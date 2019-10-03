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    Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor

    Önümüzdeki günlerde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Joker'in gişede şaşırtıcı bir ilk hafta performansı göstermesi bekleniyor.
    1 hf.
    5,5b
    1
    23
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, nihayet bu hafta itibarıyla sinemaseverlerle buluşuyor. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen film, özellikle de gişe performansıyla herkesi şaşırtacak gibi. Deadline tarafından yayınlanan son tahminlere göre Joker, gişe macerasına rekorlarla başlayabilir.

    Joker'in ilk hafta sonunda dünya genelinde 155 milyon doların üzerinde bir gişe performansı göstermesi bekleniyor. Kuzey Amerika'da ise şu anki tahminler filmin en az 80 milyon dolarlık bir hasılat elde edeceği yönünde. Joker 80 milyon doların üzerine çıkmayı başarabilirse Kuzey Amerika'da ekim ayında vizyona giren filmler arasında en hızlı açılışı yapan film olacak. Rekorun bir önceki sahibi 2017'de yayınlanan Venom filmiydi.

    Joker, diğer çizgi roman uyarlamalarına göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Joker'de çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanan bir karakter draması var karşımızda.

    Filmin bu farklı yapısı ve 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olması nedeniyle yapımcı şirket Warner Bros da dahil olmak üzere analistler gişede aslında çok büyük bir performans beklemiyordu. Ancak vizyon tarihi yaklaştıkça Joker'in beklenenin çok üzerinde bir hasılatla açılış yapacağı anlaşıldı. Özellikle de ön satışlarda filmin tüm dünyada büyük bir ilgi gördüğü belirtiliyor.

    Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips tarafından yönetilen Joker, İtalya'da 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

    Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi, ülkemizde 4 Ekim 2019'da vizyona girecek.  


