Amazon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: Tales From the Loop

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya devam eden Amazon, yeni projelerinde özellikle bilim-kurgu ve fantezi dizilerine odaklanıyor. Daha önce Wheel of Time, Consider Phlebas, Ringworld ve Darkover gibi popüler bilim-kurgu romanlarının haklarını satın alan Amazon, hazırlık aşamasındaki bilim-kurgu dizilerine bir yenisini daha ekledi.

Amazon, İsveç'in kasaba yaşamını futuristik tasarımlarıyla renklendiren İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'ın eserlerinden uyarlanacak Tales From the Loop'a ilk sezon onayını verdi. Legion dizisinin yazarlarından Nathaniel Halpern'ün senaryosunu kaleme alacağı Tales From the Loop'un ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.

Stålenhag'ün eserlerinden televizyona uyarlanacak Tales From the Loop; evrenin gizemlerini keşfetmek ve çözmek için geliştirilen The Loop adlı makinenin üstüne kurulan kasabanın ve kasaba sakinlerinin hikayesini anlatıyor. Daha önce sadece bilim-kurgu hikayelerinde görülen şeylerin gerçeğe dönüştüğü bu kasabadaki insanların sıra dışı hikayesi, gündelik hayatın sıradanlıkları ile birlikte ekranlara taşınacak.

Şu sıralar yeni Batman filmi ile meşgul olan ünlü yönetmen Matt Reeves (Cloverfield, War for the Planet of the Apes)'in yapımcılığını üstlendiği Tales From the Loop'un ilk bölümünü Mark Romanek (Never Let Me Go) yönetecek.

