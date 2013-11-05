Kanada hükümetinden Lenovo'ya engel





Tarihinin mali açıdan en zor dönemini geçiren ve bu dönemi malvarlıklarını satışa sunarak atlatmayı planlayan BlackBerry için pek çok teknoloji devinin sıraya geçtiği gündeme geliyor.





Bunun yanında uzun süredir Lenovo'nun firmayı satın almak için uğraş verdiği farklı çevrelerce iddia ediliyordu. Ancak firmadan resmi bir teklif gelmemesi kafaları karıştırıyordu. Bugün gelen bir haber işin iç yüzünü ortaya çıkardı.





Çinli teknoloji firmalarının Batı ülkelerinde siber ajanlık gerekçesiyle sahip olduğu kötü imaj, BlackBerry satışında da ortaya çıktı. İddialara göre Kanada hükümeti ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Lenovo'ya sıcak bakmadı. BlackBerry de Lenovo'nun teklifini reddetti. Teklif miktarının ne kadar olduğu bilinmiyor.





Şimdilik firmalardan konu ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak müşteri bulamadığı ve hali hazırdaki Fairfax firmasına satış sürecini iyi yönetemediği için CEO Thorsten Heins'in görevden alındığı dönemde BlackBerry'nin bu hamlesi oldukça kritik görülüyor.

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacific-business/lenovo-considered-a-bid-for-blackberry-but-ottawa-wouldnt-accept-chinese-takeover/article15256976/?cmpid=rss1&click=dlvr.it