    https://deadline.com/2019/10/joker-opening-weekend-projection-global-domestic-security-threats-1202749339/ Yorum Yaz
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    ardicli2000 1 hf. en beğenilen TheStarBox
    Şöyle düşünün. Sizin burada yıllarınızı vererek bir ev bir araba almak için gösterdiğiniz çabayı 2-3 yıl göstermiyorlar. Mustang'in sıfırı sadece 80 bin. Egea'dan ucuz. 2. el sıradan bir Amerikan arabası 5 bin. Ev almak kira öder gibi ev sahibi olmakla aynı. Para mı kazandın evi bankaya verirsin mortgage borcun biter. Gider istediğin sıfırı alırsın.
    Bir teknik eleman çok rahat 4-5 bin kazanır. Yakıttı yoldu yiyecekti içecekti derken bunlar para değil. En pahalı telefon bile 1000 gayme.
    Eeee geriye kaldı tonla zaman ve para. Adam da harcıyor. Tüketim toplumundan ziyade refah toplumu..
    Şöyle düşünün. Sizin burada yıllarınızı vererek bir ev bir araba almak için gösterdiğiniz çabayı 2-3 yıl göstermiyorlar. Mustang'in sıfırı sadece 80 bin. Egea'd...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    TheStarBox 1 hf.
    Yalnız Amerika nin nasıl kendi içinde bir dünya olduğunu da yüzümüze vuruyor bu rakamlar. Dünya genelinde 150 milyon $ gelir elde edilmesi bekleniyor. Ancak bunun 80 milyon $ ı sadece Amerika dan geliyor. Adamlar müthiş bir tüketim toplumu.
    Yalnız Amerika nin nasıl kendi içinde bir dünya olduğunu da yüzümüze vuruyor bu rakamlar. Dünya genelinde 150 milyon $ gelir elde edilmesi bekleniyor. Ancak bu...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Ayyasizmirr 1 hf. yeni yorumcu
    Allah katında tek din islamdir
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 4 gün
    Harika bir filmdi bu sefer farklı arkadaşımla bir daha gitmeyi planlıyorum :)
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    Kulak Misafiri 1 hf.
    O kadar reklamı yapıldı olsun artık o kadar.
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    Ayyasizmirr 1 hf. yeni yorumcu
    Allah katında tek din islamdir
    Yanıtla +4
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    MERNEPTAH 1 hf.
    imdb top250 listesine 23.sıradan giriş yapmıştır
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    the_dedektif 1 hf.
    Film tırt beyler dağılın.
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    MERNEPTAH 1 hf. the_dedektif
    Çok sayın eleştirmen sen yaşıyonmu ya
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mehmehcik_71 6 gün the_dedektif
    :) on numaraya benziyo ama. Neyse göreceğiz
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Artık kaliteli filmler değil iyi reklam almış ve bol bol pohpohlanmış filmler gişe rekoru getiriyor. 6.7 Beğeni alan Venom bile öyle güzel pazar landı ki millet daha ne oluyor kalitesi nedir bilmeye fırsat vermeden biletleri satıyorlar.
    Yapımcılara hak da veriyorum aslında, çünkü filmler için o kadar büyük bütçeler ayrılıyor o kadar çok masraf ve para harcıyorlar ki özel efektler dahil, bunların kötü bir senaryo veya oyunculuk ile gölgelenip gişede çakılması riskini göze alamıyorlar.
    Başarılı bir strateji.
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    Sedunar 1 hf.
    Bu karakterin bir belli bir hikayesi yokmu, Batman in nasıl batman olduğu bellidir ama joker e kim nasıl istiyorsa öyle geçmiş yazıyor galiba, bir filmde asit kazanına düşüyor, öbüründe babası sarhoşken ağzına jilet atıyor, diğerinde komedyenken joker oluyor, hatta dark knight filminde joker iki farklı hikaye anlatır nasıl joker olduğuyla ilgili.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    muratkaya 1 hf. Sedunar
    Joker'in en önemli özelliği geçmişini kimsenin bilmemesidir. Hatta Joker karakterini ilk ortaya çıkaranlar bile bununla ilgili bir fikre sahip değil. Karakterin en ilgi çekici yanı da bu zaten. Dark Knight filminde anlattıklarıysa Joker'in kendi uydurması. Herkese farklı hikaye anlatıyor.
    Yanıtla +2
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    TheStarBox 1 hf.
    Yalnız Amerika nin nasıl kendi içinde bir dünya olduğunu da yüzümüze vuruyor bu rakamlar. Dünya genelinde 150 milyon $ gelir elde edilmesi bekleniyor. Ancak bunun 80 milyon $ ı sadece Amerika dan geliyor. Adamlar müthiş bir tüketim toplumu.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    ardicli2000 1 hf. TheStarBox
    Şöyle düşünün. Sizin burada yıllarınızı vererek bir ev bir araba almak için gösterdiğiniz çabayı 2-3 yıl göstermiyorlar. Mustang'in sıfırı sadece 80 bin. Egea'dan ucuz. 2. el sıradan bir Amerikan arabası 5 bin. Ev almak kira öder gibi ev sahibi olmakla aynı. Para mı kazandın evi bankaya verirsin mortgage borcun biter. Gider istediğin sıfırı alırsın.
    Bir teknik eleman çok rahat 4-5 bin kazanır. Yakıttı yoldu yiyecekti içecekti derken bunlar para değil. En pahalı telefon bile 1000 gayme.
    Eeee geriye kaldı tonla zaman ve para. Adam da harcıyor. Tüketim toplumundan ziyade refah toplumu..
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    tuuruls 1 hf. TheStarBox
    Türkiye'den bahsedecek olursak sen 4-6 defa falan gidince orada 1 defa gidenin bıraktığı parayı bırakabiliyorsun kasaya dolar olarak. Ve nüfus oranı vs. de var. Çok basit düşünmemek lazım bence. Sonuçta bunlar Ameriganın filmleri :D
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    MonitörKertenkelesi 1 hf. TheStarBox
    Bence iyi ki de öyle oluyor. Dünyadaki her ülkenin bu kadar zengin olduğunu düşünürsek, bazıları buna refah toplumu da diyor, bunca silah, yiyecek ve tüketim malzemesinin yanında bunları kullanıp tüketebilecek üstelik az çalışarak çok alabilecek bir refah toplumları dünyanın sonunu hızlandırır. Şu anki doğaya verilen zarar ve atığın birden bire yüzde 1000 artması demektir bu. Yani önümüzdeki 200 yıl içinde tüm dünya zenginlik ve refah içinde obezleşmiş toplumlara dönüşürken, dünyadaki çoğalacak kentsel endüstriyel ve kimyasal atıklar ile beraber yok olmuş bir çevrenin çöpü içinde ölecek demektir.
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    TheCapedCrusader 1 hf.
    Bu film bence bir baş yapıt olarak tarihe geçecek.
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    KaleyDeskop 1 hf.
    nolan'ın gerçekci batman tarzını bu defa joker de denemişler fragmanlardan gördüğüm kadarı ile baş yapıt bir film olacak gibi. Dc her zaman sert ve ciddi filmler yapmalı zira kitlesi seviyor marvel gibi abuk sabuk yılışık komediye ihtiyacı yok.
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