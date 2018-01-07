Karlı yolda tır çekmeyi başaran Tesla Model X

Tesla’nın SUV sınıfı elektrikli modeli Tesla Model X, sunduğu yüksek güç ile sınıfında dikkat çekmeyi başarmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya gelmiş ve Land Cruiser’a karşı başarılı olmuş ancak Hummer H2 ile yenişememişti.

Facebook’ta Kyle Conner isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda ise Tesla Model X, karlı yolda yokuşta kalan bir Volvo tırını çekmeyi başardı.

Kuzey Carolina’da çekilen videoda 530 beygir güç, 650 Nm tork sunan dört çekerli Model X, yokuşta kalan Volvo Semi’nin yokuşu çıkmasında yardımcı oluyor. Yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki Model X’in çekiş sistemi ve güç dağılımının başarısını görebiliyoruz. Yine de vurgulamak lazım ki Model X, tonlarca ağırlığa sahip Volvo Semi’yi çekerken tırdaki şoför de gaza basıyor.

Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.