John Legend'ın son müzik klibi tamamen Google Pixel 2 ile çekildi

Tam Boyutta Gör

Amerikalı sanatçı John Legend, A Good Night adında yeni bir single çıkardı. BloodPop isimli müzisyen eşliğinde hazırlanan şarkının video klibi dijital medyada ve TV kanallarında yayınlandı. Görsel açıdan gayet etkileyici göründen şarkının klibi, tamamen Google Pixel 2 ile çekildi.

Google’ın reklam videolarında da rol alan John Legend, bu defa müzik klibini tamamen Google Pixel 2 ile çekti. Video klip, sanki telefon ile değil profesyonel bir kamera ile çekilmiş gibi duruyor. Çekimin yapıldığı mekanda loş ışık hakim olsa da Google Pixel 2 hiç sırıtmamış ve görevini başarıyla yerine getirmiş.

Video klip, gece kulübüne yalnız gelen iki kişinin Tinder benzeri bir uygulama ile tanışmasını ele alıyor. İlerleyen sekanslarda bu tanışmanın evliliğe kadar gittiğini görüyoruz. Düğün sekansına kadar gece kulübünde loş ışıkta çekilen klip, düğünden itibaren renkli ve aydınlık bir şekilde kayda alınmış.

Daha önce akıllı telefonlar ile video klip ve sinema filmi çekildiğine şahit olmuştuk. Geçtiğimiz ay ABD’de ve belirli Avrupa ülkelerinde vizyona giren korku filmi Unsane, tamamen iPhone 7 Plus ile çekildi. Unsane filminin görselliği ile A Good Night klibinin görselliğini karşılaştırdığımızda Pixel 2’nin bariz üstünlüğünü görüyoruz.

Tüm sahneleri Google’ın akıllı telefonu Pixel 2 ile çekilen A Good Night şarkısının klibi: