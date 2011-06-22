Jens Wilke: Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dün Singapur'da düzenlenen Nokia Connections etkinliğinde uzun süredir üzerinde konuşulan N9 modelini tanıtmıştı. MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çeken N9, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformu (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 ve 1450 mAh batarya gibi bir teknik özellik listesi sunuyordu.

Bugün, Nokia'nın Ürün Yöneticisi Jens Wilke, Nokia Conversationsla kısa bir röportaj gerçekleştirdi ve röportajın temel konusu N9'un kamera yeteneğiydi. Wilke'in ifadelerine göre Nokia N9, dünyanın en hızlı fotoğraf çekebilen akıllı telefonu. Kamera uygulamasına girilmesi, ekrana görüntü gelmesi, nesneye odaklanılması ve odaklanılan nesnenin fotoğrafının çekilmesi yalnızca 2.6 saniye sürüyor. Kıyaslamak gerekirse HTC HD7 8.3 saniyede, Samsung i5500 Galaxy 5 5.8 saniyede, Apple iPhone 4 3 saniyedede fotoğraf çekim işlemini tamamlıyor. Yayınlanan listede tablet, dijital kamera ve akıllı telefonların saniye bakımından kıyaslamaları yapıldığı görülüyor.



Nokia N9'un kamera özelliklerine baktığımızda, 28 mm'lik Carl Zeiss objektif desteğini arkasına alan telefon 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. 10 cm'den sonsuza kadar odaklama yapabilen, f/2.2 diyaframlı kameraya otomatik odaklama, çift led flaş, yüz algılama teknolojisi, 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı ve 4x dijital yakınlaştırma eşlik ediyor.



