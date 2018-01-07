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Karlı yolda tır çekmeyi başaran Tesla Model X

Geçtiğimiz haftalarda Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde boy gösteren Tesla Model X bu defa yokuşta tır çekerken görüntülendi. Hem de karlı ve buzlu bir yokuşta.
1 yıl
6,4b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Karlı yolda tır çekmeyi başaran Tesla Model X

Tesla’nın SUV sınıfı elektrikli modeli Tesla Model X, sunduğu yüksek güç ile sınıfında dikkat çekmeyi başarmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya gelmiş ve Land Cruiser’a karşı başarılı olmuş ancak Hummer H2 ile yenişememişti.

Facebook’ta Kyle Conner isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda ise Tesla Model X, karlı yolda yokuşta kalan bir Volvo tırını çekmeyi başardı.

Kuzey Carolina’da çekilen videoda 530 beygir güç, 650 Nm tork sunan dört çekerli Model X, yokuşta kalan Volvo Semi’nin yokuşu çıkmasında yardımcı oluyor. Yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki Model X’in çekiş sistemi ve güç dağılımının başarısını görebiliyoruz. Yine de vurgulamak lazım ki Model X, tonlarca ağırlığa sahip Volvo Semi’yi çekerken tırdaki şoför de gaza basıyor.

Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.


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tahir40 1 yıl en beğenilen
Ya bırak! Tesla pati çekiyor, kamyon ip gergin değilken gaz verip ilerliyor. Siz de bizi yiyorsunuz youtubede ne kadar Tesla videosu varsa alın size haber diye...
Ya bırak! Tesla pati çekiyor, kamyon ip gergin değilken gaz verip ilerliyor. Siz de bizi yiyorsunuz youtubede ne kadar Tesla videosu varsa alın size haber diye....
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SayınOzi 1 yıl
Model X güçlü bir araba ama konu çekiş sistemiyse kocaman bir Subaru gerçeği var.
Ek olarak videodaki araçlar Model X'in yaklaşık yarısı kadar güçlü.
m.youtube.com/...
m.youtube.com/...
m.youtube.com/...
Model X güçlü bir araba ama konu çekiş sistemiyse kocaman bir Subaru gerçeği var.Ek olarak videodaki araçlar Model X'in yaklaşık yarısı kadar güçlü....
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isakoc 1 yıl
Bana daha çok teslayı kaçmasın diye tıra bağlamışlar gibi geldi.
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Blitz 1 yıl
Tesla'nın çekiş gücünden beklentiyi makul sınırlar içinde tutmak lazım. 40 tonluk TIR'ı yokuş yukarı güle oynaya çekseydi zaten adamlar Tesla Semi'yi geliştirmekle uğraşmazdı :)
Yine fena değil bence ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gurkanse 1 yıl
araba denildiği zaman
TESLA ve DİĞERLERİ diye ikiye ayırın.
TESLA BEY DİYECEKSİNİZ!
şaka bi yana tesla güzel araç.istanbulda taksisine bindim.hayran kaldım.tır çekmesede olur.gönülleri çekmiş bir kere
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Skandalek 1 yıl
Zenginin malı züğürdün....
Görende teslası var sanacak
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alcohol06 1 yıl

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huseyincarnege 1 yıl
ELEKTİRİKLİ motorun bukadar güçlü olması güzel bir haber olsa gerek
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kadirirdem 1 yıl
Tesla candır,Yokuşta bence iyi çekmiş zaten kendisi 2,5 ton :)
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Farmer Jax 1 yıl
Şu arabaya hayranım.
Şöyle 15 dk'da full şarj yapabilsek ve uzun km'ler bizi götürse daha da önemlisi onu alacak bir paraya sahip olsam.
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haberelectro 1 yıl
Subaru bu isin ustasi.
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Led Zeppelin 1 yıl
Millet şeyiyle çekiyorken o kadar önemli olmayan bir youtube video haberi.
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