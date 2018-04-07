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John Legend'ın son müzik klibi tamamen Google Pixel 2 ile çekildi

John Legend yeni single'ı A Good Night'ı yayınladı. A Good Night single'ı için çekilen müzik klibi tamamen Google Pixel 2 ile çekildi. Klip bir hayli etkileyici görünüyor.
1 yıl
2,7b
1
11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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John Legend'ın son müzik klibi tamamen Google Pixel 2 ile çekildi
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Amerikalı sanatçı John Legend, A Good Night adında yeni bir single çıkardı. BloodPop isimli müzisyen eşliğinde hazırlanan şarkının video klibi dijital medyada ve TV kanallarında yayınlandı. Görsel açıdan gayet etkileyici göründen şarkının klibi, tamamen Google Pixel 2 ile çekildi.

Google’ın reklam videolarında da rol alan John Legend, bu defa müzik klibini tamamen Google Pixel 2 ile çekti. Video klip, sanki telefon ile değil profesyonel bir kamera ile çekilmiş gibi duruyor. Çekimin yapıldığı mekanda loş ışık hakim olsa da Google Pixel 2 hiç sırıtmamış ve görevini başarıyla yerine getirmiş.

Video klip, gece kulübüne yalnız gelen iki kişinin Tinder benzeri bir uygulama ile tanışmasını ele alıyor. İlerleyen sekanslarda bu tanışmanın evliliğe kadar gittiğini görüyoruz. Düğün sekansına kadar gece kulübünde loş ışıkta çekilen klip, düğünden itibaren renkli ve aydınlık bir şekilde kayda alınmış.

Daha önce akıllı telefonlar ile video klip ve sinema filmi çekildiğine şahit olmuştuk. Geçtiğimiz ay ABD’de ve belirli Avrupa ülkelerinde vizyona giren korku filmi Unsane, tamamen iPhone 7 Plus ile çekildi. Unsane filminin görselliği ile A Good Night klibinin görselliğini karşılaştırdığımızda Pixel 2’nin bariz üstünlüğünü görüyoruz.

Tüm sahneleri Google’ın akıllı telefonu Pixel 2 ile çekilen A Good Night şarkısının klibi:

 

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nct96 1 yıl en beğenilen
yok iphone muş yok pixel miş bırakın bunları efendim hepsi sony ile çekilmiş işte
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ozbey08 1 yıl
google sponsor olmuştur. ve bu yüzden youtube ta bilinçli olarak youtube tarafından ilk sıralara çıkacaktır hep. hatta youtube bu klibin reklamını beleş bile yapar. klip google pixel 2 ile çekildi diye.
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mavizaman 1 yıl
görüntüler rahatsız edici değil.
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Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Bu telefonu çok istiyorum ama bir türlü gelmiyor. :(
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nct96 1 yıl en beğenilen
yok iphone muş yok pixel miş bırakın bunları efendim hepsi sony ile çekilmiş işte
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Whippoorwill 1 yıl Yesil Ok
Yani esasında öyle ama klibin çekilmesi için yeterli değil bu cihazlar onu kastettim.
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Whippoorwill 1 yıl
En iyi kameraya sahip cihazlardan biriyle olduğu için normal ama reklam kokuyor.
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Yesil Ok 1 yıl Whippoorwill
Zaten reklam
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***Leopard*** 1 yıl
Bu ne yahu? İkide bir yok Iphone ile çekildi , yok Pixel ile çekildi.
Bıktım bu tarz içeriklerden
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esmerbuyucu 1 yıl
iPhone ile çekilmiş olsaydı haberin altında "iPhone virali" diye ağlayanları görebilirdik halbuki...
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benhuraxu 1 yıl
Pixel 2'nin potansiyelini gösterecek bir klip değil. MKBHD'yi takip edin o bile kendi başına pixel 2 ile çok iyi işler çıkarıyor.
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Mianfei 1 yıl
faso fuso bi klip bune
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