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Kanada hükümetinden Lenovo'ya engel

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kanada hükümetinden Lenovo'ya engel

Tarihinin mali açıdan en zor dönemini geçiren ve bu dönemi malvarlıklarını satışa sunarak atlatmayı planlayan BlackBerry için pek çok teknoloji devinin sıraya geçtiği gündeme geliyor. 

Bunun yanında uzun süredir Lenovo'nun firmayı satın almak için uğraş verdiği farklı çevrelerce iddia ediliyordu. Ancak firmadan resmi bir teklif gelmemesi kafaları karıştırıyordu. Bugün gelen bir haber işin iç yüzünü ortaya çıkardı.

Çinli teknoloji firmalarının Batı ülkelerinde siber ajanlık gerekçesiyle sahip olduğu kötü imaj, BlackBerry satışında da ortaya çıktı. İddialara göre Kanada hükümeti ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Lenovo'ya sıcak bakmadı. BlackBerry de Lenovo'nun teklifini reddetti. Teklif miktarının ne kadar olduğu bilinmiyor. 

Şimdilik firmalardan konu ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak müşteri bulamadığı ve hali hazırdaki Fairfax firmasına satış sürecini iyi yönetemediği için CEO Thorsten Heins'in görevden alındığı dönemde BlackBerry'nin bu hamlesi oldukça kritik görülüyor. 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacific-business/lenovo-considered-a-bid-for-blackberry-but-ottawa-wouldnt-accept-chinese-takeover/article15256976/?cmpid=rss1&click=dlvr.it Yorum Yaz
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sis651 5 yıl
Zamanında okulumuzdaki resim öğretmenimiz benim şarjı bir günü bulmayan telefon ile aynı işlemciye sahip bir Black Berry kullanıyordu ve sık sık İnternet'e girmesine rağmen şarjı neredeyse bir hafta gidiyordu. Varsa böyle bir tasarruf teknolojileri, bunu Android çekirdeğine entegre edip Android işletim sistemli telefon üretsinler satsınlar artık. :D
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XmysticX 5 yıl
Türkler alsın bir markamız olsun.
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LilTunechi 5 yıl
Çinliler batılı bir yazılım firmasının tüm sırlarını aldıktan sonra ifşa etmişlerdi o yüzden amerikan hükümeti başta olmak üzere kimse bb yi çinlilere vermez.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Cin hükümetinden hala bi tepki yok ben buna şaşırıyorum cevap olarak ülkede iphone nokia ve blackberry satışını yasaklasalar görürüm o zaman ben amerikayı
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darkaura 5 yıl
ceo yu neden degistirdikleri belli oldu. artik sirketi yonetecek biri degil, en uygun sekilde satacak bir yonetici getirmisler.
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JoeyBane 5 yıl
Dikkat edin de elinizde patlamasın. Zamanla değer kaybı yaşanıyor. Hazır Lenovo'da sıcak para varken görüşülmeli.
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kımyasal 5 yıl
Çekik gözlüler piyasayı coşturuyor.
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engurlu 5 yıl
Yıllardır daktilo gibi telefon yapıyorlar..Blackberry batmasin da ben mi batayım ??
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seven44 5 yıl engurlu
engurlu

Yıllardır daktilo gibi telefon yapıyorlar..Blackberry batmasin da ben mi batayım ??

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danGerfuLL 5 yıl
Yazilim Amerika'dan donanim/cihaz uzak dogudan. Nokia batsin-bitsin, Blackberry batsin-bitsin aha da gittiler, teknoloji gelistiren firmalari teker teker el degistiriyor isin kotusu alanlar/almak isteyenler de ya uzak dogudan ya Amerika'dan.
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TncyKrmn 5 yıl
Satmayında kendi pisliğinizde boğulun. :D
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Chucky Pancamo 5 yıl
Satmasınlar, ellerinde patlasın o zaman.
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