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Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, uzay araştırmalarına neden milyarlarca dolar harcadığını açıkladı. Bezos, insanlığın Dünya'yı kurtarmak için uzaya yayılması gerektiğini söylüyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
1,5b
11
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon CEO'su Jeff Bezos, dün katıldığı bir programda uzay araştırmalarındaki hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, son yıllarda uzay şirketi Blue Origin'e inanılmaz yatırımlar yapmasıyla dikkat çekiyordu. Ünlü iş adamı, bugün bu durumun nedenleriyle ilgili ilginç bazı ifadeler kullandı.

CBS News'e konuşan Jeff Bezos,"Uzay araştırmalarına neden mi milyarlarca dolar harcıyorum? Çünkü bu konu çok önemli. Gezegenimizin ve torunlarımızın geleceğinin buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Dünya'yı ve insanlığı kurtarmak için uzaya gitmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın önümüzdeki dönemlerde yüzleşeceği bazı problemlerden de bahseden Bezos,"İnsanlık olarak büyük bir popülasyon haline geldik. Ancak maalesef Dünya'mız görece küçük bir gezegen. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ağır sanayi bugün bile etkisini göstermeye başladı. Şu anda Dünya'yı tamamıyla tahrip etme sürecinde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bezos'a göre insanlığın uzaya taşınması bu problemlerin çözümü olabilir. Bezos,"Mikroişlemciler gibi komplike cihazlar, gelecekte uzayda düşük maliyetlerle üretilebilecek. Böylece büyük fabrikaları ve kirliliğe yol açan sanayileri zamanla uzaya taşıyabileceğiz. İleri düzeyde gelişmiş komplike cihazlar uzayda üretilip sonradan Dünya'ya getirilecek." dedi.

Bezos son olarak,"İnsanlar uzayda veya Dünya'da yaşamak konusunda kendileri seçim yapabilecek. Uzayda da çok güzel yaşam ortamları olacak. Ancak tabiki tüm bu hayallerimizin hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Onlarca farklı jenerasyon ve yüzlerce yılımızı alabilir. Yüzyıl önce birisine, gelecekte bir bilet satın alıp jet uçağında dünyanın gezilebileceğini söyleseniz muhtemelen sizin delirmiş olduğunuzu düşünürdü. Sadece bir yüzyıl içerisinde bu kadar büyük değişimler olabiliyor. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Jeff Bezos, sanayiyi ve üretimin taşınması yönünde fikirlerini uzun bir süredir dile getiriyordu. Ünlü milyarder en son geçtiğimiz mayıs ayında, bilim kurgu filmlerindeki "O'Neill Silindiri", yapay yer çekimli dev uzay istasyonları gibi konseptleri hayata geçirmeyi umduğunu söylemişti. Uzayda 1 trilyon insanın yaşayabileceğini söyleyen Bezos, buradaki en önemli noktanın gelecek nesillere ilham olabilmek olduğunu düşünüyor.

Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar doları aşan Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor. 

https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/17/jeff-bezos-blue-moon-why-he-spends-billions-space/1762978001/ Yorum Yaz
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kaazto28 2 sa. en beğenilen
Şu şöylemdeki insanları anlamak hakikaten zor, neymiş dünya nüfusu çökmüşmüşüz. Dünya artık yetmiyormuş, dünya çok guzel de yetiyor. Yetmemesinin sebebi doymak bilmeyen zalimler,diktatörler, itibar peşinde giden herşeyin koleksiyonundan yapan narsist ülke yöneticileri, insanlara hizmet sunacağı vaatlerle kanını emen zalimlerin yüzünden dünyada fakirlik var.
Dünyada o kadar guzel alanlar o kadar kıymetli tarıma elverişli topraklar var ki hala el değmemiş yerler duruyor. Türkiye de bile o kadar tarıma elverişli arazi olmasına rağmen, yeterince ekilip dikilmiyor bunun sebebini hepimiz biliyoruz.
Öyle bir coğrafyadayız ki Türkiyede her yerde ayrı bir nimet sofrası var tam orta da tuzluk(tuz gölü) var. Aması var... Amasını herkes iyi biliyor.
Onun için yok dünya artık bu kadar insanı kaldırmıyor ki söylemler birilerinin ekmeğine yağ sürüyor, bu fikir filmler(avengers,thanos) aracılığıyla insanlara enjekte ediliyor.
Şu şöylemdeki insanları anlamak hakikaten zor, neymiş dünya nüfusu çökmüşmüşüz. Dünya artık yetmiyormuş, dünya çok guzel de yetiyor. Yetmemesinin sebebi doymak ...
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hatrix 1 sa.
Dünyanın her metre karesine bir insan bile düşse bu dünya yine de hepimize yeter. Yeter ki kullanmasını bilelim. Üstte bir arkadaşın dediği gibi o kadar çok kaynak varki dünyada. Yetmiyor gibi görünmesinin sebebi zenginlik denen şeyin paraya bağlanması ve bir kaç kişinin elinde silah olarak kullanılması. Düşünsenize neredeyse sınırsız tarım arazisi ekilmiyor ve Dünyada açlıktan ölen insanlar var. Buna anca Kadir İnanır

