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Kamikaze İHA’ların TSK’ya teslimatı gerçekleştirildi

STM tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava araçları Alpagu ve Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı gerçekleştirildi. Alpagu ve Kargu terör operasyonlarında güç kazandıracak.
1 yıl
3,7b
1
18
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kamikaze İHA’ların TSK’ya teslimatı gerçekleştirildi
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STM tarafından geliştirilen sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) tarafından gücenlik güçlerimizin ihtiyacı kapsamında geliştirilen kamikaze askerleri denenmesi için 2 ay önce teslim edilmişti. Şimdi de görevlerde kullanılmak amacıyla envantere girdi.

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu

Türkçede düşmana tek başına saldıran yiğit anlamına gelen Alpagu, isminin hakkını verecek özelliklere sahip. Alpagu, tek bir personel tarafından taşınabiliyor ve kurulabiliyor. Ateşlenerek fırlatılıyor ve 10 dakika kadar havada kalabiliyor. Taşıdığı patlayıcılar ile hedefe dalış gerçekleştiriyor ve hedefi etkisiz hale getirebiliyor.

Alpagu 5 kilometre menzile sahip, 400 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Döner kanatlı vurucu İHA Kargu

Türkçede dağ doruklarında düşmanı gözetlemek için kurulan kule anlamına gelen Kargu, yine Alpagu'dan farklı olarak ateşleyiciye gerek duymaksızın pervaneleri sayesinde dikey kalkış yapabiliyor.

Kargu nesne tespit edebiliyor ve nesneleri takip edebiliyor. Alpagu 5 kilometre menzile sahip, 1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 72 kilometre hıza ulaşabiliyor.


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javaprof 1 yıl en beğenilen
bunlar proje aşamasındayken yerli uçağımız göklerde gibi aynı espriyi yüz kere tekrarlayanlar envantere girince nereye gidiyolar gelin gelin en azından yapılan işi aşağılayın.
bunlar proje aşamasındayken yerli uçağımız göklerde gibi aynı espriyi yüz kere tekrarlayanlar envantere girince nereye gidiyolar gelin gelin en azından yapılan ...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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KaleyDeskop 1 yıl
devlete laf söyleyeyim de like alayım,
motoru yerli değil, yine seçim yaklaşıyor foşik devlet kandirir bizi.
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ABSOLUT. 1 yıl
Eleştirmenin dibine vurup takdir etmeye gelince ortalıkta görünmeyen tatlı su solcularını konuya etiketleyin bence.
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hollowman_ 1 yıl
seçim afişi buuu, aa pardon envanter diyolar, kesin bi tarafı yerli değildir o zaman bunun, bir de yerli hoşaf falan, ohh günlük kompleksli solcu twiti atma kotamı doldurdum.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Savunma Sanayinde ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanması güzel. Daha çok projeye ihtiyacımız var.
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Bluflame 1 yıl
yaw arkadaş ben sonuca bakarım, sen dağdaki eşkiyayı bitirdinmi ? onu söyle.
şimdiye kadar reklamını yaptığın yerli silahlar ne kadar başarılı oldu ?
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isakoc 1 yıl Bluflame
Senin gibi şehir eşkiyası bitmedikçe dağdaki eşkiya nasıl bitsin. Pıtırak gibi her yerdesiniz.
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*siteci* 1 yıl
İşiniz gücünüz siyaset, laf kalabalığı... Sanki ülkenin sağ kanadının sol kanadından en ufak bir farkı varmış gibi...
Öte yandan savunma sanayinin gelişmesi çok güzel. Alpagu'nun patlama gücü bana biraz az gibi gelmişti ama belki parça tesiri v.s. sayesinde göründüğünden daha etkili bir silahtır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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YoldaşNapolyon 1 yıl *siteci*
Stm'ye kamikaze ihaların termobarik ve parça tesirli versiyonları ile ilgili talep gelmiş.
Üzerinde çalışmaya başlamışlardır.
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ABSOLUT. 1 yıl
Eleştirmenin dibine vurup takdir etmeye gelince ortalıkta görünmeyen tatlı su solcularını konuya etiketleyin bence.
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BekirTemel 1 yıl
bu ihaların şuan tek eksiği patlama sonrası etkileri, bu konuda ilerleme kaydedildikçe efsane bir silah olur terörle mücadelede.
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isakoc 1 yıl BekirTemel
Onlar test videoları, patlayıcı eksiği azaltılmış halleri. Asıl halleri çok daha etkili vaziyette olacaktır.
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wolfestein 1 yıl
Türk isimleri koyulup hizmete girmesi güzel.
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KaleyDeskop 1 yıl
devlete laf söyleyeyim de like alayım,
motoru yerli değil, yine seçim yaklaşıyor foşik devlet kandirir bizi.
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javaprof 1 yıl en beğenilen
bunlar proje aşamasındayken yerli uçağımız göklerde gibi aynı espriyi yüz kere tekrarlayanlar envantere girince nereye gidiyolar gelin gelin en azından yapılan işi aşağılayın.
3 Yanıt Yanıtla +23
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Boragungoren 1 yıl javaprof
javaprof

bunlar proje aşamasındayken yerli uçağımız göklerde gibi aynı espriyi yüz kere tekrarlayanlar envantere girince nereye gidiyolar gelin gelin en azından yapılan işi aşağılayın.

Sana yerli uçağımız göklerde diye yalan söyleyen devlet büyüklerini savunuyorsun göz göre göre yalan söyleyenler sana haber vermeden neler çevirir bunu düşün öyle karar ver
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vosvos06 1 yıl javaprof
Yolcu uçağıyla drone u karşılaştırmak. Hmmm ...
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pcwolf28 1 yıl javaprof
javaprof
bunlar proje aşamasındayken yerli uçağımız göklerde gibi aynı espriyi yüz kere tekrarlayanlar envantere girince nereye gidiyolar gelin gelin en azından yapılan işi aşağılayın.

Kamikaze yolcu uçağı olsaydı söylediğinizde haklı olurdunuz...
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