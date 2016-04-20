Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu

Sinema tarihinin en başarılı macera serilerinden biri olan Jurassic Park, geçtiğimiz yıl vizyona giren Jurassic World ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Jurassic Park gibi popüler bir serinin parçası olduğu için Jurassic World'den beklentiler yüksekti, ancak neredeyse kimse filmin yakaladığı muazzam başarıyı öngöremedi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişede 1.67 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde 4.sıraya yerleşti.

Jurassic World'ün bu başarısının ardından devam filmi adeta kaçınılmaz oldu. İlk başta, devam filmini de Jurassic World'ün yönetmeni Colin Trevorrow'un yöneteceği düşünülmüştü, ancak filmin başarısının ardından Trevorrow'un Star Wars: Bölüm 9'un yönetmeni olarak seçilmesi, yönetmen koltuğunu boşta bıraktı.

Derek Connolly ile birlikte Jurassic World 2'nin senaryosunu kaleme alan Colin Trevorrow'un projeden ayrılmasının ardından, onun yerini alacak bir yönetmen bulmak için arayışa başlandı. Aylardır devam eden bu arayış sırasında ismi en çok anılan isim, İspanyol yönetmen J.A. Bayona'ydı. Nihayet dün beklenen açıklama geldi ve Jurassic World 2'yi J.A. Bayona'nın yöneteceği resmi olarak açıklandı.

Son yılların en iyi korku/gerilim filmlerinden biri olan Yetimhane ile adını duyuran Bayona, tsunami felaketinden sonra birbirlerinden ayrılan bir ailenin hikayesini anlattığı Kıyamet Günü filmi ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başarmıştı. Son olarak Penny Dreadful dizisindeki müthiş yönetimi ile övgü toplayan Bayona, şu sıralar yeni filmi A Monster Calls üzerinde çalışıyor. Bayona'nın A Monster Calls tamamlandıktan sonra Jurassic World 2 için hazırlıklara başlaması bekleniyor.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın ilk filmdeki karakterleri ile geri döneceği Jurassic World 2, 22 Haziran 2018'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/jurassic-world-2-juan-antonio-bayona-director-1201686008/