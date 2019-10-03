Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, nihayet bu hafta itibarıyla sinemaseverlerle buluşuyor. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen film, özellikle de gişe performansıyla herkesi şaşırtacak gibi. Deadline tarafından yayınlanan son tahminlere göre Joker, gişe macerasına rekorlarla başlayabilir.
Joker'in ilk hafta sonunda dünya genelinde 155 milyon doların üzerinde bir gişe performansı göstermesi bekleniyor. Kuzey Amerika'da ise şu anki tahminler filmin en az 80 milyon dolarlık bir hasılat elde edeceği yönünde. Joker 80 milyon doların üzerine çıkmayı başarabilirse Kuzey Amerika'da ekim ayında vizyona giren filmler arasında en hızlı açılışı yapan film olacak. Rekorun bir önceki sahibi 2017'de yayınlanan Venom filmiydi.
Joker, diğer çizgi roman uyarlamalarına göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Joker'de çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanan bir karakter draması var karşımızda.
Filmin bu farklı yapısı ve 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olması nedeniyle yapımcı şirket Warner Bros da dahil olmak üzere analistler gişede aslında çok büyük bir performans beklemiyordu. Ancak vizyon tarihi yaklaştıkça Joker'in beklenenin çok üzerinde bir hasılatla açılış yapacağı anlaşıldı. Özellikle de ön satışlarda filmin tüm dünyada büyük bir ilgi gördüğü belirtiliyor.
Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips tarafından yönetilen Joker, İtalya'da 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi, ülkemizde 4 Ekim 2019'da vizyona girecek.
Joker'in ilk hafta sonunda dünya genelinde 155 milyon doların üzerinde bir gişe performansı göstermesi bekleniyor. Kuzey Amerika'da ise şu anki tahminler filmin en az 80 milyon dolarlık bir hasılat elde edeceği yönünde. Joker 80 milyon doların üzerine çıkmayı başarabilirse Kuzey Amerika'da ekim ayında vizyona giren filmler arasında en hızlı açılışı yapan film olacak. Rekorun bir önceki sahibi 2017'de yayınlanan Venom filmiydi.
Joker, diğer çizgi roman uyarlamalarına göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Joker'de çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanan bir karakter draması var karşımızda.
Filmin bu farklı yapısı ve 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olması nedeniyle yapımcı şirket Warner Bros da dahil olmak üzere analistler gişede aslında çok büyük bir performans beklemiyordu. Ancak vizyon tarihi yaklaştıkça Joker'in beklenenin çok üzerinde bir hasılatla açılış yapacağı anlaşıldı. Özellikle de ön satışlarda filmin tüm dünyada büyük bir ilgi gördüğü belirtiliyor.
Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips tarafından yönetilen Joker, İtalya'da 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi, ülkemizde 4 Ekim 2019'da vizyona girecek.
https://deadline.com/2019/10/joker-opening-weekend-projection-global-domestic-security-threats-1202749339/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir teknik eleman çok rahat 4-5 bin kazanır. Yakıttı yoldu yiyecekti içecekti derken bunlar para değil. En pahalı telefon bile 1000 gayme.
Eeee geriye kaldı tonla zaman ve para. Adam da harcıyor. Tüketim toplumundan ziyade refah toplumu..