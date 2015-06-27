Kahve üstü süslemeyi otomatikleştiren cihaz: Ripples

Ülkemizde çaydan sonra en çok tüketilen içeceklerin başında kahve geliyor. Birçok farklı türü bulunan bu keyfili içecek, bildiğiniz üzere bir sanat eseri edasıyla süslenebiliyor ve bunu gerçekleştirmek ciddi tecrübe ile zaman gerektiriyor. Bu noktada hazırlanan Ripples ise, süreci otomatikleştirerek sınırlar dışına çıkartıyor.

Kısaca kahve yazıcısı olarak nitelendirebileceğimiz Ripples, hazırlanan kahveler üzerine kahve çekirdeklerinden yararlanarak (Böylece tad bozulmuyor) istenilen her türlü şekli kısa süre içerisine çizebiliyor. Yüksek çözünürlüğü sayesinde oldukça detaylı sonuçlar ortaya koyabilen ve hatta mobil uygulama desteğinde kahve üzerine fotoğraf baskısı dahi yapabilen ürün, gövdesi üstüne konumlandırılan bir tablet ile rahatlıka yönetilebiliyor ve özel internet sitesi üzerinden kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor.

Sunduğu altyapı ile kafeteryalar için büyük zaman kazancı getiren ve aynı zamanda bu mekanların müşterilerini etkilemesine de yardımcı olabilen Ripples, şimdilik satış fiyatı ve çıkış tarihi belli olmasa da yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://coffeeripples.com/#contact-form