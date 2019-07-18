Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz

Amazon CEO'su Jeff Bezos, dün katıldığı bir programda uzay araştırmalarındaki hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, son yıllarda uzay şirketidikkat çekiyordu. Ünlü iş adamı, bugün bu durumun nedenleriyle ilgili ilginç bazı ifadeler kullandı.CBS News'e konuşan Jeff Bezos,"Uzay araştırmalarına neden mi milyarlarca dolar harcıyorum? Çünkü bu konu çok önemli. Gezegenimizin ve torunlarımızın geleceğinin buna bağlı olduğunu düşünüyorum.." ifadelerini kullandı.İnsanlığın önümüzdeki dönemlerde yüzleşeceği bazı problemlerden de bahseden Bezos,"İnsanlık olarak. Ancak maalesef Dünya'mız görece. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ağır sanayi bugün bile etkisini göstermeye başladı. Şu anda Dünya'yı tamamıyla." şeklinde konuştu.Bezos'a göre insanlığın uzaya taşınması bu problemlerin çözümü olabilir. Bezos,"Mikroişlemciler gibi komplike cihazlar, gelecekte. Böylece büyük fabrikaları ve kirliliğe yol açan sanayileri zamanla uzaya taşıyabileceğiz. İleri düzeyde gelişmiş komplike cihazlar uzayda üretilip sonradan Dünya'ya getirilecek." dedi.Bezos son olarak,"İnsanlar uzayda veya Dünya'da yaşamak konusunda kendileri seçim yapabilecek. Uzayda da çok güzel yaşam ortamları olacak. Ancak tabiki tüm bu hayallerimizin hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Onlarca farklı jenerasyon ve. Yüzyıl önce birisine, gelecekte bir bilet satın alıp jet uçağında dünyanın gezilebileceğini söyleseniz muhtemelen sizindüşünürdü. Sadece bir yüzyıl içerisinde bu kadar büyük değişimler olabiliyor. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.Jeff Bezos, sanayiyi ve üretimin taşınması yönünde fikirlerini uzun bir süredir dile getiriyordu. Ünlü milyarder en son geçtiğimiz mayıs ayında, bilim kurgu filmlerindeki, yapay yer çekimli dev uzay istasyonları gibi konseptleri hayata geçirmeyi umduğunu söylemişti. Uzayda 1 trilyon insanın yaşayabileceğini söyleyen Bezos, buradaki en önemli noktanın gelecek nesillere ilham olabilmek olduğunu düşünüyor.Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'iolarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar doları aşan Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor.