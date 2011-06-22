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Jens Wilke: Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu

7 yıl
8b
1
195
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Jens Wilke: Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dün Singapur'da düzenlenen Nokia Connections etkinliğinde uzun süredir üzerinde konuşulan N9 modelini tanıtmıştı. MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çeken N9, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformu (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 ve 1450 mAh batarya gibi bir teknik özellik listesi sunuyordu.
Bugün, Nokia'nın Ürün Yöneticisi Jens Wilke, Nokia Conversationsla kısa bir röportaj gerçekleştirdi ve röportajın temel konusu N9'un kamera yeteneğiydi. Wilke'in ifadelerine göre Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu. Kamera uygulamasına girilmesi, ekrana görüntü gelmesi, nesneye odaklanılması ve odaklanılan nesnenin fotoğrafının çekilmesi yalnızca 2.6 saniye sürüyor. Kıyaslamak gerekirse HTC HD7 8.3 saniyede, Samsung i5500 Galaxy 5 5.8 saniyede, Apple iPhone 4 3 saniyedede fotoğraf çekim işlemini tamamlıyor. Yayınlanan listede tablet, dijital kamera ve akıllı telefonların saniye bakımından kıyaslamaları yapıldığı görülüyor.
Nokia N9'un kamera özelliklerine baktığımızda, 28 mm'lik Carl Zeiss objektif desteğini arkasına alan telefon 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. 10 cm'den sonsuza kadar odaklama yapabilen, f/2.2 diyaframlı kameraya otomatik odaklama, çift led flaş, yüz algılama teknolojisi, 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı ve 4x dijital yakınlaştırma eşlik ediyor.

Jens Wilke: Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu
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Zyx 7 yıl en beğenilen
fotoğraf çekebilen sabun tam da bunu bekliyordum hemen alıyorum


3 Yanıt Yanıtla +24
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NDS 7 yıl
biz spor fotograflari cekmiyoruzki hizli cekim yapip iclerinden en iyisini alalim bize kaliteli ve net fotograflar gerekiyor
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Mr. Jingles 7 yıl
Neyin tartışmasıdır bu? Her ikisini bizzat kullanmış bir üye(ki SE fanı olmasına rağmen) ve genel anlamda N8'in daha iyi olduğunu itiraf etmesine rağmen bazı arkadaşlar buna bile kılıf uydurmaya çalışıyor. Hakikaten şaşırıyorum bu insanlara. Fanatiklik desem fanatiklik de değil çok başka bir şey bu. Onun da ötesinde bir şey olmalı. Her şeye verilecek bir cevabımız var mantığıyla bu kadar mı saçmalanır?
Neyin tartışmasıdır bu? Her ikisini bizzat kullanmış bir üye(ki SE fanı olmasına rağmen) ve genel anlamda N8'in daha iyi olduğunu itiraf etmesine rağmen bazı a...
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DH Misafiri 7 yıl
herkes bir senaryo tutturmuş gidiyo daha cihaz satışa sunulmadan. Çok boş mesajlar var burda herkesin telefonu kendine iyidir. 1080p video kaydı yapamıyor diye çok eksik oluyo telefon aman ALAH'ım nokia neden unutur bunu kimse almayacak ellerinde kalacak telefon. Anlayana........
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TheFormul 7 yıl
Önemli olan dünyanın en hızlı fotoğraf çeken telefonu olmak değil ne olmus yani 2 sn daha geç çeksek önemli olan dünyanın en iyi akıllı telefonu demek ama onu diyemiyor neden diyemiyor çünkü olmadığını kendiside biliyor nokia uzun zamandır en iyi telefonunu yaptı ama genede bir ton eksiklik bıraktı yani bu telefonun iPhone4'le Sensation'la Sgs2'ile Optimus2x'ile yarışabileceğine inanan var mı ? nokia kendi sınırını aşmış olmasına rağmen genel olarak sınırını yine aşamadı ama dh'de okuduğum yorumlarda telefon inanılmaz beğenilmiş belki de benim bu olumsuzluğum nokia'nın bi türlü isteneni verememesinden oluşan nokia'ya kırgınlığımdandır ama gerçekten de yukarıda ki telefonlarla yarışamaz gibi geliyor bana..
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nec85 7 yıl
telefon cikmadan yalan oldu Nokia Meego ile baska telefon cikartmayacagini, windowsa agirlik verecegini aciklamis, onceki sayfalarda nokia'ya guven olmayacagini soylemistim :) kaynak: t.co/...
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DarkEnergy 7 yıl
Modlu bir cihazla orjinal bir cihazi kiyaslamak cok sacma.
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Hirotaro 7 yıl
DarkEnergy

Modlu bir cihazla orjinal bir cihazi kiyaslamak cok sacma.

cihaz donanımsal olarak modlu değil bazıları bunu ısrarla anlamak istemiyor. HERHANGI BIR DONANIMSAL Bir müdahale yok cihaza . Burada modlu driveri SE resmen yayınlasaydı acaba neler diyecekti adil şartlar saçmalığını yazıp duranlar merak ediyorum
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ALBAY 7 yıl
Yunus bende okunuyo sorun yok.

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yunuss.10 7 yıl

666

Yunus bende okunuyo sorun yok.

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Senin evde pc de var heralde bu fotoğraf ben netten indirdim atıyom exif reader'a açmıyo, resme sağ tıklayıp bakıyom yok yine olmuyo
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ALBAY 7 yıl
Bak Yunuscum aynı şehirde olsak vallahi seninle kapışırdım ama maalesef çok uzağız.Ankaraya yolun düşerse anca o zaman yapabiliriz.Bu arada beni nokia fanı felan sananlar var herhalde.Ben se manyağıyım.Bilen bilir.Aşşağıda sadece aklıma gelen SE telefonlarım var.Daha bi ton varda aklıma gelmiyo.W880,w810 ve hatta z710i kullanmışlığım var.Bana nokia fanı derken 2 kere düşünün.


Bu T700 satış ilanım.

resim.donanimhaber.com/...


Bu c905 satış ilanım.

resim.donanimhaber.com/...


Bu k790 ' lı günlerim


resim.donanimhaber.com/...


Bu k750 'li günlerim.

resim.donanimhaber.com/...


Bunlarda c905 ile çektiğim ve milletin ağzının açık kaldığı makrolarım.N8 imkansız böyle makro çekemiyo ama diğer her türlüde eziyo be kardeşim kabul edin artık.Ben ettim bişiy olmuyo korkmayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın







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yunuss.10 7 yıl

666

Bak Yunuscum aynı şehirde olsak vallahi seninle kapışırdım ama maalesef çok uzağız.Ankaraya yolun düşerse anca o zaman yapabiliriz.Bu arada beni nokia fanı felan sananlar var herhalde.Ben se manyağıyım.Bilen bilir.Aşşağıda sadece aklıma gelen SE telefonlarım var.Daha bi ton varda aklıma gelmiyo.W880,w810 ve hatta z710i kullanmışlığım var.Bana nokia fanı derken 2 kere düşünün.


Bu T700 satış ilanım.

resim.donanimhaber.com/...


Bu c905 satış ilanım.

resim.donanimhaber.com/...


Bu k790 ' lı günlerim


resim.donanimhaber.com/...


Bu k750 'li günlerim.

resim.donanimhaber.com/...


Bunlarda c905 ile çektiğim ve milletin ağzının açık kaldığı makrolarım.N8 imkansız böyle makro çekemiyo ama diğer her türlüde eziyo be kardeşim kabul edin artık.Ben ettim bişiy olmuyo korkmayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ben zaten zamanında adres verin geleceğim dedim şehir fark etmeksizin ama bazıları ben çalışıyom işim var demekle yetindi. Neyse Ankara'ya da gelebilirim fark etmez,

Lakin bunlar nasıl bir resim hiç bir exif bilgisi çıkmıyor
exif reader'a attım resim açılamıyor
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Mr. Jingles 7 yıl

666

Bunlarda c905 ile çektiğim ve milletin ağzının açık kaldığı makrolarım.N8 imkansız böyle makro çekemiyo ama diğer her türlüde eziyo be kardeşim kabul edin artık.Ben ettim bişiy olmuyo korkmayın


Halâ bu lafın üzerine tartışmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Adam her iki cihazı da kullanmış ve üstüne üstlük bir SE fanatiği olmasına rağmen bunları söyleyebiliyorsa tartışarak başlığı gereksiz postlarla kirletmenin alemi yok. Ki zaten söylemiş N8 C905 gibi makro çekemiyor diye.

666

Zaten c905 in makro olarak daha üstün olduğunu ben kabul ediyorum.Ama tüm diğer modlarda N8 daha iyi diyorum ben.Makroda c905 den daha iyi çeken telefona rastgelmiş değilim.


@yunuss.10, @08ibrahimovic'in verdiği resimlerde oynama yok. Cihazdan orjinal çıktısıyla atmış exif bilgilerinden anlaşılıyor. Lâkin senin verdiğin resimlerde oynama var orjinal çıktı değil. Önemli olan oynanmamış halidir.

Ayrıca karşılaştırma yapılacaksa modifiye etmek yanlış olur. Daha iyi kullanma hakkın varken elbette öyle kullan, kimse sana kullanma demiyor lâkin karşılaştırma yapılacaksa bunun adil şartlarda yapılması gerekir. Sanırım çoğunluk bu konuda benimle hemfikirdir. Dolayısıyla modifiye edilmiş bir cihazla orjinal cihaz karşılaştırılırsa sonuç yanıltıcı olacaktır. Ki @666, modifiyeli C905 kullanmış olmasına rağmen N8'in daha iyi olduğunu üstüne basa basa söylüyor.

Şu cihazları karşılaştırma imkânınız varsa karşılaştırın. En azından bitmek tükenmek bilmeyen tartışma da son bulmuş olur.
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yunuss.10 7 yıl
Gunduz bu makrolari K790 bile ceker
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08ibrahimovic 7 yıl

yunuss.10

Gunduz bu makrolari K790 bile ceker



Ya arkadaşım sen havaları hakikatten şaşırmışsın mobil sürümden giriyosun gelmiş fotolara yorum yapıyosun mobilden bakarak fotoğrafa yorummu yapılır Allah aşkına eğer varsa sony de hissen falan bilelimde sana boşuna laf anlatmaya çalışmayalım senin gözün kararmış başka bişiey görmüyosun illa sony ericson un kameraları daha iyi diycen yani iyi tamam al daha iyi mutlu oldunmu eğer olduysan rahat bırak konuyu ve insanları. eğer beğenmiyorsan nokiayı git sony ericson konularında gezin gelme bi daha nokia konularına
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Mr. Jingles 7 yıl
Karıştırma imkanınız varsa kapıştırın şu cihazları yoksa bu tartışma bitmeyecek. Akkoyun karakoyun ortaya çıksın. :)
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patrain 7 yıl
son noktayı koyun beyler artık hadi bende merak ettim


@yunuss.10

arkdaşın verdiği linkteki resimler gerçekten şahane mobil bir cihazda çekildiğini söylemeseler kompakt bir cihazda çekilmiş zannederim.
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Mr. Jingles 7 yıl
Neyin tartışmasıdır bu? Her ikisini bizzat kullanmış bir üye(ki SE fanı olmasına rağmen) ve genel anlamda N8'in daha iyi olduğunu itiraf etmesine rağmen bazı arkadaşlar buna bile kılıf uydurmaya çalışıyor. Hakikaten şaşırıyorum bu insanlara. Fanatiklik desem fanatiklik de değil çok başka bir şey bu. Onun da ötesinde bir şey olmalı. Her şeye verilecek bir cevabımız var mantığıyla bu kadar mı saçmalanır?
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sangreal_1905 7 yıl
baya bi konu dısına cıkılmıs millet resim paylaşıo
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ALBAY 7 yıl
Alın size C905 ile çektiğim modlu bir foto.Alttakide n8 ile çekildi.Kararı siz verin ben bişiy demiyorum.(N8 ile çekilen 9 mb civarı olduğu için upload edecek site bulamadım direk FS ye attım
)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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yunuss.10 7 yıl

666

Alın size C905 ile çektiğim modlu bir foto.Alttakide n8 ile çekildi.Kararı siz verin ben bişiy demiyorum.(N8 ile çekilen 9 mb civarı olduğu için upload edecek site bulamadım direk FS ye attım
)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




fileserve.com/...






Resmin yönlendirilmesi: 1
Resmin alındığı tarih: 2010:09:17 10:38:07
Ekipman üreticisi: Sony Ericsson
Kamera modeli: C905
Kullanılan yazılım: R1EA033 prg1208-0485_TMOBILE_SI 00.00
Poz zamanı: 0,00625
F numarası: 2,8
ISO hız oranı: 64
Pozlandırma dengelemesi: 0
Ölçüm kipi: 2
Işık kaynağı: 0
Flaş: 32
Lensin merkez uzaklığı: 5,91
Özel sunuldu: 0
Poz kipi: 0
Beyaz dengesi: 0
Dijital yakınlaşma oranı: 1
Ekran yakalama tipi: 1

R1FA035 en stabil sürümdür. Bu telefonda CX 7.5 yok başka bir driver var .
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andaluz 7 yıl
Son yorumlar foto konusunda bile her firsatta N8'e giydirmeye calisan ergenleri ve zavallı fanatikleri cildirtacak cinsten, hele 2-3 tanesi SE kullananlardan gelmis ki hala bik bik arc, c905 diyenlere kapak niyetine. Modlu sahin olayi bitirdi zaten :) Hadi modlu fanatikler devam edin kumda oynayip camurlarini buralara bulastirmaya, nasilsa bi daha bu basliga yazmam, gereken ayarlar verilmis :)
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