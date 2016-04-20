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Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu

Geçtiğimiz yılın en başarılı filmlerinden biri olan Jurassic World'ün devam filmini kimin yöneteceği belli oldu. Colin Trevorrow'un yerini en az onun kadar yetenekli bir yönetmen alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,4b
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10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sinema tarihinin en başarılı macera serilerinden biri olan Jurassic Park, geçtiğimiz yıl vizyona giren Jurassic World ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Jurassic Park gibi popüler bir serinin parçası olduğu için Jurassic World'den beklentiler yüksekti, ancak neredeyse kimse filmin yakaladığı muazzam başarıyı öngöremedi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişede 1.67 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde 4.sıraya yerleşti.
Jurassic World'ün bu başarısının ardından devam filmi adeta kaçınılmaz oldu. İlk başta, devam filmini de Jurassic World'ün yönetmeni Colin Trevorrow'un yöneteceği düşünülmüştü, ancak filmin başarısının ardından Trevorrow'un Star Wars: Bölüm 9'un yönetmeni olarak seçilmesi, yönetmen koltuğunu boşta bıraktı.
Derek Connolly ile birlikte Jurassic World 2'nin senaryosunu kaleme alan Colin Trevorrow'un projeden ayrılmasının ardından, onun yerini alacak bir yönetmen bulmak için arayışa başlandı. Aylardır devam eden bu arayış sırasında ismi en çok anılan isim, İspanyol yönetmen J.A. Bayona'ydı. Nihayet dün beklenen açıklama geldi ve Jurassic World 2'yi J.A. Bayona'nın yöneteceği resmi olarak açıklandı.
Son yılların en iyi korku/gerilim filmlerinden biri olan Yetimhane ile adını duyuran Bayona, tsunami felaketinden sonra birbirlerinden ayrılan bir ailenin hikayesini anlattığı Kıyamet Günü filmi ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başarmıştı. Son olarak Penny Dreadful dizisindeki müthiş yönetimi ile övgü toplayan Bayona, şu sıralar yeni filmi A Monster Calls üzerinde çalışıyor. Bayona'nın A Monster Calls tamamlandıktan sonra Jurassic World 2 için hazırlıklara başlaması bekleniyor.
Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın ilk filmdeki karakterleri ile geri döneceği Jurassic World 2, 22 Haziran 2018'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/jurassic-world-2-juan-antonio-bayona-director-1201686008/ Yorum Yaz
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Filmin Kugusuna bakinca; Kac filmdir felaket üstüne felaket yasandi ama hâlâ akilanmadilar :D . Ayni bicimde sürekli ayni senaryolari izlemekten insanlarda bikmamisa benziyor. Kesinlikle sinemaya gidip seyretmeyecegim filmler arasinda.
Filmin Kugusuna bakinca; Kac filmdir felaket üstüne felaket yasandi ama hâlâ akilanmadilar :D . Ayni bicimde sürekli ayni senaryolari izlemekten insanlarda bikm...
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koçari 3 yıl
Film gÃ¼zeldi ama aynÄ± temanÄ±n sÃ¼rekli iÅŸlenmesi kabak tadÄ± veriyor. Ä°lk film efsaneydi gerisi tadÄ±mlÄ±k ama yapÄ±mcÄ±larÄ± da suÃ§lamÄ±yorum . Bu iÅŸ sanat olduÄŸu kadar da ticaret. Milyar dolar gelir getiriyorsa beden yenisini Ã§ekmesinler ki . Sinema da deÄŸil ama evde izlenir. DinozorlarÄ± seviyoruz. Belgesel olsa gene izlerim.
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exclbr 3 yıl
İlk film yine iyiydi ama bu seriye pek yakışmamış 👍🏻
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Das Boot 3 yıl
Holywood'da senaryo kalmamış belli. Son 5-10 yılda tek tük farklı senaryoya sahip film çekildi.

Jurissic World 1 ise felaketten bile öteydi. Bir sahnesinde T-Rex'ten koşarak kaçan eleman vardı.
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hukuki05 3 yıl
Tam bir çocuk filmiydi o kadar berbattı ki sinema da uyumuştum
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pokezoom 3 yıl
JP döneminin ötesinde efsane bi filmdi. Anlamadığım nokta JW boş hikayesiz ve çocuklara yönelik bi film olmasına rağmen bu kadar tutulmasına çok şaşırdım. Bana gore JW vasat bi filmdi. Beklentim yüksekti ve çok basit bi yapım çıktı. Tahminim sırf J.Park hatrina bu kadar izlendi. 2. Filmin fazla tutacağını sanmıyorum. Hasilatta ilk 30 a bile giremez 2. Film. Ahada buraya yazdım.
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Devian 3 yıl
J.A. Bayona

Çok sevindim avrupalı bir yönetmen el atıcak.JP serileri herzaman efsanedir ve benim gibi deli olan bir izleyici kitlesi vardır... Ula yıl 2016 , filmde 60 milyon yıl önce tükenmiş dinozorlar var , insanlara yardım eden dinozorlar var , Indominus Rex diye bi yaratık var... adam topukluyla koşan kadına takmış saçma diye
sci-fiction bu... kurgu kurgu... filmin geneli "saçma" .....


Ah birde Dr. Alan Grant dönse ne efsane olur yaaa
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kırılanhayaller 3 yıl
Komedi filmi niyetine izlenebilir. İlk filmde Raptor'dan topuklu ayakkabı ile kaçan bir hanım kızımız vardı.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Hollywood ciddi anlamda tıkanmış. Artık yaratıcı, farklı filmler gelmiyor

Bu serinin Sam Neill ile olan kısımları iyiydi, devir değişti teknoloji gelişti daha gerçekçi daha etkileyici olacağı yerde çizgi film Scoby Doo izlemeyi tercih ederim, ilginç bir yaklaşım kabul ediyorum ama konumuz bu değil
Jurasic World'teki hiçbir oyuncunun performansı etkilememişti, bir tane her iş elinden gelen kas yığını, bir tane güzel kadın ki bunlar boyna dinazorlardan kaçışıyorlardı ne ara aşık oldular da öpüşmeye başladılar anlamadım, bir tane Justin Bieber kırması kuul velet saçı bozulmadan aksiyondan çıkabiliyor falan filan yarıya gelmeden izlemeyi bırakmıştım, aynı kadroysa vah vah

Nihayet ki ne nihayet, şimdi öyle bir huzurlu uyurum ki
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Filmin Kugusuna bakinca; Kac filmdir felaket üstüne felaket yasandi ama hâlâ akilanmadilar :D . Ayni bicimde sürekli ayni senaryolari izlemekten insanlarda bikmamisa benziyor. Kesinlikle sinemaya gidip seyretmeyecegim filmler arasinda.
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