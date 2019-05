Japonya'nın yeni nesil mini roketi Epsilon-2 ilk kez fırlatıldı: İşte o anlar (VİDEO)

Ayrıca Bkz.

Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA) tarafından geliştirilen yeni nesil mini roket Epsilon-2 uzun süreli geliştirme sürecinin ardından nihayet bugün fırlatıldı. Küçük boyutlarıyla dikkat çeken roket özellikle de fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi anlamında gelecekte önemli roller oynayacak.JAXA'nın ilk kez 2013 yılında fırlattığı Epsilon roketinin geliştirilmiş versiyonu olan Epsilon-2, bir önceki versiyonuna göre yaklaşık %30 daha fazla taşıma kapasitesine sahip. Sadece 26 metre uzunluğundaki bu yeni nesil roket, gücünü katı yakıtlı motorlarından alırken özellikle de ağırlığı çok fazla olmayan uyduların alçak yörünge seviyelerine taşınmasında çok büyük öneme sahip olacak. JAXA'nın tahminlerine göre Epsilon-2 roketi fırlatma maliyetlerini üçte bir oranında azaltacak.Uchinoura Uzay Merkezi'nden yerel saatle 20.00'da kalkışa geçen Epsilon-2, yine JAXA'ya ait ERG (Exploration of Energization and Radiation in Geospace) isimli bir araştırma uydusunu yörüngeye taşıdı. Yeryüzü'nden yaklaşık 500 kilometre yüksekliğe yerleştirilen uydu, Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan işlevi gören Van Allen Kuşağı 'nın incelenmesinde kullanılacak.