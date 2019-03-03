Kanada, NASA'nın kuracağı Ay Uzay İstasyonu'nun ilk ortağı oldu

NASA, önümüzdeki on yıl içinde insanları Ay'a gönderme planlarını açıkça ortaya koydu ve bunu yapmak için attığı ilk adımlardan biri Ay yörüngesinde Uzay İstasyonu'nun kurulmasını içeriyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığını açıklama ile Kanada'nın, NASA'nın ilk uluslararası ortağı olduğunu doğruladı.

1.5 milyar dolarlık katkı

Kanada Uzay Ajansı'nın Montreal'deki karargahında bu hafta düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın NASA'nın Gateway olarak bilinen Ay Uzay İstasyonu'na 1,5 milyar ABD doları katkıda bulunacağını açıkladı. NASA, insanları 2020'lerde ay yüzeyine göndermek istiyor ve bu planın en önemli noktası ise Gateway İstasyonu'nun ay yörüngesinde inşa edilmesi.

http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/canada-contributes-canadarm3-to-nasa-s-lunar-gateway-project/article/544397

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İnşa edilecek olan bu istasyon, Ay'a giden astronotlarınboyunca işgal edebilecekleri elverişli bir ortam sağlamak amacıyla kurulacak. Kanada'nın ödeyeceği bu 1.5 milyar dolarlık katkının isebir sürede ödeneceği ifade edildi.