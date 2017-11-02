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Juno'nun gönderdiği bu muhteşem Jüpiter fotoğrafına bir göz atın

Jüpiter yörüngesinde çalışmalarınaa hız kesmeden devam eden Juno uzay aracı, Dünya'ya muhteşem fotoğraflar göndermeyi de ihmal etmiyor. İşte Jüpiter ve iki ünlü uydusunun inanılmaz görüntüsü:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun JunoCam isimli görev içinözel olarak geliştirilmiş kamerasıyla tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter'den tam 27.516 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada 1 Eylül 2017 tairihinde yakaladığı bu muhteşem fotoğrafta, hem Jüpiter'i hem de gaz devinin en ünlü uydularından olan Europa ve Io'yu aynı karede görme fırsatı yakalıyoruz.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi"
Galileo Galilei'nin keşfettiği ilk Jüpiter uydusu olan Io (fotoğrafta büyük olan uydu), Jüpiter'e yaklaşık 422 bin kilometrelik oldukça yakın sayılabilecek bir konumda bulunuyor. Güneş Sistemimizin Dünya haricinde volkanik hareketliliğe sahip olan tek uydusu(aynı zamanda en aktifi) olarak bilinen bu ilginç uydunun yüzeyi, devasa lav gölleri ve nehirleriyle kaplanmış durumda. Yanardağlarından yüzlerce kilometre yüksekliğe yanan kül ve sülfür püskürtebilen Io, ayrıca yüzeyindeki lav yoğunluğu nedeniyle renkli bir görünüşe sahip.

Fotoğraftaki bir diğer uydu olan Europa ise Io'ya göre çok daha popüler. Yine Galileo Galilei tarafından 1601 yılında keşfedilen Europa, çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Europa, astronomi dünyasındaki bu büyük ününü ise buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarına borçlu. Bu okyanuslarda canlıların bulunabileceğini düşünen NASA, 2020'li yıllarda Europa'ya uzay araçları göndermeyi planlıyor.

Io:


Juno'nun 10 Temmuz 2017'de yakaladığı bir başka muhteşem fotoğraf:


https://solarsystem.nasa.gov/galleries/juno-observes-jupiter-io-and-europa Yorum Yaz
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mu5tafa 2 yıl en beğenilen sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka
Füze haberlerinde gaza gelen duygusalları buraya da bekliyoruz.
Dış politikada 360 çizenler kimdi acaba? O füzeleri ateşleyebilecek cesaret var mı onlarda?


Jupiter haberinin altına bile yapılan yoruma bak arkadaş. Seviye, mantık hak getire..
sınav_testmis_kankaFüze haberlerinde gaza gelen duygusalları buraya da bekliyoruz.Dış politikada 360 çizenler kimdi acaba? O füzeleri a...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 2 yıl
radyo sinyalleri ışık hızında hareket etmiyor mu
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The Ace of Spades 2 yıl
Mars'tan sonra Europa ziyareti yapmak gerek ..
Dünya'dan sonra yaşama en elverişli yer orası ..
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brshr 2 yıl
Donanım haber kitlesinin seviyesi bu kadar düştü mü ya! Beğeni alan muhabbetlere bak! Hey gidin hey. Koskoca teknoloji sitesi ne hale geldi.
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TheLastNinja 2 yıl
JUPITER AŞKINA !
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TetraYazilim 2 yıl
Merak ettim şimdi Dünya ile jüpiter arası 600 milyon kilometre. Şimdi cat5 kablo çekmeye kalksan masrafı çok olur, wifi desen ev içinde zor çekiyor. baz istasyonu desen onunda menzili 2 ile 200 km arası. Bu uydu ile dünya arasında hiç mi engel yok ki radyo sinyalleri sorunsuz bir şekilde gidip geliyor.
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ardicli2000 2 yıl TetraYazilim
TetraYazilim

Merak ettim şimdi Dünya ile jüpiter arası 600 milyon kilometre. Şimdi cat5 kablo çekmeye kalksan masrafı çok olur, wifi desen ev içinde zor çekiyor. baz istasyonu desen onunda menzili 2 ile 200 km arası. Bu uydu ile dünya arasında hiç mi engel yok ki radyo sinyalleri sorunsuz bir şekilde gidip geliyor.

Radyo sinyali değil ışıkla haberleşiliyor. Radyo sinyallerinin ulaşması çok zaman alıyor.
Dünyadan neresini görürsen oradan da dünyaya mesaj iletebilirsin demektir.
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Şunu dinleyin çok güzel.

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strathmorea 2 yıl
Güzel görseller.
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jüpiter, uzay araştırmaları ve
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