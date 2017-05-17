Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak

Teknoloji dünyasının en sansasyonel isimleri arasında yer alan John McAfee'nin hayatı film oluyor. Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinin başında gelen McAfee'nin kurucusu olan John McAfee'nin hayatını anlatacak King of the Jungle için hazırlıklara başlandı. Filmde McAfee'yi ünlü oyuncu Johnny Depp canlandıracak.

King of the Jungle'ın başrolünü üstleneceği bir süredir konuşulan Johnny Depp'in ünlü yazılımcıyı canlandıracağı sonunda kesinleşti. Focus ve Crazy Stupid Love filmlerinden tanıdığımız John Requa ve Glenn Ficarra ikilisinin yöneteceği film, Joshua Davis'in Wired dergisi için kaleme aldığı "John McAfee's Last Stand" adlı makalesinden uyarlanacak.

Senaryosunu Scott Alexander ve Larry Karaszewski (Ed Wood, American Crime Story)'nin kaleme alacağı King of the Jungle, satışa sunulan ilk antivirüs yazılımı olan McAfee sayesinde bir servet kazanan John McAfee'nin daha sonra Belize'e taşınıp ormanın ortasındaki bir evde yaşamaya başlamasını anlatacak.

Seks ve silahlara düşkünlüğü ile tanınan McAfee ile röportaj yapmak için ünlü yazılımcının ormanın ortasındaki evine giden bir gazeteci, kısa süre sonra kendisini çılgınlık ve hatta cinayet içeren bir hikayenin ortasında bulacak.

http://deadline.com/2017/05/johnny-depp-king-of-the-jungle-imr-cannes-1202093325/