Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı şimdiden 200 milyon dolara ulaştı

Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), şüphesiz bu yılın en merakla beklenen filmlerinden biriydi. Marvel çizgi romanlarının en önemli hikayelerinden birini beyaz perdeye taşıyacak olan film, henüz ABD'de vizyona girmemiş olsa da, geçtiğimiz hafta sonu birçok ülkede sinemaseverler ile buluştu.

Şu ana kadar gelen tepkilere bakılırsa hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, gişedeki yolculuğuna da hızlı başladı. Film henüz ABD'de vizyona girmemiş olmasına rağmen gösterime girdiği ilk hafta sonunda 200.4 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

Kaptan Amerika: Kış Askeri'nin ilk hafta sonunda 75 milyon dolar hasılat elde ettiği göz önüne alındığında, Kahramanların Savaşı, Marvel için önemli bir başarı hikayesi olacak gibi görünüyor. Elbette Kahramanların Savaşı'nın bir Kaptan Amerika filminden çok bir Yenilmezler filmini andırması bu başarıda oldukça önemli bir etken.

Bu yılın en başarılı filmlerinden biri olacak gibi görünen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 6 Mayıs'ta sinemaseverler ile buluşacak.

http://deadline.com/2016/05/captain-america-civil-war-jungle-book-huntsman-batman-superman-international-box-office-weekend-results-1201747374/