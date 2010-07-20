Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic

Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia'nın nanoteknolojiden faydalanan ve kullanım şekli doğrultusunda istediğiniz gibi tasarımını değiştirebildiğiniz konsept çalışması Morph'un ardından İngiliz tasarımcı Jeremy Innes Hopkins'in çalışması gün yüzüne çıktı.

Hopkins tarafından Nokia ''Kinetic'' olarak isimlendirilen konsept, içinde dijital verileri kinetik harekete çevirebilen elektromanyetik mıknatıs barındırıyor. Kinetic çalmaya başladığında, elektronik posta / mesaj geldiğinde, alarm devreye girdiğinde otomatik olarak telefon yatay pozisyondan dikey pozisyona doğru geçiş yapıyor. Çağrıyı reddetmek veya alarmı susturmak istediğinizde telefona bir defa dokunmak yeterli oluyor. Böylece telefon yatay konuma geliyor.

Kinetic'in ne kadar kalın olduğu Hopkins'e sorulduğunda ise alt kısmın 18 mm; üst kısmın ise yalnızca 8 mm olduğu cevabı alınmış. Kinetic'in tasarımı ve sunduğu özellik dikkat çekici. Peki Nokia bu konsept çalışmasını hayata geçirseydi bir tane edinmeyi düşünür müydünüz? Bundan sonraki yorumları sizlere bırakıyoruz.

http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/nokia/