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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı şimdiden 200 milyon dolara ulaştı

Tüm dünyada merakla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, henüz ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda vizyona girmemiş olmasına rağmen ilk hafta sonunda 200 milyon dolar hasılat elde etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,6b
1
59
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), şüphesiz bu yılın en merakla beklenen filmlerinden biriydi. Marvel çizgi romanlarının en önemli hikayelerinden birini beyaz perdeye taşıyacak olan film, henüz ABD'de vizyona girmemiş olsa da, geçtiğimiz hafta sonu birçok ülkede sinemaseverler ile buluştu.
Şu ana kadar gelen tepkilere bakılırsa hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, gişedeki yolculuğuna da hızlı başladı. Film henüz ABD'de vizyona girmemiş olmasına rağmen gösterime girdiği ilk hafta sonunda 200.4 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.
Kaptan Amerika: Kış Askeri'nin ilk hafta sonunda 75 milyon dolar hasılat elde ettiği göz önüne alındığında, Kahramanların Savaşı, Marvel için önemli bir başarı hikayesi olacak gibi görünüyor. Elbette Kahramanların Savaşı'nın bir Kaptan Amerika filminden çok bir Yenilmezler filmini andırması bu başarıda oldukça önemli bir etken.
Bu yılın en başarılı filmlerinden biri olacak gibi görünen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 6 Mayıs'ta sinemaseverler ile buluşacak. 

http://deadline.com/2016/05/captain-america-civil-war-jungle-book-huntsman-batman-superman-international-box-office-weekend-results-1201747374/ Yorum Yaz
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kaptan Amerika'yla Iron Man'in anasının babasının kız kardeşinin adı aynı çıkmasın da.
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MERNEPTAH 3 yıl GrıezmaNN
Deadp00L

Kaptan Amerika'yla Iron Man'in anasının babasının kız kardeşinin adı aynı çıkmasın da.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Deadp00LKaptan Amerika'yla Iron Man'in anasının babasının kız kardeşinin adı aynı çıkmasın da.
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mehmedaltair 3 yıl
Bu tiplere cevap yazmayın değmez. Kimisi de YouTube'da marvel videolarının altında marvel'a küfür yazar



Bu film avengers'ı da geçecek ama bakalım 2 milyara ulaşacak mı asıl hedef o olmalı

[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu tiplere cevap yazmayın değmez. Kimisi de YouTube'da marvel videolarının altında marvel'a küfür yazarBu film avengers'ı da...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
cecobaba 3 yıl
çok güzeldi hakkaten o savaş sahnesi mükemmeldi.
enyenifilmler.net/...
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redoracle 3 yıl
Ben çizgi roman okuru olarak keşke dc,marvel(örümcek adam favorimdir),mcfarlane,image vs hepsinin filmi yapılsın,izleyelim derken,millet dc marvel diye taraf olup birbirini yemiş resmen,sanki birini seyreden öbürünü seyretmiyor.

Çizgi roman,manga(japon çizgi romanı) bir kültürdür,yaşama biçimidir bunları takip eden insanlar belli bir kültüre sahip olurlar,niye tek birini seçeyim ki hepsini okumak,izlemek varken,zaten kaliteli olanlar ardan sıyrılırlar daha çok beğenirsinde fanatiği olmanın ne anlamı var.

Bu kadar açken ülkemde bu kültüre bulduğuma şükür edip(türkçe ve altyazılı olanlar comics,manga,anime,film) defalarca çevirilmişlerini okur,seyrederim,keşke almanya,fransa,abd vs ülkelerdeki gibi dvdlerini,dublajlılarını vs çok kolay bulabilseydik,belki o zaman bu kültür daha çok gelişirdi.
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adını nick koydum 3 yıl
Filmin ciddiyeti eleştirilince tony nin 2 lafından biri espri olmamış orasını beğendim.
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aycibin 3 yıl
millet yine birbirine girmiş.okuması eğlenceli :) gelecek kavgaları atışmaları da bekliyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Marvel 3, 5 kahramani ayni filme koyunca pek izlenmiyor acikcasi ,istedigi kadar yuksek puan alsin .Superman batman filmini begenen varmi ?
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WB 3 yıl
Ortalardan imax biletini aldik, heyecanla bekliyoruz..
Bu arada gosterime girdikten sonra gelen ilk puanlar gayet basarili;
IMDB:8,5
Metascrore:77
R.tomatoes:93/99
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bobsantino 3 yıl
Fanboyluk gözlerini kör etmiş gittiği filmin adını bilmiyor daha
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JusticeLeague 3 yıl
Hala nolan Batman'i diyen var

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Bob Paisley 3 yıl
Muthis basari tahminimce 1.5 milyon dolari gecer gibi.Peki bu filmdede kesilen sahneler var mi ? BvS deki gibi
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2K 3 yıl
Nolan'ın serisine Batman 'batarang atmıyor kötüü film' diyenler bir anda BvS'de sanatın nabzını tutan, anlamları çıkaran, sembolleri yorumlayan izleyicilere dönüştü ya fanlık böyle bir şey.
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DennisLars 3 yıl
Marvel ın Türkiye dağıtıcısı ilgi çeksin diye kahramanlarin savaşı diye çevirmiş zaten anca bizim açlar yapardı böyle bir iși.
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senersongur 3 yıl
Filmin adını yanlış çevirmişler, "Kaptan Amerika: İç Savaş" doğrusu.
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JusticeLeague 3 yıl senersongur
Pazarlama stratejisi işte :) Para için filmi kendi has adıyla bile sürmüyorlar piyasaya =)
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double minded 3 yıl
Hahaha olan su dc fanboylari ne agladi be.derin dedikleri film bvs gerisini sen dusun
.pata kute diye kendilerince kucumsemezler mi bir de,savunduklari filmin elle tutulur tek yani patasi kutesiyken.

Tamam evlat bvs keloglan kara prense karsi'dan sonraki sinema tarihinin en derin filmi.martha olayi sinema tarihinin en derin sahnelerinden biriydi.filmin sonunda da o kadar toren duzenlediler ben inandim superman'in oldugune ama hani olur ya superman olmediyse ve jl'e katilirsa...yoksa...?! yok artik o kadar da derin bir film yapmis olamazlar herhalde.
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