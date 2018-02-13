Kamera üzerinden nabız ölçen Runtastic Heart Rate PRO ücretsiz

Günümüzde nabız ölçümü yapabilen akıllı saat ve fitness bileklikleri oldukça yaygın. Doğruluk oranı başarılı ölçümler yapabilen bu cihazlara sahip olamayanlar için ise yazılımsal alternatifler de mevcut. Runtastic Heart Rate PRO bunlardan birisi.

Runtastic Heart Rate PRO neler sunuyor?

Uygulama arka kamera ve LED flaş ile nabız ölçümü yapıyor. Parmağınızı ölçüm için arka kameraya yaklaştırmanız yeterli. Ölçüm esnasında LED flaş ile parmağınızı aydınlatan uygulama deri hareketlerinden nabız atımını tespit edebiliyor.

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Yapılan incelemeler uygulamanın akıllı saatler kadar doğru bir şekilde nabız ölçebildiğini görmüş. Uygulama ayrıca uyku sonrası nabız durumu, antrenman öncesi veya sonrası nabız durumu ve en yüksek nabız seviyesi gibi ölçümler yapabiliyor.

Ücretsiz versiyona göre sınırsız ölçüm yapan uygulama ayrıca belirli zamanlarda kullanıcıyı uyararak ölçüme teşvik ediyor. Elde edilen verileri grafik olarak kullanıcıya sunuyor. Normalde 4TL olan uygulama kısa bir süre için ücretsiz.

Runtastic Heart Rate PRO: Google Play II App Store



