Microsoft'un yapay zeka destekli çeviri uygulaması internet olmasa da çalışabiliyor

Yurt dışına çıktığınız zaman çeviri servisi olarak kullanmak istediğiniz uygulamalar çevrim içi çalıştığı için, genellikle bağlantı sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu durumdan dolayı çevrim dışı da hizmet verebilen Google Çeviri uygulaması en çok kullanılanlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Google Çeviri çevrim içi olarak çalışırken sağladığı verimi maalesef çevrim dışı çalışırken sağlayamamaktadır. Buna istinaden Microsoft Translator uygulaması çevrim içi çalışıyormuş gibi çevrim dışı da çalışabilen Yapay Zeka destekli bir özellik kazandırdı. Hatta Microsoft bu bu özelliğin Google Çeviri uygulamasının çevrim içi modundan çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Çeviri uygulamaları çevrim içi modda çalışırken, bağlı oldukları bulut verilerinin hesaplamalı makine öğrenim algoritmalarını kullanırlar. Ancak Microsoft'un çeviri uygulamasına entegre ettiği AI özelliği, bulut verilerine ihtiyaç duymadan hesaplamalı makine öğrenim algoritmalarını çevrımdışı olarak da gerçekleştirebildiği gibi, tüm platformlarda ve akıllı telefonlara da uyumlu halde çalışabiliyor.

Microsoft Trnslator uygulaması şimdilik kısıtlı sayıda dillere çevrımdışı destek verebiliyor. AI destekli çevrımdışı çevirebildiği diller arasında, Arapça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekzice, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Tayca bulunuyor. Ancak gelen bilgilere göre sayının arttırılacağı söylenmekte. Güncelleştirilmiş Microsoft Translator şuan işin yalnızca Android platformda bulunmakta. Apple Store uygulama mağazasında Apple'ın inceleme sürecinden geçtiği için yakında yayınlanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/04/18/microsoft-translator-offline-ai/