Sonuç olarak parayı ellerinde tutanlar kaynakları damla ile veriyor/kullandırıyor, kendilerine köle olacak kişilerin var olabilmesi için fakirliğin sürdürülebilmesi gerekiyor NOKTA
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DH Misafiri 1 sa.
Ölümsüzlüğü bulmadan hiç bir yere acilamayiz
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feylosoft 1 sa.
Yorumlara bakarsanız adamın hayalini bırakın, yaptıklarına bile dimağlar yetişemiyor...
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dede17 1 sa. feylosoft
az öte yala
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kaazto28 2 sa. en beğenilen
Şu şöylemdeki insanları anlamak hakikaten zor, neymiş dünya nüfusu çökmüşmüşüz. Dünya artık yetmiyormuş, dünya çok guzel de yetiyor. Yetmemesinin sebebi doymak bilmeyen zalimler,diktatörler, itibar peşinde giden herşeyin koleksiyonundan yapan narsist ülke yöneticileri, insanlara hizmet sunacağı vaatlerle kanını emen zalimlerin yüzünden dünyada fakirlik var.
Dünyada o kadar guzel alanlar o kadar kıymetli tarıma elverişli topraklar var ki hala el değmemiş yerler duruyor. Türkiye de bile o kadar tarıma elverişli arazi olmasına rağmen, yeterince ekilip dikilmiyor bunun sebebini hepimiz biliyoruz.
Öyle bir coğrafyadayız ki Türkiyede her yerde ayrı bir nimet sofrası var tam orta da tuzluk(tuz gölü) var. Aması var... Amasını herkes iyi biliyor.
Onun için yok dünya artık bu kadar insanı kaldırmıyor ki söylemler birilerinin ekmeğine yağ sürüyor, bu fikir filmler(avengers,thanos) aracılığıyla insanlara enjekte ediliyor.
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alican211 2 sa.
yoksul ülkelere aç insanlara yardımlar yap bak dünya nasıl daha güzel oluyor
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kenbalx 54 dk. alican211
Yoksul ve aç insanlara yapılacak yardımlar ters tepki yapıp onların daha çok çoğalıp bulundukları doğal ortamları bizim şehirler gibi yapma ihtimalleri var. Malesef nekadar çok insan okadar az doğa.
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Akbaba89 2 sa.
Dünyayı kurtarmak için milyar dolarları yeşillendirme, hava ve okyanus Temizliği için kullanabilirsin.
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kenbalx 50 dk. Akbaba89
O milyar dolarlar bahsettiğin yerleri kirleterek kazanıldı :) Bütün yapılan hazırlıklar ilerde dünya iflas ederse zenginlerin kaçabilmesi.
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V4LKyR 2 sa.
Bu adam nasıl zengin olmuş, ilginç bir kafa... Belki de bu kafa ile böyle zengin olunuyor.
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Jowiyaga 2 sa.
O zaman uzaya harcayacağına dünyaya harca. Nasıl kurtarabilirim diye. Zevk için harcıyorum demiyor da.
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Biyturs_OnSr 3 sa.
Biraz da uzayı mahvedelim o zaman
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darkaura 3 sa.
kapitalist sistem surekli buyume uzerine kuruludur. ekonomik buyume durdugunda sorunlar baslar. insan nufusunun surekli artigi bir dunyada surekli buyumek zorunda olan bir ekonomi kacinilmaz olarak bir noktada tum kaynaklari tuketip cokecektir. ekonomik sistemi ve yasam seklini degistirmeden devam edebilmenin tek yolu dunyanin disina cikip gunes sistemine acilip dahada buyume olur.
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