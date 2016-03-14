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Jim Wales: Wikipedia'da firmaların kendi sayfasını hazırlaması utanç verici

Wikipedia'nın oldukça güçlü bir tanıtım mecrası olduğunu düşünen firmaların kendi sayfalarını düzenlemesi platformun kurucularından Jimmy Wales tarafından ağır bir şekilde eleştirildi.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Wikipedia bugün en güçlü tanıtım mecralarından biri olmuş durumda. İnternette belirli konulardaki bilgiyi en hızlı şekilde Wikipedia'da bulmak mümkün. Bu platform en azından araştırdığımız konuda temel bilgilere ulaşmamızı sağlaması açısından çok önemli. 
Buna karşın Wikipedia'nın gücünü bilen bazı firmalar kendileri hakkında hazırlanmış sayfaları düzenleme girişiminde bulunabiliyorlar. Platformun kurucularından Jimmy Wales bu tür firmaları ağır bir şekilde eleştirdi: "Firmalar Wikipedia'nın güçlü bir pazarlama aracı olduğunu düşünüyorlar, ama bence akli dengeleri bozuk ve bizi kendi başımıza bırakmaları en iyisi olacaktır" 
Wales bunun yanı sıra geleneksel bir ansiklopedi olmaktan çok akademik olmak gerektiğini de vurguluyor. Wikipedia.org'un dünyada en çok ziyaret edilen 7. site olduğunu da hatırlatalım. Üstelik Wikipedia'nın Çin gibi dev bir ülkede engelli olduğunu düşünürsek bu gerçekten büyük bir başarı.
Wikipedia'nın şu sıralar zorlu bir aşamadan geçtiğini de söyleyen yetkili, NSA sızıntıları sonrasında Birleşik Devletler ile büyük bir mücadele içine girdiklerini belirtti. Şirketin bir diğer mücadelesi ile düşen gelirlerle ilgili. Wikipedia her ne kadar reklamsız olsa da Wiki fan sayfalarındaki reklamlardan para kazanıyor. Masaüstü platformlardan çok daha az gelir getiren mobil platformların yaygınlaşması sonrasındaysa gelirler neredeyse yarı yarıya düşme tehlikesiyle karşı karşıyaymış.

http://techcrunch.com/2016/03/13/wikipedia-co-founder-jimmy-wales-blasts-deranged-companies-editing-their-own-pages/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
Wikipedia gerçekten saygı duyduğum bir sitedir. Wikipedia gibi bir oluşumun Apple, Microsoft veya Google'ın elinden çıktığını bir düşünsenize :)
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1 Avatar
kadirirdem 3 yıl
wikipedia adamın dibidir severim bu siteyi....
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
Wikipedia gerçekten saygı duyduğum bir sitedir. Wikipedia gibi bir oluşumun Apple, Microsoft veya Google'ın elinden çıktığını bir düşünsenize :)
Yanıtla +6
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mementopolis 3 yıl
Reklam yerine , Bagis olayina girmis :) . Üyelik sistemi de yok.
Site'nin amacini biraz daha yayginlastimasi ve anlatmasi gerek asinda.
Wiki ile bir kac kere googlede arama yaparken fark ettim aslinda google'nin da bir payi var.
Her aramada cikmayi basariyor nerdeyse.
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