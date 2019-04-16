Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama

Sosyal medya ağlarının her geçen gün başka bir skandalla gündeme geliyor. Bu skandallar dahilinde hemen hemen her zaman kullanıcı verilerini olmaması gereken bir kişi/kurumun eline geçtiği ortaya çıktığından halkın bu ağlara güveni de gittikçe azalmakta.

Jumbo, kontrolleri ele almanızı sağlıyor. Güvenlik açıklarından ve veri sızıntılarından zarar görmemek için kullanıcılar, bu platformlardaki gizlilik ayarlarını sürekli kontrol altında tutmalılar. Bu ayarlar, çoğu hizmette (Bkz. Facebook) çok fazla seçenek içeriyor ve kontrol etmesi oldukça zor. Bunun üstesinden gelmek için çıkarılan mobil uygulama, kontrolleri ele almanızı sağlıyor.

Jumbo şimdilik Twitter, Facebook, Amazon Alexa ve Google gizlilik ayarlarınızı yönetebiliyor.

Twitter için geçmiş tweetleri silebilen uygulama, bunları telefonunuza ya da buluta kaydetmeye imkan sağlıyor. Bir günden, haftada, aydan ya da üç aydan eski tweetleri sil şeklinde seçenekleri olan uygulama, tek seferde 3.200’e kadar tweet temizleyebiliyor. Bu limit Twitter API kurallarından geliyor. Eğer 3.200’den fazla silmeniz gereken tweet varsa bunu birkaç güne yayarak yapmanız gerekiyor.

Amazon Alexa sesli komutları da tek tuşla silmenizi sağlayan uygulama, bu sefer herhangi bir seçenek sunmuyor. Ses kayıtlarınızın ya hepsini silebiliyorsunuz, ya da hiçbirini. Bu ayarların hepsini platformların kendi sayfalarından başta da dediğimiz gibi yapabiliyorsunuz fakat Jumbo’nun sunduğu asıl imkan kolaylık.

Jumbo’nun belki de en önemli ve kullanışlı özelliği Facebook hesap ayarlarınızı kontrol etmesi. Profilinizin 30 farklı kısmını kontrol edebilen Jumbo, reklam ayarları, reklam gizliliği, gönderi görünürlüğü, doğum günü, cinsiyet, politik görüş, telefon numarası, beğeniler ve takip ettiğiniz sayfalar gibi değişkenleri inceleyebiliyor.

Üç farklı kontrol seçeneği sunan uygulama, Zayıf, Orta ve Güçlü şeklinde bunları kategorize ediyor. Bunların ne anlama geldiği hakkında kısaca bilgi verilse de asıl açıklama kendi sayfalarında yer alıyor.

Sosyal medya ağları siz ne yaparsanız yapın işleri batırıp verileri sızdırabilir fakat bu şekilde iyi yönetilen bir hesaba sahip olduğunuzda kaybınız çok daha az olacaktır.

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