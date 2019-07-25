Kanada, 'uzaydan internet' projesine 85 milyon dolar yatırım yaptı

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"ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

Kandalı telekom şirketi Telesat, uzaydan internet yarışında SpaceX ve OneWeb'e rakip olacak. İlk uydularını yörüngeye yerleştirmek için hazırlıklarını sürdüren şirket, yeni yatırımlar da almaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Kanada devleti, Telesat şirketine uzaydan internet projesi için tam 85 milyon dolarlık yeni bir yatırım yaptı.Kanada, yörüngeden internet teknolojisini kırsal alanlara yüksek hızlı bağlantı götürebilmek için destekliyor. Kanadalı bakan Navdeep Bains, bugün yaptığı bir açıklamada,"Yüksek hızlı internet bağlantısı kesinlikle. Kanadalılar, nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar iyi bir bağlantıya sahip olmalılar." şeklinde konuştu.Telesat, 2023 yılı itibarıyla tüm Kanada'da uzaydan internet servisi sağlamaya resmen başlamayı planlıyor. Şirketin hedefi en az 50 mbit download ve 10 mbit upload hızına ulaşmak. Telesat'ın uyduları, Blue Origin roketleriyle alçak Dünya yörüngesine taşınacak.Kanada hali hazırda internet hızları anlamında epey gelişmiş bir konumda bulunuyor. Ülkenin yaklaşık %96'sı 100 mbit'in üzerinde bağlantılara sahip. Kanada devleti şimdi geriye kalan %4'lük kesime de benzer internet hızları götürmek istiyor.Kanada, Telesat'ın uzaydan internet projesine önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplamda 600 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.