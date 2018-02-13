Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kamera üzerinden nabız ölçen Runtastic Heart Rate PRO ücretsiz

Fitness uygulamaları ile popüler Runtastic firmasının kamera üzerinden nabız ölçebilen Runtastic Heart Rate PRO adındaki uygulaması kısa bir süreliğine ücretsiz.
1 yıl
4,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzde nabız ölçümü yapabilen akıllı saat ve fitness bileklikleri oldukça yaygın. Doğruluk oranı başarılı ölçümler yapabilen bu cihazlara sahip olamayanlar için ise yazılımsal alternatifler de mevcut. Runtastic Heart Rate PRO bunlardan birisi.

Runtastic Heart Rate PRO neler sunuyor?

Uygulama arka kamera ve LED flaş ile nabız ölçümü yapıyor. Parmağınızı ölçüm için arka kameraya yaklaştırmanız yeterli. Ölçüm esnasında LED flaş ile parmağınızı aydınlatan uygulama deri hareketlerinden nabız atımını tespit edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Bruce Lee ezilenlerin yardımına mobilde koşuyor"

Yapılan incelemeler uygulamanın akıllı saatler kadar doğru bir şekilde nabız ölçebildiğini görmüş. Uygulama ayrıca uyku sonrası nabız durumu, antrenman öncesi veya sonrası nabız durumu ve en yüksek nabız seviyesi gibi ölçümler yapabiliyor.

Ücretsiz versiyona göre sınırsız ölçüm yapan uygulama ayrıca belirli zamanlarda kullanıcıyı uyararak ölçüme teşvik ediyor. Elde edilen verileri grafik olarak kullanıcıya sunuyor. Normalde 4TL olan uygulama kısa bir süre için ücretsiz.

Runtastic Heart Rate PRO: Google Play II App Store


 

https://wccftech.com/runtastic-heart-rate-pro-is-now-available-for-free-for-a-limited-time-download-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Sıcak fırsatlara hayatımda göz atmadım neredeyse ama otomatik olarak indirdim nedense. Forumun havasından mıdır suyundan mıdır bilmem ama ölücülük çok kuvvetli bir şekilde bizleri çağırıyor.
Sıcak fırsatlara hayatımda göz atmadım neredeyse ama otomatik olarak indirdim nedense. Forumun havasından mıdır suyundan mıdır bilmem ama ölücülük çok kuvvetli...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
bana pek gerçekçi gelmiyor kameradan ne kadar sağlıklı olabilir ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_virüs 1 yıl
En son ne zaman koşmustum?
Dolmuşa yetiscem diye sanırım.
Neyse, Hemen indireyim uygulamayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
3 gün sonra sonlanacak diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tall Man 1 yıl
Benim telefonda(huawei p9) ölçümün sonuna doğru flaşın ışığı parmağımı biraz yakmakta .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 yıl
Windows Phone da bu millattan önce de vardı. Böyle özellikler neden geç yayılır bilmiyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Sıcak fırsatlara hayatımda göz atmadım neredeyse ama otomatik olarak indirdim nedense. Forumun havasından mıdır suyundan mıdır bilmem ama ölücülük çok kuvvetli bir şekilde bizleri çağırıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 1 yıl
Dogru ölçüyor bu sistem bu arada. Zamaninda para vererek almıştım. Cok guzel bir app.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl GoldPunch
GoldPunch
Dogru ölçüyor bu sistem bu arada. Zamaninda para vererek almıştım. Cok guzel bir app.

nabız atımı = tansiyon değeri olarak düşünebilirmiyiz hocam ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 1 yıl
Çok şaşırdım nedense. Doğruda çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
more34 1 yıl
güzelmiş 90-92 çıkıyo benim, bide sabah denemek lazımmış en sağlıklısını tutturmak için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl
harika ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, runtastic heart rate pro ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı 1 yıl YouTube Red, 100'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişliyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut 1 yıl CNBC'nin finans uzmanı Brian Kelly: ''Servetimin yüzde 90'ını kripto paraya yatırdım'' 1 yıl Kraliçe Nefertiti'nin yüzü 3D görüntüleme teknolojisiyle yeniden oluşturuldu 1 yıl Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor 1 yıl Google, iPhone kullanıcılarını cezbetmek için Android P'nin tasarımını iyileştirecek 1 yıl Samsung Galaxy S9 stereo hoparlörlerle gelebilir 1 yıl AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme 1 yıl Amiral gemisi Nokia 9, HMD Global yetkilisinin elinde görüntülendi 1 yıl Samsung yeni Experience arayüzü ile emojileri yeniledi 1 yıl Sea of Thieves minimum sistem gereksinimleri belli oldu 1 yıl "Hikayeler" özelliği Google'a geliyor! 1 yıl Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı 1 yıl Asus da oyuncu odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Lykan Hypersport ödüllü Asphalt 8 Turnuvası başlıyor 1 yıl Saldırıya uğrayan kripto para borsasına kullanıcılar dava açacak 1 yıl Hyundai performans serisine i30 N fastback de katılıyor 1 yıl Apple, ASUS'u sollayarak dünyanın dördüncü en büyük dizüstü bilgisayar markası oldu 1 yıl 2019 Mercedes-Maybach S Serisi ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kamera üzerinden nabız ölçen Runtastic Heart Rate PRO ücretsiz Sonraki Kış olimpiyat oyunları açılışında siber saldırı girişimi 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9'un Geekbench sonuçları ortaya çıktı 1 yıl Bayraktar'ın gözünden teröristlerin vurulma anı yayınlandı 1 yıl Yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3'le daha hızlı çalışacağı kanıtlandı 1 yıl Rampage Temper Pro kasa incelemesi "Yakışıklı, Temperli ve F/P'si yüksek" 1 yıl IMF'den kripto para açıklaması: Düzenleme getirilecek 1 yıl LG, V30s modeli için Vision AI kamera özelliklerini duyurdu 1 yıl En küçük retro oyun konsolu ile tanışın 1 yıl Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı 1 yıl Apple yazılım stratejisini baştan aşağı değiştiriyor 1 yıl Bruce Lee ezilenlerin yardımına mobilde koşuyor 1 yıl Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor 1 yıl Yeni Toyota Supra'nın özellikleri sızdırıldı 1 yıl Boston Dynamics'in robot köpekleri şimdi de kapıları açıyor 1 yıl Essential Phone satış rakamları ümit vermiyor 1 yıl 2019 Chevrolet Corvette: ortadan motorlu efsane yeniden görüntülendi 1 yıl Range Rover Sport'tan Cennetin Kapısı'na 999 basamaklı tırmanış [video] 1 yıl Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş 1 yıl Kanserin metastazını önleyebilecek yeni bir yöntem geliştirildi 1 yıl Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim