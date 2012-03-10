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Juniper : NFC ödemeleri 2015 yılında 74 milyar dolar olacak

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın popüler trendlerinden birisi olması öngörülen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi temassız ödemeden mobil check-in sistemlerine kadar pek çok alanda şimdiden yaygınlaşmaya başladı. Ağırlıklı olarak temassız ödeme alanında kullanılması için yatırım yapılan NFC teknolojisi ile ilgili Juniper firması iddialı bir tahminde bulundu.

Şimdilik uyumlu akıllı telefonlar ve cihazlarla kullanılan NFC teknolojisi ilerleyen yıllarda günlük hayatımızda yanımızdan ayırmayacağımız aksesuarlar halini alacak. Firmanın tahminine göre NFC alışverişlerinin 2015 yılında 74 milyar dolar tutarında olması bekleniyor.
Kredi kartı akımının nakit para ihtiyacını ortadan kaldırması gibi NFC teknolojisinin de kredi kartı kullanımını azaltabileceği belirtiliyor. Çünkü ödeme, yanınızdan ayırmadığınız akıllı telefon veya aksesuarlarla yapılabilecek.

NFC teknolojisini barındıran ekipmanlar genelde Google anlaşmalı firmaların tekelinde olması nedeniyle HTC, LG, Motorola, RIM, Samsung ve Sony Ericsson firmaları ile bazı operatörler de Isis şirketiyle NFC ödemeleri konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Böylece NFC teknolojisinin yaygınlaşması büyük bir rekabeti de beraberinde getirecek.

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DH Misafiri 7 yıl
sahoron
NFC teknolojisi temassız ödemeden mobil check-in sistemlerine kadar pek çok alanda şimdiden yaygınlaşmaya başladı.nerede yaygınlaştı acaba? yaygınlaştıda biz mi görmedik?

Mesela nerede yaygınlaştı, ben pek bir örneğini daha göremedim.
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herdogan80 7 yıl
Çok uçuk bir tahmin
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E_Aydin35 7 yıl
74 Milyarmı? :):) Gelecek 20 yıl sonra rakamlar yetmez herhalde :P.. Hızla yayılıcak elbet teknolojiyi mecbur kullanıcaksın..
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-Ege 7 yıl
Telefonunuz çalınırsa ne olacak? Güvenlikden ötürü fazla kullanılmaz daha çok dosya paylaşımı olarak kullanılmalı.
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söny 7 yıl
Bana tamamen reklam amaçlı bir uyuglama geliyor kullanan sayısı kaçki türkiyede zaten %0.1dir heralde
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sahoron 7 yıl
'NFC teknolojisi temassız ödemeden mobil check-in sistemlerine kadar pek çok alanda şimdiden yaygınlaşmaya başladı.'
nerede yaygınlaştı acaba? yaygınlaştıda biz mi görmedik?
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xLmNt13 7 yıl
Güzel teknoloji. Türkiye de de yaygınlaşması lazım.
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berkkarabacak 7 yıl
Juniper yaptıysa sallamadır,ki harbiden de öle yani.74 milyar dolar çok uçuk bi rakam
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Helldancer 7 yıl
Her ne kadar Android telefon kullansam da böyle bir platform üzerine kredi kartı bilgilerini yüklemek ve üzerinden alışveriş yapmak bana çok sağlıklı gelmiyor.
Hele ki son zamanlarda gerek ios gerek android sistemlerdeki açıklardan ötürü rehberleri kopyalanan insanları düşününce daha bir karamsar yaklaşıyorum.
Bilmediğim bir kodlama yada güvenlik sistemi mi var 128 Bit SSL tarzı?
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jibe 7 yıl
Bence uçuk bir tahmin olmuş 10 yaşındaki çocuk bile bukadar abuk bir tahminde bulunmaz dı.
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