Joker karakterinin efsane ismi Heath Ledger'ın belgeselinden ilk fragman geldi

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"Brokeback Dağı" ve "Kara Şövalye" filmlerindeki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken, şüphesizkarakterini en iyi canlandıran isimlerin başında geliyor. 22 Ocak 2008 tarihinde reçeteli ilaçları yanlış kullanması nedeniyle hayatını kaybeden Ledger'ın 28 yıllık hikayesinin anlatıldığı belgeselden ilk görüntüler nihayet ortaya çıktı.Akademi ödüllü Avustralyalı televizyon ve sinema filmi oyuncusunun kişisel kamerasından kesitlerin yer aldığıbelgeselinde Ledger’in arkadaşları, sinema çalışanları ve aile üyelerinin düşünceleri izleyicilere aktarılıyor. "Brokeback Dağı" filminin yönetmeni Ang Lee ve çocukluk arkadaşı Trevor DiCarlo'nun yanı sıra Naomi Watts, Justin Vernon, Ben Harper, Emile Hirsch ve Djimon Honsou gibi sanatçılar da kamera karşısına geçen ünlüler yer alıyor.Hatırlayacağınız gibi Heath Ledger’ın ölümünden sonra vizyona giren, yetenekli oyuncuya en iyi yardımcı erkek oyuncuödülünü getirmişti. 23 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapacak ve 3 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girecek "I am Heath Ledger",tarihinde ise Spike TV’de yayınlandıktan sonra dijital ortamlarda paylaşılacak.