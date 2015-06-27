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Kahve üstü süslemeyi otomatikleştiren cihaz: Ripples

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
15
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kahve üstü süslemeyi otomatikleştiren cihaz: Ripples
 
Ülkemizde çaydan sonra en çok tüketilen içeceklerin başında kahve geliyor. Birçok farklı türü bulunan bu keyfili içecek, bildiğiniz üzere bir sanat eseri edasıyla süslenebiliyor ve bunu gerçekleştirmek ciddi tecrübe ile zaman gerektiriyor. Bu noktada hazırlanan Ripples ise, süreci otomatikleştirerek sınırlar dışına çıkartıyor.
Kısaca kahve yazıcısı olarak nitelendirebileceğimiz Ripples, hazırlanan kahveler üzerine kahve çekirdeklerinden yararlanarak (Böylece tad bozulmuyor) istenilen her türlü şekli kısa süre içerisine çizebiliyor. Yüksek çözünürlüğü sayesinde oldukça detaylı sonuçlar ortaya koyabilen ve hatta mobil uygulama desteğinde kahve üzerine fotoğraf baskısı dahi yapabilen ürün, gövdesi üstüne konumlandırılan bir tablet ile rahatlıka yönetilebiliyor ve özel internet sitesi üzerinden kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor.
Sunduğu altyapı ile kafeteryalar için büyük zaman kazancı getiren ve aynı zamanda bu mekanların müşterilerini etkilemesine de yardımcı olabilen Ripples, şimdilik satış fiyatı ve çıkış tarihi belli olmasa da yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://coffeeripples.com/#contact-form Yorum Yaz
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bugatti1907 4 yıl en beğenilen
cihaz çıkınca starbucks 1 fincan kahve 20 tl
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orka55 4 yıl
dükkanım olsaydı almıştım bir tane
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01myavuz 4 yıl
FullHD basamıyorsa olmaz.
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Japonya 4 yıl
Güzelmiş
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surfcasting 4 yıl
Resim gerçekçi çok güzel düşünmüşler.
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kımyasal 4 yıl
Parası olan için kahve içmek bile ayrı.
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metebyr 4 yıl
işletmeler için mükemmel bir makine, adeta bir kahve değil para makinesi olur
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doctor_bey 4 yıl
Vay be, çok yaratıcı fikir
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nightdrive 4 yıl
Iyiymiş
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SteveMeade 4 yıl
Ucuzundan alınır bi tane
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bugatti1907 4 yıl en beğenilen
cihaz çıkınca starbucks 1 fincan kahve 20 tl
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Mr xXx 4 yıl
Vay be!!!
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