Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.



Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 1 Nisan tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 24.749 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin en karakteristik özelliklerinden birisi olan "Büyük Kırmızı Lekesini" görüyoruz.



Jüpiter'in ünlü kırmızı lekesi, tam 16.330 kilometrelik genişliğiyle dev bir yapıya sahip. Yani Dünya'dan yaklaşık 1.3 kat daha geniş. Ancak gaz devinin "canavar" fırtınası, gelecekte bu kudretli yapısını koruyamayacak. Zira Büyük Kırmızı Leke, her geçen yıl biraz daha küçülüyor.



Bilim insanları, Büyük Kırmızı Leke'nin 1800'lerde 50 bin kilometreden daha büyük bir genişliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Hızla küçülmeye devam eden kırmızı lekenin 20-30 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamen görünmez bir hale geleceği tahmin ediliyor.

NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.



Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek

Üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan görsel, Juno'nun 12. yakın geçişi sırasında çekilmiş. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21985/jupiter-s-great-red-spot-spotted