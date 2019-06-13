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Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi

Jüpiter'in 4. büyük uydusu olan Europa'nın yüzeyinde bulunan sarı lekelerin sodyum klorür, yani sofra tuzu olduğu tespit edildi. Keşif, dünyadakine benzer bir su oluşumuna işaret ediyor olabilir.
1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi

Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’nın yüzeyinde, yiyeceklerimizi tatlandırmak için kullandığımız bir malzemenin bol miktarda bulunduğu tespit edildi. Caltech ve NASA’da görevli bilim insanları, uydunun yüzeyinde net bir biçimde görülebilen sarı rengin aslında sodyum klorür olduğunu belirledi. Sofra tuzu olarak bildiğimiz bileşke, deniz tuzunun da asli bileşenini oluşturuyor. 

Voyager ve Galileo uzay araçları tarafından iletilen görüntüler neticesinde Europa’nın buzla kaplı yüzeyinin altında tuzlu sudan oluşan bir katmanın olduğu bilim insanları tarafından uzunca bir süredir kabul gören bir fikir. Yüzeyde tespit edilen su buzu ve magnezyum sülfat tuzu olduğuna inanılan kimyasal ise uydunun bir yüzey altı okyanusa sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

Science Advances dergisinde yayınlanan bir çalışma, Europa yüzeyinde bulunan sarı lekelerin aslında sodyum klorür olduğuna ışık tutuyor. Yıllardır göz önünde olan bir gerçekliğin ortaya çıkarılabilmesi için ise bilim insanlarının verileri daha dikkatli incelemesi gerekmiş. Konuyla ilgili açıklama yapan bilim insanı Kevin Hand, “Europa yüzeyindeki sodyum klorür, görünmez mürekkebe benziyor. Gıda ışınlaması tekniğini kullanmadan önce varlığını kanıtlayamamıştık. Ancak ışınlamadan sonra renk gözümüzün önünde beliriverdi.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma ekibi tezlerini doğrulamak adına Europa’daki şartları sağlayan bir laboratuvar ortamında beyaz sofra tuzunu gıda ışınlamasına maruz bırakmışlar. Deney sonucunda tuzun renginin, Europa’nın yüzeyinde görülen sarı renge döndüğü tespit edilmiş. Hubble Uzay Teleskobu ile de incelenen uydudaki sarı lekelerin, deneydekine benzer kimyasal ize sahip olduğu ortaya çıkarılmış.

Gezegenimizdeki okyanuslarla benzerlik gösterebilir 

Elde edilen veriler neticesinde ise Europa’nın yüzey altı okyanusunun kimyasal bileşimi ile ilgili yeni çıkarımlar yapılabileceği düşünülüyor. Kesin olmamakla birlikte, eğer yüzeyde bulunan sodyum klorür uydu yüzeyinin altındaki okyanustan kaynaklanıyorsa dünyadakine benzer bir su oluşumundan bahsedilebileceği belirtiliyor. Ancak bu durum henüz bir netlik kazanmış değil.

Bilim insanları son olarak, elde ettikleri bulgular neticesinde Europa’nın jeolojik olarak sanılandan daha aktif olabileceğini ifade ediyor.


https://www.cnet.com/news/jupiters-watery-moon-europa-is-covered-in-table-salt/ Yorum Yaz
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Orange dragon 1 hf. en beğenilen
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DH Misafiri 6 gün
Sensin boş. Gözünle görmediğin hiçbir şeye inanma. Hele hele de NASA dediyse. Bilim değil, yalan üretme merkezi orası.
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Imarex 6 gün
Artık europa tuzu tuketiriz ben europa yaşam olduğuna inanıyorum europa okyanusları bizim dunyadakilerden daha büyük orda elbet yaşam olmalı bu arada europa hakkında yapılan çok güzel bir film var izleyebilirsiniz adı "Europa Report"
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Six Feet Under. 6 gün Imarex
Tam bunu söylemeye gelmiştim. Bu film cidden beni garip bir şekilde korkutmuştu sonu.
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barsahin 1 hf.
Bir ara "normal tuz yerine kaya tuzu kullanın" furyası vardı, 20 sene sonra da yerini "jüpiter tuzu kullanın" furyası alır bakarsınız. Bir de paranayo yapayım, jüpiter'den gelen tuzu kullananlar zombiye dönüşürmüş...
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DH Misafiri 1 hf.
Sira geldi pul biber ve kekikin bulumasina, ondan sonra görün Türkün gücünü.
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torenbolen 1 hf.
Billur tuz mu bulunmuş? Akar akar akar...
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DH Misafiri 1 hf.
Sofra tuzumu bulmuşlar? Hadi canım. Sallaması bedava nasıl olsa. Ya ne zaman uyanacaz bu uydurmaların doğru olmadığına bilmemki
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Orange dragon 1 hf.
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sniper23 6 gün DH Misafiri
Sen otur biraz sakinleş.
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RickSanchezlol 6 gün yeni yorumcu DH Misafiri
Muhahahahahahahahahahahahahhahahahahah Hala şöyle kafalar var ya
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darkaura 1 hf.
europa okyanuslarinda henuz bir yasam yoksa bile dunyadaki bakteriler ve benzeri anaerobik yasam icin mukemmel ortam oldugu asikar.
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Fenomenon 1 hf. darkaura
hocam aşikar demişsiniz de neresi aşikar?
sıcaklık, radyasyon, yerçekimi, oksijen-karbondiyoksit-azot miktarı, bunlar uygun mu??
eropa'da koloni kurmak hayalden öte değil. ancak eğer uzay asansörü yapılabilirse hammadde kaynağı olarak kullanılır.
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