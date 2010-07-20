Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic

8 yıl
16,9b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic
Tam Boyutta Gör

Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia'nın nanoteknolojiden faydalanan ve kullanım şekli doğrultusunda istediğiniz gibi tasarımını değiştirebildiğiniz konsept çalışması Morph'un ardından İngiliz tasarımcı Jeremy Innes Hopkins'in çalışması gün yüzüne çıktı.

Hopkins tarafından Nokia ''Kinetic'' olarak isimlendirilen konsept, içinde dijital verileri kinetik harekete çevirebilen elektromanyetik mıknatıs barındırıyor. Kinetic çalmaya başladığında, elektronik posta / mesaj geldiğinde, alarm devreye girdiğinde otomatik olarak telefon yatay pozisyondan dikey pozisyona doğru geçiş yapıyor. Çağrıyı reddetmek veya alarmı susturmak istediğinizde telefona bir defa dokunmak yeterli oluyor. Böylece telefon yatay konuma geliyor.

Kinetic'in ne kadar kalın olduğu Hopkins'e sorulduğunda ise alt kısmın 18 mm; üst kısmın ise yalnızca 8 mm olduğu cevabı alınmış. Kinetic'in tasarımı ve sunduğu özellik dikkat çekici. Peki Nokia bu konsept çalışmasını hayata geçirseydi bir tane edinmeyi düşünür müydünüz? Bundan sonraki yorumları sizlere bırakıyoruz.

Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes Hopkins'den farklı bir konsept çalışması: Nokia Kinetic
Tam Boyutta Gör

http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/nokia/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
yaw bu telefonun fiyatı ne kadar?Gördükçe içimin yağları eriyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 yıl
?????????????????????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orqun_0693 8 yıl
Garip bir tasarım olmuş doğrusu..
TV kumandası gibi duruyor... xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 8 yıl

orqun_0693

Garip bir tasarım olmuş doğrusu..
TV kumandası gibi duruyor... xD


Valaha aynısını yazacaktım benden önce davranmışın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 8 yıl
yahu sadece ön kısmından bakınca mükemmel ama o bombe işi mahvediyor. nokia sadece o ince kısımdan oluşan bir telefon yapsa peynir ekmek gibi gider. o bombe kalın yer hariç mükemmel bir tasarım bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parameskalp 8 yıl
altı kalın olmasaydı daha şık bir ürün olurdu.
ülkemizde pek tutulacağını zannetmek doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 8 yıl
Çok eğlenceli ve dikkat çekici olucağı kesin :) pantalonun cebindeyken kalkarsa komik olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hantay 8 yıl

sgnr

Çok eğlenceli ve dikkat çekici olucağı kesin :) pantalonun cebindeyken kalkarsa komik olur :D

Yorumu okuyunca koptum valla
Alt kısmın kalınlığı çok uygun avuç içi için 1,8 cm gayet güzel ve heyecanlandıran kısmı adındaki gibi kinetik olması
sadece bu özelliğinden bayağı satar. Ama sgnr ninde dediği abuk durumlar olmaz umarım ama bunuda reklamında
kullanırlarsa böyle bi reklam bayağı ilginç ve akılda kalır olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 8 yıl
Mükemmel olmuş bence. Alt kısımdaki bombe kavrama işini rahatlatan bir faktör. 6630 telefonumun alt kısmı üstünden biraz daha şişman ve yıllardır kullanıyorum, bu bombenin çok yararlı olduğunu düşüüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-EBB3C891F 8 yıl
Benim baya hoşuma gitti ama Symbian'la olmaz bu iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Tasarım ve şıklık olarak mükemmel görünüyor ama alt kısım çok bombeyli olmuş sanırım mıknatıs da orada olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exit to DOS 8 yıl

Uçan Spagetti Canavarı

Benim baya hoşuma gitti ama Symbian'la olmaz bu iş


linux-debian tabanlı maemo veya meego kullanılırsa süper olur. n900deki gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16868 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim