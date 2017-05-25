Kara mayınlarını robotik kaplumbağalar temizleyecek

Kara mayınlarını tespit ederken yavaş davranmak her zaman için bir avantajdır. Arizona çölünde kendilerini mayın tarama konusunda eğiten robot deniz kaplumbağaları bir gün savaş bölgelerindeki mayınları temizlemek için kullanılabilir. ABD ordusunun halihazırda mayın temizleme robotları var ancak hacimleri ve maliyetleri büyük dezavtaj oluşturuyor. Robotik kaplumbağa çözümü aranan kan olabilir.

Küçük bir drone büyüklüğünde olan robotik kaplumbağaların maliyeti ise çok ucuz. Origami tarzı kaplumbağa yüzgeci şeklinde katlanmış lazer kesim karton tabakalar bir sonraki aşamada yüzgeçleri hareket ettiren ucuz bir bilgisayar yongası ve motorla donatılıyor. Hepsi bu kadar. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki projenin lideri Heni Ben Amor, her robotun montajlanmasının 2-3 saat sürdüğünü ve yaklaşık 80$'lık bir maliyeti olduğunu söylüyor.

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Ben Amor, saniyede yaklaşık 5 santimetre hareket eden 100 kadar robot kaplumbağanın, kara mayınlarını bulmak için çöl kumlarını taramak üzere konuşlandırılabileceğini söylüyor. Mayın bulduklarında ise insanları uyararak kaldırılması veya imha edilmesi için bölgeyi etiketleyebiliyorlar.

Belirli kum türüne sahip farklı çöllere uygun otonom robot üretmek ise zor olabilir. Tek tip arazide sürünmek üzere eğitilen kaplumbağaların farklı kum taneleri olan bir çölde hareket edemeyebileceği ifade ediliyor. Yağmur ve değişen nem, çöl yüzeyini değiştirerek, robotların hareket etmesini imkansız hale getirebilir. Bunun üstesinden gelmek için özel bir algoritmayla programlanarak arazi şartlarına uyumlu hale getiriliyorlar. Böylece kaplumbağaların etkili mayın taraması yapabilmeleri için yüzgeç hareketleri değiştirilmiş oluyor.

https://www.newscientist.com/article/mg23431274-200-robotic-turtles-can-be-used-to-detect-landmines-in-the-desert/