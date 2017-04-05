Joker karakterinin efsane ismi Heath Ledger'ın belgeselinden ilk fragman geldi

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"Brokeback Dağı" ve "Kara Şövalye" filmlerindeki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Heath Ledger, şüphesiz Joker karakterini en iyi canlandıran isimlerin başında geliyor. 22 Ocak 2008 tarihinde reçeteli ilaçları yanlış kullanması nedeniyle hayatını kaybeden Ledger'ın 28 yıllık hikayesinin anlatıldığı belgeselden ilk görüntüler nihayet ortaya çıktı.
Akademi ödüllü Avustralyalı televizyon ve sinema filmi oyuncusunun kişisel kamerasından kesitlerin yer aldığı "I am Heath Ledger" belgeselinde Ledger’in arkadaşları, sinema çalışanları ve aile üyelerinin düşünceleri izleyicilere aktarılıyor. "Brokeback Dağı" filminin yönetmeni Ang Lee ve çocukluk arkadaşı Trevor DiCarlo'nun yanı sıra Naomi Watts, Justin Vernon, Ben Harper, Emile Hirsch ve Djimon Honsou gibi sanatçılar da kamera karşısına geçen ünlüler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı"
Hatırlayacağınız gibi Heath Ledger’ın ölümünden sonra vizyona giren "Kara Şövalye", yetenekli oyuncuya en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar ödülünü getirmişti. 23 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapacak ve 3 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girecek "I am Heath Ledger", 17 Mayıs tarihinde ise Spike TV’de yayınlandıktan sonra dijital ortamlarda paylaşılacak.
Akademi ödüllü Avustralyalı televizyon ve sinema filmi oyuncusunun kişisel kamerasından kesitlerin yer aldığı "I am Heath Ledger" belgeselinde Ledger’in arkadaşları, sinema çalışanları ve aile üyelerinin düşünceleri izleyicilere aktarılıyor. "Brokeback Dağı" filminin yönetmeni Ang Lee ve çocukluk arkadaşı Trevor DiCarlo'nun yanı sıra Naomi Watts, Justin Vernon, Ben Harper, Emile Hirsch ve Djimon Honsou gibi sanatçılar da kamera karşısına geçen ünlüler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı"
Hatırlayacağınız gibi Heath Ledger’ın ölümünden sonra vizyona giren "Kara Şövalye", yetenekli oyuncuya en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar ödülünü getirmişti. 23 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapacak ve 3 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girecek "I am Heath Ledger", 17 Mayıs tarihinde ise Spike TV’de yayınlandıktan sonra dijital ortamlarda paylaşılacak.
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Adam intihar etti, kendini öldürdü. İntihar edene intihar etti denilir.
Yaşasın huzurun içinde huzurla uyumak
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