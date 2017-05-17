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Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak

Siber güvenlik dünyasının en önemli isimlerinden John McAfee'nin hayatını anlatacak King of the Jungle'da ünlü yazılımcıyı Johnny Depp'in canlandıracağı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en sansasyonel isimleri arasında yer alan John McAfee'nin hayatı film oluyor. Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinin başında gelen McAfee'nin kurucusu olan John McAfee'nin hayatını anlatacak King of the Jungle için hazırlıklara başlandı. Filmde McAfee'yi ünlü oyuncu Johnny Depp canlandıracak.
King of the Jungle'ın başrolünü üstleneceği bir süredir konuşulan Johnny Depp'in ünlü yazılımcıyı canlandıracağı sonunda kesinleşti. Focus ve Crazy Stupid Love filmlerinden tanıdığımız John Requa ve Glenn Ficarra ikilisinin yöneteceği film, Joshua Davis'in Wired dergisi için kaleme aldığı "John McAfee's Last Stand" adlı makalesinden uyarlanacak.
Senaryosunu Scott Alexander ve Larry Karaszewski (Ed Wood, American Crime Story)'nin kaleme alacağı King of the Jungle, satışa sunulan ilk antivirüs yazılımı olan McAfee sayesinde bir servet kazanan John McAfee'nin daha sonra Belize'e taşınıp ormanın ortasındaki bir evde yaşamaya başlamasını anlatacak.
Seks ve silahlara düşkünlüğü ile tanınan McAfee ile röportaj yapmak için ünlü yazılımcının ormanın ortasındaki evine giden bir gazeteci, kısa süre sonra kendisini çılgınlık ve hatta cinayet içeren bir hikayenin ortasında bulacak.

http://deadline.com/2017/05/johnny-depp-king-of-the-jungle-imr-cannes-1202093325/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
Senaryosunu Scott Alexander ve Larry Karaszewski (Ed Wood, American Crime Story)'nin kaleme alacağı King of the Jungle, satışa sunulan ilk antivirüs yazılımı olan McAfee sayesinde bir servet kazanan John McAfee'nin daha sonra Belize'e taşınıp ormanın ortasındaki bir evde yaşamaya başlamasını anlatacak.

Seks ve silahlara düşkünlüğü ile tanınan McAfee ile röportaj yapmak için ünlü yazılımcının ormanın ortasındaki evine giden bir gazeteci, kısa süre sonra kendisini çılgınlık ve hatta cinayet içeren bir hikayenin ortasında bulacak.
korku kapanı 4
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DH Misafiri 2 yıl
Amerikalilar deli gozuyle bakiyor adama. Kimse izlemez, batar bu film. Zaten cok dar bir kitleye hitap ediyor. Pearl Harbor u bile bilmeyen Amerikali bu filme mi gidecek?
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Kartal Göz 2 yıl
İnternet korsanları bu filmi de ele geçirip fidye amacıyla yapımcı ve dağıtımcıları filmi sızdırmakla tehdit etse çok manidar olurdu.
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igetsky 2 yıl
Ilginc olur cebine para girer belki biraz
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Patren 2 yıl
Cilgin dayimiz en son abd baskanlik secimlerine adayi olmusdu, trumpdan sonra abd baskani olabilir
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zaomss 2 yıl
kasasını boşaltmıştı bir ara iyi gelir reise


şaka bir yana johnny deppin özellikle böyle gerçek hikayelerden alınmış filmlerde oynaması bambaşka tat veriyor.

Blow Black Mass The Public Enemies(çekimleri vasat olsa da) vs
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Kerim5100 2 yıl
En karizmatik siber güvenlik uzmanı :D
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