeli çok eleştirildi ancak firma bu tavrından vazgeçmedi. Daha fazla oyunla mobil dünyada yer almak isteyen Nintendo, tek bir yoldan gitmeyeceğini ve farklı gelir yöntemleri deneyeceğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde mobil oyunlarda daha agresif ücret elde etme yöntemleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da mobil oyunlar önemli bir ekonomi haline geldi. 2017 yılında 65 milyon oyuncu mobil oyunlara 12.5 milyar dolar yatırması bekleniyor. Geçen yıl mobil oyunlar 6.5 milyar dolar ile oyun sektörünün faaliyet karının yüzde 52’sini toplamıştı.

 

Read more: http://www.tweaktown.com/news/58418/mobile-game-development-costs-rise-japan/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Oyun oyunlar halen çöp seviyesinde. Nasıl masaüstü oyunlara kafa tutuyor haberi yazan arkadaşı tekbrik ederim. Ayrıca gelirlerinin konsol ve pc oyun dünyasından fazla olması mobil oyunların neredeyse çoğunun çöp olduğu gerçeğini değiştirmez. Yıllar önce marketlere girer bakarım. Şimdi girip bakıyorum halen aynı oyunlar popüler. Nerede yeni içerik. Hikaye barındıran oyunlar.
Oyun oyunlar halen çöp seviyesinde. Nasıl masaüstü oyunlara kafa tutuyor haberi yazan arkadaşı tekbrik ederim. Ayrıca gelirlerinin konsol ve pc oyun dünyasından...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl
Mobil diyorlar maliyet diyorlar geldiğimiz nokta Mario Run :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 1 yıl
Neye göre geliştirme maliyeti 3.5 milyon $ dan 9 a yükselmiş? Ayrıca markette 3.5 milyon $ a mal olacak hangi oyun var ki?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ters Adam 1 yıl sterig
Kazuro
Neye göre geliştirme maliyeti 3.5 milyon $ dan 9 a yükselmiş? Ayrıca markette 3.5 milyon $ a mal olacak hangi oyun var ki?

Okuduğunuzu mu anlamıyorsunuz kardeşim ? Deniz aşırı pazara açılmak için gereken tercüme,reklam,pazarlama giderleri diyor işte daha ne desin? Birkaç tane oyun var aylardır aralıksız ger mecrada reklamlarını görüyorum moba oyunlar bunlar .. YouTube Türkiye'de ünlü kişilerle anlaşmalar yapıp video çektiriyorlar.
Sadece Türkiye'de bu kadar iş yapıyorlar bunun bide diğer ülkelerde yapıldığını düşünün siz büyük para kazanmayı oyunu yazdım markete yükledim bitti sanıyorsunuz heralde.
Ha bana göre çok boş bir haber daha çok para harcıyorsan daha çok kazanıyorsunuz zaten.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Oyun oyunlar halen çöp seviyesinde. Nasıl masaüstü oyunlara kafa tutuyor haberi yazan arkadaşı tekbrik ederim. Ayrıca gelirlerinin konsol ve pc oyun dünyasından fazla olması mobil oyunların neredeyse çoğunun çöp olduğu gerçeğini değiştirmez. Yıllar önce marketlere girer bakarım. Şimdi girip bakıyorum halen aynı oyunlar popüler. Nerede yeni içerik. Hikaye barındıran oyunlar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl HTC telefonlardaki klavye reklam göstermeye başladı [Güncellendi] 1 yıl Amazon yeni bir sohbet uygulaması hazırlıyor 1 yıl Samsung mobil cihazlardan oyunlarınızı canlı yayınlayabilirsiniz 1 yıl Marvel’dan sanal gerçeklik için özel oyun 1 yıl Apple'dan iPhone 8 üretimini hızlandıracak hamle 1 yıl Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak 1 yıl Need For Speed: Payback için ön siparişe özel grafik 1 yıl Mobilite: Xiaomi'nin yeni telefon markası ve dahası... 1 yıl İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler" 1 yıl Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yeni Megane R.S. patent görselleriyle tamamen kendini gösterdi 1 yıl Google Play Bağımsız Oyunlar Festivali başlıyor 1 yıl The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor 1 yıl Andy Rubin'in şirketi Essential'dan kötü haber var 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni tanıtım videosu ve görüntüler yayınlandı 1 yıl İki Ryzen 3 işlemcisinin fiyatı sızdırıldı 1 yıl Toshiba bellek bölümünü satmak için Western Digital davasını bekliyor 1 yıl Otomobil üreticileri Çin'den elektrikliye geçişi yumuşatmasını istiyor 1 yıl Karşınızda 2018 model Honda Accord 1 yıl Samsung dünyanın ilk sinema LED ekranını duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor Sonraki Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak 1 yıl Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u 1 yıl Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 1 yıl İşte evrenin bilinen en küçük yıldızı 1 yıl Bulmaca oyunu İlli bu hafta iOS için ücretsiz 1 yıl Intel Xeon Gold 8176’lı sistem 670 watt güç tüketiyor 1 yıl YouTube'dan önemli yenilik: Hareketli önizleme resimleri devrede 1 yıl Intel Ryzen işlemciler ile Xeon yongalarını kıyasladı 1 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın 1 yıl Ücretsiz Wi-Fi deneyi: 22.000 kişi Wi-Fi karşılığında tuvalet temizlemeyi kabul etti 1 yıl Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor 1 yıl Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı 1 yıl HDD fiyatlarındaki düşüş sona erebilir 1 yıl Bilgisayar pazarında HP yeniden lider 1 yıl Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük 1 yıl Hyperloop gerçek ölçekli ilk testi başarıyla tamamladı 1 yıl Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO) 1 yıl Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı 1 yıl NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim