Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi

Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’nın yüzeyinde, yiyeceklerimizi tatlandırmak için kullandığımız bir malzemenin bol miktarda bulunduğu tespit edildi. Caltech ve NASA’da görevli bilim insanları, uydunun yüzeyinde net bir biçimde görülebilen sarı rengin aslında sodyum klorür olduğunu belirledi. Sofra tuzu olarak bildiğimiz bileşke, deniz tuzunun da asli bileşenini oluşturuyor.

Voyager ve Galileo uzay araçları tarafından iletilen görüntüler neticesinde Europa’nın buzla kaplı yüzeyinin altında tuzlu sudan oluşan bir katmanın olduğu bilim insanları tarafından uzunca bir süredir kabul gören bir fikir. Yüzeyde tespit edilen su buzu ve magnezyum sülfat tuzu olduğuna inanılan kimyasal ise uydunun bir yüzey altı okyanusa sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

Science Advances dergisinde yayınlanan bir çalışma, Europa yüzeyinde bulunan sarı lekelerin aslında sodyum klorür olduğuna ışık tutuyor. Yıllardır göz önünde olan bir gerçekliğin ortaya çıkarılabilmesi için ise bilim insanlarının verileri daha dikkatli incelemesi gerekmiş. Konuyla ilgili açıklama yapan bilim insanı Kevin Hand, “Europa yüzeyindeki sodyum klorür, görünmez mürekkebe benziyor. Gıda ışınlaması tekniğini kullanmadan önce varlığını kanıtlayamamıştık. Ancak ışınlamadan sonra renk gözümüzün önünde beliriverdi.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma ekibi tezlerini doğrulamak adına Europa’daki şartları sağlayan bir laboratuvar ortamında beyaz sofra tuzunu gıda ışınlamasına maruz bırakmışlar. Deney sonucunda tuzun renginin, Europa’nın yüzeyinde görülen sarı renge döndüğü tespit edilmiş. Hubble Uzay Teleskobu ile de incelenen uydudaki sarı lekelerin, deneydekine benzer kimyasal ize sahip olduğu ortaya çıkarılmış.

Gezegenimizdeki okyanuslarla benzerlik gösterebilir

Elde edilen veriler neticesinde ise Europa’nın yüzey altı okyanusunun kimyasal bileşimi ile ilgili yeni çıkarımlar yapılabileceği düşünülüyor. Kesin olmamakla birlikte, eğer yüzeyde bulunan sodyum klorür uydu yüzeyinin altındaki okyanustan kaynaklanıyorsa dünyadakine benzer bir su oluşumundan bahsedilebileceği belirtiliyor. Ancak bu durum henüz bir netlik kazanmış değil.

Bilim insanları son olarak, elde ettikleri bulgular neticesinde Europa’nın jeolojik olarak sanılandan daha aktif olabileceğini ifade ediyor.

https://www.cnet.com/news/jupiters-watery-moon-europa-is-covered-in-table-salt/