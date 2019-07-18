Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz

Amazon CEO'su Jeff Bezos, dün katıldığı bir programda uzay araştırmalarındaki hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, son yıllarda uzay şirketi Blue Origin'e inanılmaz yatırımlar yapmasıyla dikkat çekiyordu. Ünlü iş adamı, bugün bu durumun nedenleriyle ilgili ilginç bazı ifadeler kullandı.
CBS News'e konuşan Jeff Bezos,"Uzay araştırmalarına neden mi milyarlarca dolar harcıyorum? Çünkü bu konu çok önemli. Gezegenimizin ve torunlarımızın geleceğinin buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Dünya'yı ve insanlığı kurtarmak için uzaya gitmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
İnsanlığın önümüzdeki dönemlerde yüzleşeceği bazı problemlerden de bahseden Bezos,"İnsanlık olarak büyük bir popülasyon haline geldik. Ancak maalesef Dünya'mız görece küçük bir gezegen. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ağır sanayi bugün bile etkisini göstermeye başladı. Şu anda Dünya'yı tamamıyla tahrip etme sürecinde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
Bezos'a göre insanlığın uzaya taşınması bu problemlerin çözümü olabilir. Bezos,"Mikroişlemciler gibi komplike cihazlar, gelecekte uzayda düşük maliyetlerle üretilebilecek. Böylece büyük fabrikaları ve kirliliğe yol açan sanayileri zamanla uzaya taşıyabileceğiz. İleri düzeyde gelişmiş komplike cihazlar uzayda üretilip sonradan Dünya'ya getirilecek." dedi.
Bezos son olarak,"İnsanlar uzayda veya Dünya'da yaşamak konusunda kendileri seçim yapabilecek. Uzayda da çok güzel yaşam ortamları olacak. Ancak tabiki tüm bu hayallerimizin hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Onlarca farklı jenerasyon ve yüzlerce yılımızı alabilir. Yüzyıl önce birisine, gelecekte bir bilet satın alıp jet uçağında dünyanın gezilebileceğini söyleseniz muhtemelen sizin delirmiş olduğunuzu düşünürdü. Sadece bir yüzyıl içerisinde bu kadar büyük değişimler olabiliyor. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Jeff Bezos, sanayiyi ve üretimin taşınması yönünde fikirlerini uzun bir süredir dile getiriyordu. Ünlü milyarder en son geçtiğimiz mayıs ayında, bilim kurgu filmlerindeki "O'Neill Silindiri", yapay yer çekimli dev uzay istasyonları gibi konseptleri hayata geçirmeyi umduğunu söylemişti. Uzayda 1 trilyon insanın yaşayabileceğini söyleyen Bezos, buradaki en önemli noktanın gelecek nesillere ilham olabilmek olduğunu düşünüyor.
Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar doları aşan Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor.
CBS News'e konuşan Jeff Bezos,"Uzay araştırmalarına neden mi milyarlarca dolar harcıyorum? Çünkü bu konu çok önemli. Gezegenimizin ve torunlarımızın geleceğinin buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Dünya'yı ve insanlığı kurtarmak için uzaya gitmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
İnsanlığın önümüzdeki dönemlerde yüzleşeceği bazı problemlerden de bahseden Bezos,"İnsanlık olarak büyük bir popülasyon haline geldik. Ancak maalesef Dünya'mız görece küçük bir gezegen. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ağır sanayi bugün bile etkisini göstermeye başladı. Şu anda Dünya'yı tamamıyla tahrip etme sürecinde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
Bezos'a göre insanlığın uzaya taşınması bu problemlerin çözümü olabilir. Bezos,"Mikroişlemciler gibi komplike cihazlar, gelecekte uzayda düşük maliyetlerle üretilebilecek. Böylece büyük fabrikaları ve kirliliğe yol açan sanayileri zamanla uzaya taşıyabileceğiz. İleri düzeyde gelişmiş komplike cihazlar uzayda üretilip sonradan Dünya'ya getirilecek." dedi.
Bezos son olarak,"İnsanlar uzayda veya Dünya'da yaşamak konusunda kendileri seçim yapabilecek. Uzayda da çok güzel yaşam ortamları olacak. Ancak tabiki tüm bu hayallerimizin hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Onlarca farklı jenerasyon ve yüzlerce yılımızı alabilir. Yüzyıl önce birisine, gelecekte bir bilet satın alıp jet uçağında dünyanın gezilebileceğini söyleseniz muhtemelen sizin delirmiş olduğunuzu düşünürdü. Sadece bir yüzyıl içerisinde bu kadar büyük değişimler olabiliyor. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Jeff Bezos, sanayiyi ve üretimin taşınması yönünde fikirlerini uzun bir süredir dile getiriyordu. Ünlü milyarder en son geçtiğimiz mayıs ayında, bilim kurgu filmlerindeki "O'Neill Silindiri", yapay yer çekimli dev uzay istasyonları gibi konseptleri hayata geçirmeyi umduğunu söylemişti. Uzayda 1 trilyon insanın yaşayabileceğini söyleyen Bezos, buradaki en önemli noktanın gelecek nesillere ilham olabilmek olduğunu düşünüyor.
Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar doları aşan Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor.
https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/17/jeff-bezos-blue-moon-why-he-spends-billions-space/1762978001/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyada o kadar guzel alanlar o kadar kıymetli tarıma elverişli topraklar var ki hala el değmemiş yerler duruyor. Türkiye de bile o kadar tarıma elverişli arazi olmasına rağmen, yeterince ekilip dikilmiyor bunun sebebini hepimiz biliyoruz.
Öyle bir coğrafyadayız ki Türkiyede her yerde ayrı bir nimet sofrası var tam orta da tuzluk(tuz gölü) var. Aması var... Amasını herkes iyi biliyor.
Onun için yok dünya artık bu kadar insanı kaldırmıyor ki söylemler birilerinin ekmeğine yağ sürüyor, bu fikir filmler(avengers,thanos) aracılığıyla insanlara enjekte ediliyor.