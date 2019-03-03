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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kanada, NASA'nın kuracağı Ay Uzay İstasyonu'nun ilk ortağı oldu

Önümüzdeki on yıl içinde insanları Ay'a gönderme planları yapan NASA'nın kuracağı Uzay İstasyonu projesine ilk ortak Kanada oldu. Haberi ise Başbakan Justin Trudeau doğruladı.
2 ay
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Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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NASA, önümüzdeki on yıl içinde insanları Ay'a gönderme planlarını açıkça ortaya koydu ve bunu yapmak için attığı ilk adımlardan biri Ay yörüngesinde Uzay İstasyonu'nun kurulmasını içeriyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığını açıklama ile Kanada'nın, NASA'nın ilk uluslararası ortağı olduğunu doğruladı.

1.5 milyar dolarlık katkı

Kanada Uzay Ajansı'nın Montreal'deki karargahında bu hafta düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın NASA'nın Gateway olarak bilinen Ay Uzay İstasyonu'na 1,5 milyar ABD doları katkıda bulunacağını açıkladı. NASA, insanları 2020'lerde ay yüzeyine göndermek istiyor ve bu planın en önemli noktası ise Gateway İstasyonu'nun ay yörüngesinde inşa edilmesi.
İnşa edilecek olan bu istasyon, Ay'a giden astronotların 30 ila 60 gün boyunca işgal edebilecekleri elverişli bir ortam sağlamak amacıyla kurulacak. Kanada'nın ödeyeceği bu 1.5 milyar dolarlık katkının ise 24 yıllık bir sürede ödeneceği ifade edildi.

http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/canada-contributes-canadarm3-to-nasa-s-lunar-gateway-project/article/544397 Yorum Yaz
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burakdc 2 ay
Bence Sonderece mantıklı bırsey ger ınsan oglu uzaya hakım olup gunes sıstemındekı gezegenlere ve onların uydularına gıdecekse dunyadan cok dah az cekım gucune sahıp ve ve surtunmeye yolacacak atmosferı olmayan bır yere fırlatma ussu kurması lazım bu yenıden fırlatılabılır roket kadar onemlı bır sey BFR bu ıs ııcn aya 150 tona yakın tasıma kapasıtesıne sahıp olarak dusunulurse bu roketle 10 ay seferı yapılırsa aya 1500 ton malzeme gıder bunuda gunumuz ınsaat malzemelerı ıle karsılastırmaktan zıyade ozel tasarımlı yuksek teknolojılı hafıf malzemelerden uretılmıs urunler olarak dusunursenız ve hatta yapıların bır kısmını aydakı magara gıbı yerlere kurdugunuzu oradakı regolıttende faydalandıgınızı dusunursenız dunyaya kıyasla belkı 5000 ton malzeme gıtmıs gıbı kabul edebılırsınız orataya cıkan bu tesıslerde fırlatma ussu harıcı unıversıtelerın cesıtlı bıulımsel deneylerını yurutebılırsınız ve bu sıze gelır saglar. Tabıkı bu noktada MIR gıbı Tiangong gibi uzay ıstasyonlarıda dunyaya dusurulmek yerıne keske uzun yolculuklarda yakıt nukleer batarya hava su yıyecek ve tıbbı yardım urunlerı ıle bırlıkte bekleyecek depolara donusturule bılseydı mesela marsa gıderken buradan ufak tekrar fırlatılabılır kargo bolumu olmayan roketler ıle gıtsek aydan da nıspeten cok daha kucuk ve yenıden kullnılabılır roketlerle marsa gıtmek ve yolculugun belli baslı nokta larında ıslerın yolunda gıtmemesı adına acıl durum larda kullnıbılecek uzay ıstasyonları olması guzel olurdu tabı bunları kım ısletıcek bakım masraflarını kım ustlenecek hangı yorungede sabıtlenecek bır suru problem daha var ama bunların asılamayacak problemler olamadıgını dusunuyorum. Netıce ıtıbarıyla ınsanlar marsta ve dıger gezegenlerde us kurduktan sonrası kolay naklıyelerı BFR larla yapıp daha sonrası ıcın ufak roketler kullnılmalı bence ve gıdılean yerın cografyasından ve malzemelerındende faydalınılmalı.
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terimer 1 ay burakdc
Bu gelismeler aslinda cok uzun zamandir (50-60 yildir) gizli tutulan Uzay Programlarinin ifsaa edilmesi icin zemin hazirliyor. Ay'da dahil olmak uzere pekcok noktada uzay usleri var. Ay'da da aslinda cok uzun zamandir cok uluslu olan bir us var: LOC (Lunar Operations Command). Bu usse gidis-gelisler Lockheed Martin tarafindan geriye muhendislik yontemiyle gelistirilmis olan TR-3B - Astra adindaki Anti-Gravity motoruna sahip uzay gemilerince yapiliyor. TR-3B disinda da pekcok farkli ebat ve sekiller ve cesitli amaclar icin uretilmis baska uzay gemileri de var. Bu konuya bagli olarak Trump'in gecen Hazira ayinda aniden Uzay Kuvvetlerini kurmasinin bir nedeni de bu.
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006942fj 2 ay
İluuminatinin oyunları kanmayın gardaşlar...

Edit : diyor konu komşu ben demiyorum.
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aliofage 2 ay
Koltuklarında oturup vadantaşı soyup soğana çeviren bir tane proje üretmemiş ülkeye bir tane teknoloji kazandırmamış tembel ve miskin siyasetçilere sesleniyorum. Biriniz çıkın da şu projeye ortak edin lan bizi !
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unforgiven1127 2 ay
Iyi aferim vergilerimizi cope atiyorlar once yollardaki delikleri yamasinlar bizahmet
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smart1978 2 ay
Guzel gelismeler...
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