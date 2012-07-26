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John Cooper: Sony Mobile'ın, QWERTY klavyeli Xperia planı yok

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir zamanlar akıllı telefonların olmazsa olmazları arasında yer alan tuş takımları, yerini dokunmatik ekran teknolojisine bıraktı. Hem dokunmatik ekranı hem QWERTY klavye donanımını bir araya getiren çözümler ise yavaş yavaş gözden çıkarılmaya başlamış. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin ardından, Sony Mobile da QWERTY klavyeli model üretimine son verebilir.
Sony Mobile'ın İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, pazarda büyük dokunmatik ekranların, QWERTY klavyeye tercih edildiğini ve firmanın şu an için QWERTY klavyeli Xperia modeli sunma planının bulunmadığını belirtti. Ülkemizde satışına devam edilen Xperia Mini Pro, Sony Mobile'ın QWERTY klavyeli son akıllı telefonu olabilir.

https://www.facebook.com/SonyUK/posts/497968866883305 Yorum Yaz
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eulogy 7 yıl
son 2 telefonum x10 mini pro ve mini pro idi. Bu durumda beni kaybedecekler.
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Vash The Stampede 7 yıl
xperia pro'yu 2 senede bir upgrade etseler yeter...
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xxxx1 7 yıl
Ürün Yöneticisi John Cooper'a sormak lazım; tüketicilerin her isteğini tercihini bukadar dikkate alıyorsunuzda neden bu Sony mobil düşük donanımlayüksek fiyat çekme alışganlığından bir türlü vazgeçmiyorsunuz?.. diye,birde sıkılmadan tüketicinin tercihlerinden bahsediyor...tüketici çok şey söylüyorda kulak verdiğiniz yok...
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