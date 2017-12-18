Kamikaze İHA’ların TSK’ya teslimatı gerçekleştirildi

Tam Boyutta Gör

STM tarafından geliştirilen sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) tarafından gücenlik güçlerimizin ihtiyacı kapsamında geliştirilen kamikaze askerleri denenmesi için 2 ay önce teslim edilmişti. Şimdi de görevlerde kullanılmak amacıyla envantere girdi.

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu

Türkçede düşmana tek başına saldıran yiğit anlamına gelen Alpagu, isminin hakkını verecek özelliklere sahip. Alpagu, tek bir personel tarafından taşınabiliyor ve kurulabiliyor. Ateşlenerek fırlatılıyor ve 10 dakika kadar havada kalabiliyor. Taşıdığı patlayıcılar ile hedefe dalış gerçekleştiriyor ve hedefi etkisiz hale getirebiliyor.





Alpagu 5 kilometre menzile sahip, 400 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Döner kanatlı vurucu İHA Kargu

Türkçede dağ doruklarında düşmanı gözetlemek için kurulan kule anlamına gelen Kargu, yine Alpagu'dan farklı olarak ateşleyiciye gerek duymaksızın pervaneleri sayesinde dikey kalkış yapabiliyor.

Kargu nesne tespit edebiliyor ve nesneleri takip edebiliyor. Alpagu 5 kilometre menzile sahip, 1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 72 kilometre hıza ulaşabiliyor.