Joker filminin son fragmanı yayınlandı

Çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden birisi olan Joker, solo filmiyle önümüzdeki aylarda sinemaseverlerle buluşacak. Büyük bir heyecanla beklenen filmin vizyona girmesine artık az bir süre kalmasıyla birlikte Warner Bros, bugün yeni bir fragman daha yayınladı. Joker'in final fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:Joaquin Phoenix'li Joker filmi, sevilen kötü karakterimiz Joker'in orijin hikayesine odaklanıyor. Warner Bros, yayınlanan yeni fragmanda yine filmin ürkütücü/rahatsız edici atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarmış. 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olan filmde, çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanıldığını görüyoruz.Fragmanda terapistiyle konuşan Arthur Fleck (Joker),"Her hafta aynı şeyleri soruyorsun. İşin nasıl gidiyor? Olumsuz şeyler düşünüyor musun?...Düşündüğüm her şey olumsuz." ifadelerini kullanıyor. Joaquin Phoenix'in Joker'i şu anda hemen herkesin beğenisini kazanmış gibi.Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor. Son olarak Joker filmi DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak.