John Cooper: Sony Mobile'ın, QWERTY klavyeli Xperia planı yok

Bir zamanlar akıllı telefonların olmazsa olmazları arasında yer alan tuş takımları, yerini dokunmatik ekran teknolojisine bıraktı. Hem dokunmatik ekranı hem QWERTY klavye donanımını bir araya getiren çözümler ise yavaş yavaş gözden çıkarılmaya başlamış. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin ardından, Sony Mobile da QWERTY klavyeli model üretimine son verebilir.



Sony Mobile'ın İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, pazarda büyük dokunmatik ekranların, QWERTY klavyeye tercih edildiğini ve firmanın şu an için QWERTY klavyeli Xperia modeli sunma planının bulunmadığını belirtti. Ülkemizde satışına devam edilen Xperia Mini Pro, Sony Mobile'ın QWERTY klavyeli son akıllı telefonu olabilir.



https://www.facebook.com/SonyUK/posts/497968866883305