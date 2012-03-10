Juniper : NFC ödemeleri 2015 yılında 74 milyar dolar olacak

Yılın popüler trendlerinden birisi olması öngörülen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi temassız ödemeden mobil check-in sistemlerine kadar pek çok alanda şimdiden yaygınlaşmaya başladı. Ağırlıklı olarak temassız ödeme alanında kullanılması için yatırım yapılan NFC teknolojisi ile ilgili Juniper firması iddialı bir tahminde bulundu.





Şimdilik uyumlu akıllı telefonlar ve cihazlarla kullanılan NFC teknolojisi ilerleyen yıllarda günlük hayatımızda yanımızdan ayırmayacağımız aksesuarlar halini alacak. Firmanın tahminine göre NFC alışverişlerinin 2015 yılında 74 milyar dolar tutarında olması bekleniyor.

Kredi kartı akımının nakit para ihtiyacını ortadan kaldırması gibi NFC teknolojisinin de kredi kartı kullanımını azaltabileceği belirtiliyor. Çünkü ödeme, yanınızdan ayırmadığınız akıllı telefon veya aksesuarlarla yapılabilecek.





NFC teknolojisini barındıran ekipmanlar genelde Google anlaşmalı firmaların tekelinde olması nedeniyle HTC, LG, Motorola, RIM, Samsung ve Sony Ericsson firmaları ile bazı operatörler de Isis şirketiyle NFC ödemeleri konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Böylece NFC teknolojisinin yaygınlaşması büyük bir rekabeti de beraberinde getirecek.