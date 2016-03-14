Jim Wales: Wikipedia'da firmaların kendi sayfasını hazırlaması utanç verici

Wikipedia bugün en güçlü tanıtım mecralarından biri olmuş durumda. İnternette belirli konulardaki bilgiyi en hızlı şekilde Wikipedia'da bulmak mümkün. Bu platform en azından araştırdığımız konuda temel bilgilere ulaşmamızı sağlaması açısından çok önemli.

Buna karşın Wikipedia'nın gücünü bilen bazı firmalar kendileri hakkında hazırlanmış sayfaları düzenleme girişiminde bulunabiliyorlar. Platformun kurucularından Jimmy Wales bu tür firmaları ağır bir şekilde eleştirdi: "Firmalar Wikipedia'nın güçlü bir pazarlama aracı olduğunu düşünüyorlar, ama bence akli dengeleri bozuk ve bizi kendi başımıza bırakmaları en iyisi olacaktır"

Wales bunun yanı sıra geleneksel bir ansiklopedi olmaktan çok akademik olmak gerektiğini de vurguluyor. Wikipedia.org'un dünyada en çok ziyaret edilen 7. site olduğunu da hatırlatalım. Üstelik Wikipedia'nın Çin gibi dev bir ülkede engelli olduğunu düşünürsek bu gerçekten büyük bir başarı.

Wikipedia'nın şu sıralar zorlu bir aşamadan geçtiğini de söyleyen yetkili, NSA sızıntıları sonrasında Birleşik Devletler ile büyük bir mücadele içine girdiklerini belirtti. Şirketin bir diğer mücadelesi ile düşen gelirlerle ilgili. Wikipedia her ne kadar reklamsız olsa da Wiki fan sayfalarındaki reklamlardan para kazanıyor. Masaüstü platformlardan çok daha az gelir getiren mobil platformların yaygınlaşması sonrasındaysa gelirler neredeyse yarı yarıya düşme tehlikesiyle karşı karşıyaymış.

http://techcrunch.com/2016/03/13/wikipedia-co-founder-jimmy-wales-blasts-deranged-companies-editing-their-own-pages/?ncid=txtlnkusaolp00000595