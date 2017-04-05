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Joker karakterinin efsane ismi Heath Ledger'ın belgeselinden ilk fragman geldi

Özellikle Batman’de canlandırdığı Joker karakteriyle hafızalara kazınan ve genç yaşta hayatını kaybeden Heath Ledger için hazırlanan, özel görüntülerin yer aldığı belgeselin ilk fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
1
12
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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"Brokeback Dağı" ve "Kara Şövalye" filmlerindeki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Heath Ledger, şüphesiz Joker karakterini en iyi canlandıran isimlerin başında geliyor. 22 Ocak 2008 tarihinde reçeteli ilaçları yanlış kullanması nedeniyle hayatını kaybeden Ledger'ın 28 yıllık hikayesinin anlatıldığı belgeselden ilk görüntüler nihayet ortaya çıktı.

Akademi ödüllü Avustralyalı televizyon ve sinema filmi oyuncusunun kişisel kamerasından kesitlerin yer aldığı "I am Heath Ledger" belgeselinde Ledger’in arkadaşları, sinema çalışanları ve aile üyelerinin düşünceleri izleyicilere aktarılıyor. "Brokeback Dağı" filminin yönetmeni Ang Lee ve çocukluk arkadaşı Trevor DiCarlo'nun yanı sıra Naomi Watts, Justin Vernon, Ben Harper, Emile Hirsch ve Djimon Honsou gibi sanatçılar da kamera karşısına geçen ünlüler yer alıyor.

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Hatırlayacağınız gibi Heath Ledger’ın ölümünden sonra vizyona giren "Kara Şövalye", yetenekli oyuncuya en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar ödülünü getirmişti. 23 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapacak ve 3 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girecek "I am Heath Ledger", 17 Mayıs tarihinde ise Spike TV’de yayınlandıktan sonra dijital ortamlarda paylaşılacak.


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Batw0 2 yıl en beğenilen
Herhalde Dark Knight'da Joker istisnasız Batman'den daha fazla sevildi, Adamın oyunculuğunu izleyip hayran olmamak elde değil.
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Jason Todd 2 yıl Turin Turambar.
Hocam R.İ.P.'in anlamı rest in peace zaten. İn peace yazmanıza gerek yok .
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sommet de la montagne 2 yıl
Naomi watts dünyaya gelmiş rn güzel kadın olabilir. Sırf onun için bile izlerim
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aycibin 2 yıl
jack nicholson gibi bir ustadan devralmasına rağmen joker'a yepyeni bir tat verdi.fantastik bir karaktere böyle hayat veren bir oyuncu görmedim.büyük yetenekti
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GOGOMEZ 2 yıl
Bu adam devrim yarattı bir idöl gibi birşey oldu dünyaya jokeri sevdirdi
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Karakterini çok iyi canlandırıyordu. Mükemmel oyunculuğu vardı.
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V4LKyR 2 yıl
"Genç yaşta hayatını kaybeden" nedir? Sanki bir kazada öldü vs. gibi bir anlam içeriyor.
Adam intihar etti, kendini öldürdü. İntihar edene intihar etti denilir.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Kokain çekenlerin ortak kaderi
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Paradise Lost 2 yıl
Fragmana bakın sanki ölmemiş, özel sahneler amatör gibi gösterilecek çekilmiş, üzücü ya değişik hayat çok enteresan. O görüntülerin belgeselinde kullanılacağı kimin aklına gelirdi.
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Kartal Göz 2 yıl
Çok genç gitti üstelik tam da Joker karakteriyle parlamışken. Yaşasaydı daha ne efsane işler çıkaracaktı kim bilir. R.I.P.
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Turin Turambar. 2 yıl
Ne oyuncuydu bee rip in peace
2 Yanıt Yanıtla +1
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Jason Todd 2 yıl Turin Turambar.
Hocam R.İ.P.'in anlamı rest in peace zaten. İn peace yazmanıza gerek yok .
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PsychicPower 2 yıl Turin Turambar.
Turin Turambar.
Ne oyuncuydu bee rip in peace

Yaşasın huzurun içinde huzurla uyumak
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Batw0 2 yıl en beğenilen
Herhalde Dark Knight'da Joker istisnasız Batman'den daha fazla sevildi, Adamın oyunculuğunu izleyip hayran olmamak elde değil.
Yanıtla +32
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