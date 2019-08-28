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Joker filminin son fragmanı yayınlandı

Joaquin Phoenix'li Joker filmi için geri sayım resmen başladı. Yapımcı stüdyo Warner Bros, merakla beklenen filmin final fragmanını da bugün paylaştı.
2 sa.
1,5b
35
11
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden birisi olan Joker, solo filmiyle önümüzdeki aylarda sinemaseverlerle buluşacak. Büyük bir heyecanla beklenen filmin vizyona girmesine artık az bir süre kalmasıyla birlikte Warner Bros, bugün yeni bir fragman daha yayınladı. Joker'in final fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:


Joaquin Phoenix'li Joker filmi, sevilen kötü karakterimiz Joker'in orijin hikayesine odaklanıyor. Warner Bros, yayınlanan yeni fragmanda yine filmin ürkütücü/rahatsız edici atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarmış. 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olan filmde, çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanıldığını görüyoruz.

Fragmanda terapistiyle konuşan Arthur Fleck (Joker),"Her hafta aynı şeyleri soruyorsun. İşin nasıl gidiyor? Olumsuz şeyler düşünüyor musun?...Düşündüğüm her şey olumsuz." ifadelerini kullanıyor. Joaquin Phoenix'in Joker'i şu anda hemen herkesin beğenisini kazanmış gibi.

Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor. Son olarak Joker filmi DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak. 


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Dürüstİnsan 34 dk.
İyi bir Joker filmi geliyor.
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N. Chomsky 34 dk.

Yılın filmi geliyor.
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Atmaca. 37 dk.
Heath Ledger'in oyunculuğu ile kapışacak gibi duruyor , bekliyoruz.
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xyro 58 dk.
Marvel bebelere hitap ediyor normal hasılatının fazla olması, disney almasaydı adam gibi filmler yaparlardı.
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johnymu 1 sa.
Marvel o kadar kötü film yapsa herhalde hasılatları ezmezdi. Sıralamalara bakın öyle konuşun,
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The Hollow 1 sa.
The Dark Knight'dan sonra kaliteli bir Joker seyrederiz umarım. Marvel'ın tüm filmlerini toplasak bir The Dark Knight etmez. Buna Marvel'cılar bile itiraz etmez herhalde.
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KaleyDeskop 1 sa.
marvel ile dc'yi kıyaslarsanız popülerlikte marvel ezer ama iş kaliteye seyir zevkine gelince dc bulldozer ile marvel'ı ezer geçer. Joker filmi harika görünüyor kara şovalye üçlemesi bile marvel evrenine bin basar..
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SC0RPI0N 1 sa.
Uzun süren Marvel çöplüğünden sonra bu film ilaç gibi gelecek
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12 Angry Men 1 sa. SC0RPI0N
Aynen.
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Markus Schulz 1 sa.
Şahsi fikrim olarak söylüyorum, sonunda kendi gözümdeki gerçek joker'i izleyebileceğim.
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Feyzuli 2 sa.
Jokerin hikayesini bir biyografi uyarlaması gibi yorumlamak filmin giriş ve gelişme sürecini biraz sıkıcı hale getirecektir. İnşallah sonuca güzel bağlarlar. Halihazırda dizilerden filmlerden çizgi romanlardan animasyonlardan joker efendinin farklı varyasyonlarına alıştık artık.
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