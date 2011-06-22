Jens Wilke: Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu

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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dün Singapur'da düzenlenen Nokia Connections etkinliğinde uzun süredir üzerinde konuşulan N9 modelini tanıtmıştı. MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çeken N9, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformu (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 ve 1450 mAh batarya gibi bir teknik özellik listesi sunuyordu.
Bugün, Nokia'nın Ürün Yöneticisi Jens Wilke, Nokia Conversationsla kısa bir röportaj gerçekleştirdi ve röportajın temel konusu N9'un kamera yeteneğiydi. Wilke'in ifadelerine göre Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu. Kamera uygulamasına girilmesi, ekrana görüntü gelmesi, nesneye odaklanılması ve odaklanılan nesnenin fotoğrafının çekilmesi yalnızca 2.6 saniye sürüyor. Kıyaslamak gerekirse HTC HD7 8.3 saniyede, Samsung i5500 Galaxy 5 5.8 saniyede, Apple iPhone 4 3 saniyedede fotoğraf çekim işlemini tamamlıyor. Yayınlanan listede tablet, dijital kamera ve akıllı telefonların saniye bakımından kıyaslamaları yapıldığı görülüyor.
Nokia N9'un kamera özelliklerine baktığımızda, 28 mm'lik Carl Zeiss objektif desteğini arkasına alan telefon 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. 10 cm'den sonsuza kadar odaklama yapabilen, f/2.2 diyaframlı kameraya otomatik odaklama, çift led flaş, yüz algılama teknolojisi, 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı ve 4x dijital yakınlaştırma eşlik ediyor.
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cihaz donanımsal olarak modlu değil bazıları bunu ısrarla anlamak istemiyor. HERHANGI BIR DONANIMSAL Bir müdahale yok cihaza . Burada modlu driveri SE resmen yayınlasaydı acaba neler diyecekti adil şartlar saçmalığını yazıp duranlar merak ediyorum
Senin evde pc de var heralde bu fotoğraf ben netten indirdim atıyom exif reader'a açmıyo, resme sağ tıklayıp bakıyom yok yine olmuyo
Bu T700 satış ilanım.
resim.donanimhaber.com/...
Bu c905 satış ilanım.
resim.donanimhaber.com/...
Bu k790 ' lı günlerim
resim.donanimhaber.com/...
Bu k750 'li günlerim.
resim.donanimhaber.com/...
Bunlarda c905 ile çektiğim ve milletin ağzının açık kaldığı makrolarım.N8 imkansız böyle makro çekemiyo ama diğer her türlüde eziyo be kardeşim kabul edin artık.Ben ettim bişiy olmuyo korkmayın
Ben zaten zamanında adres verin geleceğim dedim şehir fark etmeksizin ama bazıları ben çalışıyom işim var demekle yetindi. Neyse Ankara'ya da gelebilirim fark etmez,
Lakin bunlar nasıl bir resim hiç bir exif bilgisi çıkmıyor exif reader'a attım resim açılamıyor
Halâ bu lafın üzerine tartışmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Adam her iki cihazı da kullanmış ve üstüne üstlük bir SE fanatiği olmasına rağmen bunları söyleyebiliyorsa tartışarak başlığı gereksiz postlarla kirletmenin alemi yok. Ki zaten söylemiş N8 C905 gibi makro çekemiyor diye.
@yunuss.10, @08ibrahimovic'in verdiği resimlerde oynama yok. Cihazdan orjinal çıktısıyla atmış exif bilgilerinden anlaşılıyor. Lâkin senin verdiğin resimlerde oynama var orjinal çıktı değil. Önemli olan oynanmamış halidir.
Ayrıca karşılaştırma yapılacaksa modifiye etmek yanlış olur. Daha iyi kullanma hakkın varken elbette öyle kullan, kimse sana kullanma demiyor lâkin karşılaştırma yapılacaksa bunun adil şartlarda yapılması gerekir. Sanırım çoğunluk bu konuda benimle hemfikirdir. Dolayısıyla modifiye edilmiş bir cihazla orjinal cihaz karşılaştırılırsa sonuç yanıltıcı olacaktır. Ki @666, modifiyeli C905 kullanmış olmasına rağmen N8'in daha iyi olduğunu üstüne basa basa söylüyor.
Şu cihazları karşılaştırma imkânınız varsa karşılaştırın. En azından bitmek tükenmek bilmeyen tartışma da son bulmuş olur.
Ya arkadaşım sen havaları hakikatten şaşırmışsın mobil sürümden giriyosun gelmiş fotolara yorum yapıyosun mobilden bakarak fotoğrafa yorummu yapılır Allah aşkına eğer varsa sony de hissen falan bilelimde sana boşuna laf anlatmaya çalışmayalım senin gözün kararmış başka bişiey görmüyosun illa sony ericson un kameraları daha iyi diycen yani iyi tamam al daha iyi mutlu oldunmu eğer olduysan rahat bırak konuyu ve insanları. eğer beğenmiyorsan nokiayı git sony ericson konularında gezin gelme bi daha nokia konularına
@yunuss.10
arkdaşın verdiği linkteki resimler gerçekten şahane mobil bir cihazda çekildiğini söylemeseler kompakt bir cihazda çekilmiş zannederim.
fileserve.com/...
Resmin yönlendirilmesi: 1
Resmin alındığı tarih: 2010:09:17 10:38:07
Ekipman üreticisi: Sony Ericsson
Kamera modeli: C905
Kullanılan yazılım: R1EA033 prg1208-0485_TMOBILE_SI 00.00
Poz zamanı: 0,00625
F numarası: 2,8
ISO hız oranı: 64
Pozlandırma dengelemesi: 0
Ölçüm kipi: 2
Işık kaynağı: 0
Flaş: 32
Lensin merkez uzaklığı: 5,91
Özel sunuldu: 0
Poz kipi: 0
Beyaz dengesi: 0
Dijital yakınlaşma oranı: 1
Ekran yakalama tipi: 1
R1FA035 en stabil sürümdür. Bu telefonda CX 7.5 yok başka bir driver var .
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