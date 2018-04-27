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Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi

Jüpiter yörüngesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Juno uzay aracı, Dünya'ya muhteşem fotoğraflar göndermeyi de ihmal etmiyor. İşte Jüpiter'in "Büyük Kırmızı Lekesi":
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 1 Nisan tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 24.749 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin en karakteristik özelliklerinden birisi olan "Büyük Kırmızı Lekesini" görüyoruz.

Jüpiter'in ünlü kırmızı lekesi, tam 16.330 kilometrelik genişliğiyle dev bir yapıya sahip. Yani Dünya'dan yaklaşık 1.3 kat daha geniş. Ancak gaz devinin "canavar" fırtınası, gelecekte bu kudretli yapısını koruyamayacak. Zira Büyük Kırmızı Leke, her geçen yıl biraz daha küçülüyor.

Bilim insanları, Büyük Kırmızı Leke'nin 1800'lerde 50 bin kilometreden daha büyük bir genişliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Hızla küçülmeye devam eden kırmızı lekenin 20-30 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamen görünmez bir hale geleceği tahmin ediliyor.
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.

Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek
Üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan görsel, Juno'nun 12. yakın geçişi sırasında çekilmiş. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21985/jupiter-s-great-red-spot-spotted Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen
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The Ace of Spades 1 yıl eulogy
Onu biliyorum zaten .. Gaz devleri çekirdekleri hariç mantoları bile sıvı olan yapılar .. Ama arkadaş gezegenin tamamı için böyle bir yorum yapınca yanlışını düzelttim ..
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eulogy 1 yıl The Ace of Spades
Ben bir de kendi yanlışımı düzelteyim.
Jupiterde kara parçası yok fikri henüz tam ispatlı değil.
Bunun sebebi ise bazen jupiterden tektonik hareketlere benzer dalgalar oluştuğunu gözlemliyoruz. Acaba ağır sıvı yüzeyin üzerinde yüzen bir kaç ufak çaplı kıta parçası olabilir mi diye düşünüyoruz.
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sendemail 1 yıl
Juputer'de ayak basacak bir kara olmadığını duyduğumda ben de çok şaşırmıştım..
Gezegen paso gaz ve sıvı .
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The Ace of Spades 1 yıl sendemail
Öyle değil işte .. Jupiter'in çekirdeği Dünya'nınkinden bile çok daha yoğun ..
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eulogy 1 yıl
Büyük kırmızı lekenin 300 küsür yıldır dinamik bir şekilde devam etmesini iki sebebe bağlıyorlar.
1- Enerjisini hızla kaybedecek bir kara parçası bulamıyor ki zaten jupiterde imkansız.
2- 300 yıl boyunca küçük fırtınalar kırmızı leke ile birleşip kırmızı lekeyi besliyorlar, bu sayede enerjisini koruyor.
Kırmızı lekeyi besleyen küçük girdapların sayısı azalmış durumda. Bu da nispeten kısa sürede fırtınanın güç kaybedeceği anlamına geliyor.
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The Ace of Spades 1 yıl eulogy
Ayrıca Büyük Kırmızı Leke Dünya'dan 4 kat daha büyük bir yüzey alanına sahip ..
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Fuat.Kamis 1 yıl
Tek kelimeyle muhteşem.
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interwap 1 yıl en beğenilen
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